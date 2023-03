Horóscopo chino de hoy 11 de marzo: las predicciones para cada signo

La energía continúa sufriendo altibajos y hoy, el dragón de tierra, nos sugiere que aprovechemos el día para “sacar” de nuestra vida todo aquello que no queremos, así como lo que no nos aporta nada positivo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

De la misma manera, cuando busques en el listado, tu signo zodiacal, también es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues de acuerdo a los preceptos de la astrología china, el año no comienza el 1 de enero, sino que lo hace el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste entre esas dos fechas, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Este día es adecuado para que los regidos por la rata retomen o inicien estudios y capacitaciones. El mundo está en permanente cambio, y los seres humanos debemos ir adaptándonos a esto, situación que las ratas no quieren aceptar. Ya llegó el momento de aprender un nuevo idioma, manejo de redes sociales y temas tecnológicos en general, pues se están empezando a quedar atrás y esto les puede afectar su trabajo.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes nacieron en los años del buey estarán propensos a tener discusiones con su pareja. Sentir celos infundados y actuar con desconfianza provocará que uno de los dos estalle en cólera. Si no controlan sus emociones, la relación podría fracturarse gravemente. Los bueyes de 2009 que están entrando en la adolescencia, hoy podrían experimentar sentimientos negativos derivados de algunos inconvenientes escolares.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

A diferencia de otros días, hoy, los tigres podrán comunicarse de manera clara y fluida. Gracias a esto, podrán expresar sus emociones y pensamientos y se darán a entender con facilidad, pudiendo exponer sus proyectos ante sus superiores y solucionando malos entendidos con amigos, familiares o su pareja. Además, al hablar con claridad, será más sencillo que obtengan respuestas favorables.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Romances inesperados tocarán la puerta de los regidos por el conejo. Sin embargo, y debido a las energías de hoy, serán amores pasajeros que podrían ilusionar más de la cuenta a las liebres, dejándolas luego con el corazón roto. Por esto, el dragón les sugiere que, si conocen a alguien y esta persona les gusta, es mejor que vayan despacio, no tomen decisiones apresuradas ni hagan propuestas románticas en los próximos días.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día tendrá la energía a su favor para hacer “borrón y cuenta nueva”. Aprovechen esto para renovar su vida: inicien una dieta, cambien de look, organicen un espacio en su casa o lugar de trabajo, incluso, podrán terminar relaciones, de todo tipo, con las que ya no se sientan cómodos. Hagan espacio para todo lo bueno que está por llegar.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este día le harán una importante propuesta a la serpiente. Ofrecimiento que mejorará de manera significativa su nivel actual de vida y el de sus seres queridos. Sin embargo, esto les implicará realizar cambios significativos en su rutina y salir de su zona de confort, incluyendo un cambio de ciudad. No teman y acepten la proposición, pues una oportunidad así difícilmente se les vuelva a presentar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Se le sugiere a los nacidos en los años del caballo que estén pendientes de la salud de los miembros mayores de su familia. Hoy podrían tener algún incidente o sufrir un malestar inesperado que requiera atención inmediata por el doctor. Eviten subestimar los síntomas, pues podrían arrepentirse de esto. En la noche, procuren tener un momento tranquilo y a solas con su pareja, ambos lo necesitan.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

No es recomendable que las cabras pongan la “vara muy alta” este día. Las posibilidades de que sus planes no salgan como esperaban o de que una persona los decepcione, son muy altas. Mejor cumplan con sus obligaciones y tareas de manera puntual y eviten depender de otros. En las horas de la mañana podrían escuchar algo que no les gustará, pero reciban todo con “beneficio de inventario” y no saquen conclusiones ni tomen decisiones aún.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este es un año en que la salud del mono puede pasar por momentos complicados. Sus defensas podrían estar bastante bajas hoy y terminarán contrayendo alguna enfermedad infecciosa. Vigilen su dieta, tomen las medidas de prevención necesarias y eviten visitar sitios con baja vibración energética. Beban mucha agua y lleven con ustedes un jade verde.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Libres de tres conejos que les complicaron el día, los gallos deberían aprovechar para reponer energías. Procuren pasar un buen rato en contacto con la naturaleza y también activen su vida social. Salgan en la noche con sus amigos y déjense aconsejar por ellos. Hoy también podrían recibir un dinero que daban por perdido.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes deberán ser cuidadosos hoy, son los regidos por el perro. El dragón es su antagonista y no les permitirá tener un día tranquilo. Mejor quédense dentro de su rutina y, en la medida de lo posible, eviten viajar o hacer largos desplazamientos, y si no lo pueden aplazar, cuiden muy bien sus pertenencias y documentos importantes, pues podrían perderlos con facilidad.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el chancho deberán cuidarse de las discusiones con los miembros de su familia. Cualquier asunto sin importancia podría convertirse en una confrontación difícil de controlar. Prefieran el silencio ante los comentarios ofensivos que les puedan hacer, que, al fin y al cabo, la otra persona los hace sin pensar. Sean objetivos y no tomen partido ante nada ni nadie.