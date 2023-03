Horóscopo chino de hoy 16 de marzo: las predicciones para cada signo

Nada es estático, especialmente la energía que siempre está en movimiento. Debido a esto, y después de unos días bastante favorables para casi todos los signos, este jueves 16 de marzo el gallo de agua será el regente, lo que ocasiona un choque directo con su antagonista, el conejo, quien a su vez es el regente del año.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, cuando busques el signo zodiacal que te corresponde, ten en cuenta también tu día de nacimiento, ya que, para la astrología china, solo a partir del 4 de febrero se considera que el año dio inicio. Por esta razón, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 21 de enero de 1983, tu signo zodiacal es el perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata aún no regulan del todo su energía. Hoy podrían hablar muy mal de alguien y este comentario negativo llegará a oídos de la persona implicada, lo que, lógicamente, le ocasionará problemas de toda índole a las ratas. Además, su actitud de quejarse por todo, está provocado que quienes las rodean se sientan cansadas de esto, y optarán por alejarse. Analicen sus comportamientos y corríjanlos, antes de que sea tarde.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El buey deberá enfrentar algunos problemas familiares que él mismo provocó. Su actitud de días anteriores, comentarios, hechos y omisiones, provocaron que los miembros de su familia se sintieran ofendidos, e incluso, amenazados en su tranquilidad. Hoy, los regidos por el buey deberán “agachar su cabeza”, aceptar sus errores y disculparse. Las cosas se pueden solucionar fácil, siempre y cuando los búfalos actúen con sinceridad y humildad.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Si bien, ya no tienen la energía en su contra, lo mejor para los tigres es que mantengan un bajo perfil. Cumplan con sus tareas al pie de la letra y eviten delegar obligaciones, pues probablemente la otra persona no podrá cumplir a tiempo y serán ustedes quienes deban asumir toda la responsabilidad. No se distraigan en actividades frívolas y dejen a un lado sus redes sociales.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Con el gallo en contra, los conejos deberán sujetarse a su rutina y nada más. La energía del día podría convertirse en vibraciones negativas que los afecten en todos los ámbitos. Prefieran cumplir con sus tareas y no inicien nada importante, especialmente si implica participar en sociedades. Para equilibrar y “controlar” los “picotazos” del gallo, traten de hacer algún sacrificio.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Aunque los dragones suelen ser bastante cuidadosos con su dinero, hoy deberán extremar precauciones. Se sentirán con ansias de gastar más de la cuenta y en bienes o servicios que no necesitan, lo cual, no solo afectará sus finanzas, sino que además le ocasionará sentimientos encontrados. También es importante que, si deben viajar, estén pendientes de sus pertenencias, pues podrían perderlas con facilidad.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es aconsejable que quienes nacieron en los años de la serpiente estén pendientes de su salud. Algunos malestares, especialmente estomacales, les complicarán el día e incluso, los podrían obligar a visita el servicio de urgencias. Es mejor que sean cuidadosos con lo que comen, ya que corren el riesgo de sufrir alguna intoxicación. Procuren descansar un poco más este día y manténganse alejados de personas con baja vibración energética.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos recibirán una propuesta muy llamativa este día. Sin embargo, debido a las estrellas de hoy, lo más recomendable es que aún no den una respuesta y por el contrario prefieran pedirle consejo a una persona mayor. No se dejen presionar ni intimidar por quien les hizo la oferta. Su pareja necesitará apoyo durante el día, estén pendientes y ayúdenla lo más que puedan.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un encuentro inesperado ocasionará que la cabra cambie los planes que tenía para este día. Sin embargo, serán cambios positivos para los regidos por la oveja, pues gracias a la persona con quien se reencontrarán podrán materializar un importante proyecto. Pero, por el contrario, si con quien se topan, es un viejo amor, el gallo les sugiere que sean cautelosos y no vuelvan a caer en viejos patrones sentimentales.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos deberían aprovechar el día para iniciar o retomar algún estudio o capacitación. Este podría ser un excelente año en términos laborales y económicos, pero es indispensable que los regidos por el mono estén preparados y a la altura. Solo lograrán sus objetivos si sobresalen sobre los demás. Por otro lado, es recomendable que estén pendientes de la salud de los miembros mayores de su familia.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El regente del día será exigente consigo mismo y con los demás. Esforzarse por hacer bien las cosas es una característica propia de los nacidos en los años del gallo. Pero hoy podrían dejarse llevar por su perfeccionismo y terminar en una confrontación con las personas que los rodean, ya que con su actitud herirá sentimientos y parecerá todo un tirano. No se dejen llevar por la situación, prefieran el diálogo y la amabilidad para no terminar arruinando buenas relaciones.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los perros deberán cuidarse de los olvidos y los incumplimientos. Hoy tendrán muchas tareas y responsabilidades por cumplir y, pese a esto, no podrán dejar a lado ninguna, ya que cualquier retraso le podría acarrear difíciles consecuencias. Procuren salir más temprano de casa y eviten cualquier distracción. También es recomendable que los perros de 1970 estén pendientes de su relación de pareja, ya que se están acumulando muchas inconformidades para ambas personas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El gallo le sugiere al cerdo que esté pendiente de su integridad física. Cuídense al momento de practicar actividades riesgosas y háganlo poniendo sus cinco sentidos en ello, ya que la estrella de las lesiones los acompañará con fuerza durante el día. Su bienestar emocional también requiere de atención, busquen alguna actividad que los ayude a recuperar su equilibro, como por ejemplo, yoga, tai chi, actividades artísticas, etc.