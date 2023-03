Usuarios de “compre ahora, pague después” en EE.UU. se endeudan con más de un tipo de crédito

Los consumidores en Estados Unidos que hacen uso del modelo “compre ahora, pague después” tienen una mayor posibilidad de asumir deudas por otros tipos de créditos, lo que les provoca un mayor estrés financiero.

Un estudio reciente de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en Estados Unidos encontró que este grupo de consumidores usualmente usan otro tipo de formas de crédito, engrosando sus deudas en más de un canal de préstamo.

Los datos que el informe encontró muestran que el 62% de las personas que usan el modelo “compre ahora, pague después”, también tienen deudas en tarjetas de crédito minoristas, en comparación con el 44% de los consumidores que no lo usan.

Pero no solo eso, más de un 30% de las personas que usan el “compre ahora, pague después”, también tiene deudas en préstamos personales y préstamos estudiantiles, mientras que los no usuarios no dependían de este tipo de préstamos.

Quiénes usan el modelo “compre ahora, pague después”

El informe también ofreció detalles demográficos sobre los compradores que se aprovechan del modelo “compre ahora, pague después”.

Según la información publicada, la mayoría de los usuarios son familias de minorías o pertenecientes a sectores de bajos ingresos, con una tendencia marcada al uso de instrumentos financieros con un alto interés.

La información obtenida a través de una encuesta aplicada en 2022 mostró que la mayoría de los usuarios del modelo “compre ahora, pague después” son familias afroamericanas, hispanas o mujeres cabeza de familia, con ingresos entre los $20,000 dólares y los $50,000 dólares.

El uso del “compre ahora, pague después” también es más frecuente entre los inquilinos, con un 22% de frecuencia, mientras que los propietarios lo usan en un 15%, según la investigación.

Además del uso del modelo “compre ahora, pague después”, estos consumidores también son propensos a usar préstamos de día de pago, casas de empeño y, por supuesto, a incurrir en morosidades y sobregiros.

De acuerdo con el informe, estas familias son mucho más vulnerables a asumir más deudas por pagos atrasados y por el cobro de comisiones.

Al respecto, el director del CFPB, Rohit Chopra, apuntó en un comunicado, que aunque no lo parezca, estas familias podrían tener acceso a otros instrumentos financieros menos costosos que pudieran aliviar el estrés de caer en morosidades.

Según el estudio del CFPB, los usuarios del modelo “compre ahora, pague después” tienen más del doble de posibilidades de tener retrasos de al menos un mes en las tarjetas de crédito que tengan.

También te puede interesar:

– Cómo puedes devolver un regalo adquirido con un plan ‘compra ahora y paga después’

– 10 gastos innecesarios que debes eliminar ahora mismo de tu presupuesto

– 10 formas en las que los estadounidenses malgastan el dinero a diario sin darse cuenta