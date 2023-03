Horóscopo chino de hoy 13 de marzo: las predicciones para cada signo

La semana inicia de la mano del caballo de metal y su energía no es muy adecuada para iniciar actividades importantes. Si te preguntas de dónde salen estas recomendaciones, te contamos que, las predicciones del horóscopo chino, se basan en cálculos y comparaciones entre los doce signos del zodiaco, los doce oficiales, las veintiocho constelaciones y algunos elementos adicionales, que al relacionarse entre sí, nos permiten conocer cuáles serán las actividades favorecidas durante el día y cuáles no.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues el año astrológico chino no inicia el 1 de enero como si lo hace el calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste entre esos dos días, tu animal regente será el anterior, como si tuvieras un año más de vida. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 2 de febrero de 1999, su signo zodiacal será el tigre, pues aún no daba inicio el año del conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es mejor que los regidos por la cabra empiecen su semana de manera tranquila. El caballo es su antagonista, así que las energías no serán favorables para los ratones. Limítense a cumplir con su rutina y, especialmente, sean muy cuidadosos con el cumplimiento de cualquier tipo de norma o mandato, pues una infracción les puede generar muchos problemas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El día es favorable para que los bueyes traten de “inclinar la balanza a su favor”. Si tienen pendientes solicitudes ante personas o entidades que están en un nivel superior, tales como bancos, entidades gubernamentales, etc. hoy podrán presentarlas, y las estrellas los favorecerán para que los trámites y las respuestas sean las mejores para ustedes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El presupuesto de los tigres se desequilibrará un poco, pero será para algo bueno. Hoy podrían gastar más dinero del que tenían planeado, adquiriendo algo para su trabajo y crecimiento personal. Pero no tienen de qué preocuparse, pues será un dinero bien invertido que regresará pronto, e inclusive, multiplicado. Si están pensando en tomar vacaciones, este es un buen día para planearlas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del año podrá tender un excelente día siempre y cuando no se “duerma en los laureles”. Hoy podrá empezar a recoger los frutos de lo que ha sembrado con su disciplina y trabajo, pero no puede parar, es necesario que continúen actuando tal y como lo han venido haciendo. El caballo también les sugiere que sean humildes y no se ufanen de sus triunfos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Algunos inconvenientes podrían complicar el día de los regidos por el dragón. En un principio creerán que son problemas complicados, sin embargo, si le piden ayuda a un amigo muy cercano o un familiar, se darán cuenta que la solución está más cerca de lo que creían, y, al final del día podrán descansar tranquilamente. Si es a ustedes a quienes les piden ayuda no la nieguen, pues será una buena energía que se les regresará multiplicada.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Regresa la armonía a la relación de pareja de la serpiente. En los últimos días recapacitó sobre su actitud y enmendó la situación, logrando con esto que la otra persona de nuevo se acercara. Por su parte, los regidos por la serpiente que aún se encuentran solteros, se darán cuenta de que el amor está más cerca de lo que pensaban. No lo duden más e inviten a salir a esa persona que tanto les gusta.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Como regentes del día, los caballos se verán favorecidos con sus superiores. Este es un buen momento para solicitar algún ascenso, traslado o aumento de salario. Algo que deben tener en cuenta es que, si pese a haberse ganado con su buen trabajo la promoción, se las niegan, es porque el universo les está enviando la señal de que ese ya no es lugar para ustedes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Lo más recomendable es que los nacidos en los años de la cabra trabajen en solitario y mantengan un bajo perfil. El día puede ser bastante fructífero, pero es necesario que se concentren en sus tareas y, ante todo, eviten hablar de cualquier proyecto u obligación, pues alguien cercano querrá opinar más de lo necesario y terminará indisponiéndolos y causándoles mal humor.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La recomendación que le da el caballo a los monos es que se concentren en sus tareas. Dejen a un lado el celular y no pierdan su tiempo en actividades frívolas, pues podrían atrasarse en el cumplimiento de sus obligaciones y esto les acarreará llamados de atención bastante fuertes por parte de sus superiores. El regente del día también les sugiere que conduzcan y caminen con precaución, pues hoy estarán bastante distraídos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La recomendación que le da el caballo al gallo es que controle su mal humor y se mantenga alejado de cualquier discusión. Hoy estará más irascible de lo normal y podría terminar enfrascado en disputas de las que luego se arrepentirá. Vistan ropa de color claro y enciendan, temprano en la mañana, una vela de color púrpura.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las emociones podrían jugarles una mala pasada a los perros. Hoy se sentirán inseguros y ansiosos, pues estarán pensando mucho en su futuro. Esto no los llevará a ninguna parte, mejor, procuren ocuparse solamente del “aquí y el ahora” y, si es posible, realicen alguna actividad al aire libre. Los perros de 1970 podrían contagiarse de alguna enfermedad respiratoria, así que tomen las medidas de precaución necesarias.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Las relaciones amorosas de los chanchos podrían sufrir algún revés. Un tercero querrá interponerse en medio de los dos y lo hará a través de falsos comentarios sobre el comportamiento de su pareja. Antes de tomar cualquier decisión apresurada, dialoguen y dejen que sea su corazón el que decida. Por otra parte, quienes están solteros podrían conocer a alguien pero será una relación pasajera.