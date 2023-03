Lo mejor es tramitar la residencia legal sin tener que salir del país a entrevista consular

El abogado Eduardo Herrera, experto en asuntos de migración en Los Ángeles, platicó a La Opinión que cuando las personas hacen trámites para adquirir desde California la residencia legal permanente, lo que más les interesa y él más aconseja, es que tramiten sus documentos sin tener que salir del país a presentarse a entrevista a algún consulado.

Herrera, hijo de padres mexicanos y quien habla con fluidez español, dijo que en la firma en que trabaja, Brigante Immigration, él y sus colegas “nos hemos especializado en hacer los trámites de residencia sin salir a entrevista al extranjero, porque esa es una de las mayores necesidades de nuestra comunidad”.

“Hay mucha gente que tiene miedo de salir para ir a su entrevista, al consulado en Ciudad Juárez, en Chihuahua, por ejemplo, porque tienen su familia, su trabajo, toda su vida hecha aquí en Estados Unidos” y no les gustaría correr riesgos.

Pero así como a muchos solicitantes de residencia de nacionalidad mexicana les calendarizan citas en Ciudad Juárez, a más de 800 millas de distancia, en un recorrido de doce horas y media en auto, a las personas de otros países también se les llega exigir que vayan a consulados estadunidenses en sus países de origen a entrevistarse para tramitar residencia.

Herrera dijo que aunque le ha asegurado a algunos clientes que no deben temer porque ya cuentan con todos los perdones necesarios y han cubierto los requisitos, “aun así, todavía hay mucho temor; y se comprende. Es poner mucho en juego”, explicó.

Para el abogado Herrera es, además de un asunto profesional, uno que él siente personal. “Mis papás arreglaron la residencia gracias a la reforma migratoria de 1986, pero cuando he platicado con mi mamá sobre el trámite que se hace ahora, de tener que salir a entrevista, me dice que ella no nos hubiera dejado a mis hermanos y a mí aquí solitos, sin saber qué iba a pasar”.

Agregó que por razones como esas ha pasado los últimos diez años estudiando todas las opciones que existen para servir mejor a la comunidad, para apoyar que los migrantes tramiten la residencia de la manera más segura.

Cada caso es único, sin embargo, “va a haber clientes para quienes la única opción para conseguir la residencia legal permanente es acudir a una entrevista consular fuera del país, lo que llaman el proceso consular, y es solamente ir al consulado”.

En esos casos, Herrera dice que “como abogado muy precavido y para cuidar a mis clientes, siempre pido una copia completa de cada expediente”.

“Lo que menos me gustaría, es ver que alguno de mis clientes se quede atorado por algún motivo en su país de origen; así que siempre pido tanto la copia completa del expediente, y que cada cliente me tenga toda la confianza y me platique todos los detalles por los que piensa que podría tener un problema, porque así es como podemos prevenir”, dijo Herrera.

