Tasas hipotecarias en Estados Unidos vuelven a caer este mes

Luego de cinco semanas consecutivas en subidas, este miércoles las tasas de interés del préstamo hipotecario en Estados Unidos cayeron 0.23% ubicándose en los 6.48%, representando la caída semanal más grande desde mediados de noviembre del año pasado.

Las últimas cifras publicadas sobre la tasa promedio de las hipotecas de tasa fija había descendió a 6.71%. Sin embargo, es un dato que se mantiene alto en comparación a la misma fecha del 2022.

De acuerdo con algunos analistas la incertidumbre en el sistema financiero ha dado a los compradores un respiro, así lo afirmó la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Por lo tanto, las bajas tasas hipotecarias, apresuraron las solicitudes de préstamos.

Para el economista Joel Kan jefe adjunto de MBA “tanto las solicitudes de compra como las de refinanciamiento aumentaron por tercera semana consecutiva, ya que los prestatarios aprovecharon la oportunidad para actuar, a pesar de que el volumen general de solicitudes se mantiene en niveles relativamente bajos”, dijo.

Sin embargo, el sector inmobiliario se mantiene sensible y vulnerable ante las subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para frenar la inflación. En octubre del año pasado las tasas hipotecarias se dispararon a más del 7%.

Este miércoles en la tarde, se espera las últimas declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell para conocer a detalle la nueva subida de los tipos de interés, ante el colapso que se vive en el sistema bancario con Silicon Valley Bank, el cierre de Signature Bank y el tambaleo de First Republic.

