Horóscopo chino de hoy 12 de marzo: las predicciones para cada signo

Con la regencia de la serpiente de tierra, este domingo 12 de marzo, puede ser un excelente día en que, si planeas bien tus actividades, todo lo positivo que hagas hoy se te regresará multiplicado. De la misma manera, deberás poner mucha atención y evitar cualquier situación negativa, ya que estas también se aumentarán debido a la energía de hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta, cuando buscas tu animal regente, es tu día de nacimiento, pues el año astrológico chino solo da comienzo el 4 de febrero, así que, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 7 de enero de 1976, estarás bajo la regencia del conejo, y no del dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La principal recomendación que le da la serpiente a la rata es que sea compasiva. Nada positivo ganará hoy con su dureza de corazón y juzgando a los demás sin bondad. La rata debe entender que todos tenemos nuestras propias batallas, que libramos de la mejor manera, y que lo menos que necesitamos es que nos señalen. Si los regidos por la rata continúan actuando de esta manera, toda esa energía se revertirá en su contra y pasarán ratos muy amargos.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es recomendable que quienes nacieron en los años del buey cuiden sus finanzas. Hoy estarán propensos a tener gastos superfluos e innecesarios, lo cual desequilibrará su presupuesto para el resto del mes. Si no quieren quedar en números rojos piensen muy bien antes de tomar cualquier decisión relacionada con su dinero.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un día propicio para que los tigres activen su vida social. Véanse con sus amigos y visiten unos de sus lugares favoritos. Este tipo de esparcimiento no solo les recargará la energía, sino que además podría traerles buena suerte para resolver un asunto que tienen pendiente desde hace algunos días. También es bueno que le escriban o llamen a los amigos que viven en otras partes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los excesos le podrían pasar factura a los regentes del año. Si bien el domingo es un día para el descanso y el esparcimiento, es muy importante que eviten cualquier tipo de abuso. No coman ni beban de más. También es recomendable que se fijen a la hora de practicar deportes, pues por su exceso de confianza, podrían terminar sufriendo alguna lesión.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón tiene muchas dudas respecto a si continúa o no con su actual relación sentimental. No sabe si lo que siente es amor de verdad o simple costumbre. Para ello, la serpiente le sugiere que dialogue abiertamente con su pareja y le exponga sus dudas. Entre ambos encontrarán la mejor solución. También es aconsejable que pasen más tiempo con su familia, pues las ocupaciones han ocasionado que se deba ausentar más de lo acostumbrado.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día debería aprovechar su propia energía para iniciar algún tipo de ahorro. No importa la cuantía, sino la intención, pues gracias a las estrellas de hoy, será un dinero que se multiplicará con facilidad. Eso sí, las serpientes deberán mantenerse alejadas de actividades sin respaldo, que les prometan ingresos fáciles y rápidos, pues en ese caso perderán su dinero con mucha facilidad.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Lo más recomendable para los regidos por el caballo es que procuren tener un día tranquilo, en el que prime la prudencia. Eviten hablar de más y sean muy cuidadosos con los que publiquen en sus redes sociales, pues la posibilidad de decir algo inapropiado está incrementada y esto podría traerles muchos dolores de cabeza. También es importante que conduzcan con precaución.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Contrario a los días anteriores, hoy, las buenas estrellas acompañarán a las cabras. Aprovechen el día para iniciar actividades que les traigan satisfacción y, por qué no, algún lucro económico, pues se les presentarán múltiples oportunidades para aumentar sus ingresos. Por otro lado, traten de pasar algo de tiempo en contacto con la naturaleza, ya que necesitan limpiar y recargar su energía.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con el apoyo de la serpiente, el mono está destinado a tener un excelente día. No importa que sea domingo, procuren iniciar todos los proyectos positivos que tengan pendientes, pero eso sí, háganlo en silencio, pues hay algunas personas que no están de acuerdo con sus planes y querrán persuadirlos para que no continúen adelante con ellos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos deberían tratar de descansar un poco más este día y estar más pendientes de su salud. De nuevo el estrés y el agotamiento los está afectando, especialmente en su sistema digestivo. Procuren incorporar más hábitos alimenticios saludables y programen para esta semana una visita al doctor, pues si no se ponen al frente de la situación, los síntomas pueden avanzar y luego será más difícil recuperar la salud.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es un buen día para que los perros solteros busquen el amor. La estrella del romance estará de su lado y les permitirá encontrar una persona con quien sentirse plenos. Eso sí, la serpiente les sugiere que se muestren tal cual son, con sus defectos y cualidades a la par. Pues si intentan ocultar algo, la relación podría llegar a su fin muy pronto.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La serpiente es la antagonista del cerdo. Debido a esto, lo más recomendable para los chanchos es que se queden dentro de la rutina normal del domingo y descansen un poco más. Eviten cualquier actividad o situación negativa, ya que esta se podría empezar a multiplicar. También se les aconseja que se mantengan alejados de lugares con baja vibración energética, tales como hospitales, cementerios y funerarias.