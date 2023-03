Horóscopo de hoy para Libra del 12 de Marzo de 2023

Si tienes una pareja que quiere socializar y amigos que también son demandantes, probablemente encontraras que la atención es estresante y difícilmente te hará sentir mejor. Haz escusas, niégate a tomar parte antes de que termines donde no quieres estar. Tus amigos deben aceptar que necesitas algún tiempo tranquilo.

Dinero

Horóscopo de dinero para Libra

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.