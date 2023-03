Horóscopo chino de hoy 22 de marzo: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino no son simples adivinaciones al azar, por el contrario, son cálculos muy elaborados que se realizan a partir de las relaciones entre los doce signos zodiacales, los cinco elementos, las veintiocho constelaciones y las estrellas auxiliares que son más de cien. Gracias a estos cálculos podemos conocer cuáles serán las energías favorecidas cada día, y cuáles son mejor aplazar para otro momento.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Otro punto que debes tener en cuenta cuando buscas tu signo zodiacal es el día en que naciste, ya que para la astrología china el año inicia el 4 de febrero, por esta razón quienes hayan nacido antes de ese día, estarán regidos por el mismo animal del año anterior.

Adicional, te contamos que, para este miércoles 22 de marzo, el conejo de tierra será el encargado de regir el día, el cual será bastante inestable, debido a que se unen tres conejos al tiempo: año, mes y día, razón por la cual, es mejor ser cuidadosos y evitar, en la medida de lo posible, iniciar actividades que sean muy importantes.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Este será un día en que los regidos por la rata tendrán excelentes ideas. Su creatividad y la capacidad para solucionar problemas estará trabajando al máximo, lo cual les permitirá encontrar diferentes opciones para llevar a cabo sus planes. Así que tengan a mano una libreta y empiecen a escribir todo lo que le llegue a la mente. Sin embargo, es muy importante que aún no hablen con nadie sobre sus ideas, pues podrían “robárselas”.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Aunque no es algo usual en los bueyes, este día se dejarán llevar por sus “instintos”. No racionarán adecuadamente antes de actuar y, debido a esto, podrían terminar involucrados en múltiples problemas. Es importante que controlen sus pasiones, especialmente a nivel sexual, ya que podrían terminar enfrentando escándalos o quedando embarazados sin tenerlo planeado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los regidos por el tigre podrían enfrentar algunos problemas en su lugar de trabajo. Desacuerdos, especialmente con sus superiores, los harán pensar si vale la pena continuar en este sitio. Sin embargo, el conejo les sugiere que no se apresuren a tomar ninguna decisión, ya que pronto todo mejorará. Mejor traten de dialogar, expresen su punto de vista con calma y escuchen abiertamente a los demás.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El triple regente de hoy se verá favorecido en temas románticos. La persona que tanto les gusta los invitará a salir o aceptará la invitación que ustedes le hagan. No dejen pasar esta oportunidad, pero vayan despacio, es mejor que se conozcan primero, pues hay algunos aspectos que primero deben tener claros entre ustedes. Los conejos que ya tienen pareja, podrán aprovechar el día para limar algunas asperezas, derivadas de una discusión que tuvieron hace poco tiempo.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es un día para que los regidos por el dragón procuren enmendar relaciones rotas. Hace unas semanas tuvieron algunas discusiones que ocasionaron el distanciamiento de personas importantes para el dragón. Hoy, las estrellas estarán de su lado para que, si es del caso, ofrezcan disculpas o escuchen las razones que llevaron a actuar a la otra persona como lo hizo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es importante que quienes nacieron en los años de la serpiente cuiden sus palabras. Hoy podrían ser muy hirientes, no solo con sus seres queridos sino con personas de su lugar de trabajo, y esto les ocasionará discusiones y problemas. Piensen muy bien antes de hablar, ya que las palabras dichas no regresan. Enciendan una vela azul desde temprano para equilibrar la energía del día.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

A los regidos por el caballo podrían hacerle una propuesta este día. Pese a que parece bastante tentadora, es mejor que la dejen pasar, ya que no se encuentran lo suficientemente preparados para afrontar las nuevas responsabilidades y si la aceptan podrían terminar dañando su reputación. En la noche, procuren estar un rato o llamar a los mayores de su familia.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La recomendación que le da el conejo a la cabra es que esté pendiente de su salud. Este día tendrán más posibilidades de contraer alguna enfermedad infecciosa, así que tomen las medidas de precaución necesarias. También es importante que conduzcan con precaución, ya que estarán distraídos y podrían sufrir algún pequeño accidente.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos llevan varios días inconformes con su vida. Hay algo que no les permite sentirse plenos y aún no están seguros de qué es. Sin embargo, este día, casi que, sin esperarlo, lograrán entender lo que está pasando. Pero lo importante no es solo saberlo, sino pasar a la acción. Entonces, aprovechen el día para analizar su actual vida y plantearse los pasos a seguir.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este puede ser un día bastante complicado para quienes nacieron en los años del gallo. Tres conejos en su contra pueden ponerlos en apuros. Por esto, lo mejor que pueden hacer es mantenerse dentro de la rutina normal del día. También es aconsejable que cuiden sus pertenencias, especialmente si deben viajar o hacer largos desplazamientos, pues podrían perderlas con mucha facilidad.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes son regidos por el perro pueden tener un día positivo siempre y cuando cumplan al pie de la letra con todas las normas. Violar cualquier norma podría acarrearles muchos inconvenientes difíciles de solucionar. Igualmente, sus superiores podrían encargarles una tarea complicada, sin embargo, si lo hicieron es porque confían plenamente en ustedes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La sugerencia que le da el conejo a los chanchos es que eviten inmiscuirse en la vida de los demás. Por más que consideren que lo están haciendo por el bien de la otra persona, realmente estarán interfiriendo en algo que no deberían, pues podrían decir o hacer algo que solo empeorará todo y serán ustedes quienes terminen como los “villanos”.