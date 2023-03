Horóscopo de hoy para Virgo del 20 Marzo de 2023

La novedad y lo desconocido te fascinan, Actuando solo por capricho, puede poner en riesgo cualquier amor que tengas que es familiar y precioso. El romance puede no estar al tope de tu agenda. Si estas en una relación que lleva mucho tiempo, asegúrate de no causar infelicidad como resultado.

Dinero

Horóscopo de dinero para Virgo

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.