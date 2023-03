Horóscopo chino de hoy 23 de marzo: las predicciones para cada signo

Este jueves 23 de marzo la energía del dragón de metal será propicia para hacer “limpiezas” de todo tipo, desde los rincones de nuestra casa hasta la finalización de relaciones con las cuales ya no nos consideramos a gusto y que no nos aportan nada negativo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuál es tu animal regente, ten en cuenta que, partiendo de los preceptos regentes de la astrología china, el calendario solo da inicio hasta el 4 de febrero. Debido a esto, todas las personas que nacieron antes de esa fecha, tendrán como signo zodiacal el mismo del año anterior. Por ejemplo, alguien que haya nacido el 1 de febrero de 1999 tendrá como animal regente al tigre, pues para ese día aún no iniciaba el año del conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Si bien las ratas son bastante cuidadosas con su apariencia física y su bienestar en general, los últimos días se han descuidado. Dejaron de lado sus hábitos saludables y se han dejado llevar por la facilidad de la comida chatarra. Es muy importante que hoy decidan regresar a sus viejas y sanas costumbres, pues los excesos podrían afectar seriamente su salud.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este será un día con muchas obligaciones y responsabilidades para el buey. Desde las primeras horas de la mañana deberá asumir múltiples tareas que lo harán sentir agotado y confundido. Sin embargo, el dragón le dará la mano para que pueda encontrar apoyo en las mujeres más cercanas. Pídanles ayuda y sigan las recomendaciones que ellas les den. Al final del día verán como todo ha salido mejor de lo que esperaban.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El dragón le sugiere al tigre que esté pendiente de su familia. Algún miembro del “clan” está necesitando ayuda y no se ha atrevido a pedirla. Sin embargo, el tigre siempre tan perspicaz e intuitivo, empezará a notar que algo no está bien. Pero no se queden ahí, vayan un poco más allá y ofrezcan su colaboración, pues así tengan muchas cargas encima, brindar apoyo en este momento los ayudará a sentirse útiles y demostrar su amor.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Después de un día en que rigieron el año, el mes y el día, los conejos se sentirán agotados. Su energía estará vibrando bajo y es importante que se repongan. Procuren descansar un poco más durante el día y, si está dentro de sus posibilidades, pasen un rato en contacto con la naturaleza. Compartir con la familia o sus amigos más cercanos también será de utilidad y podrán equilibrarse más fácilmente.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

En su papel de regentes del día, los dragones podrán aprovechar para terminar relaciones que no les están aportando nada positivo. No siempre es fácil poner “punto final”, pero hoy, las estrellas los beneficiarán y podrán hacerlo sin provocar daño o sin ganarse un enemigo. También es un excelente día para que visiten al doctor y se hagan chequeos de rutina.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía empieza a mejorar para los nacidos en los años de la serpiente. Durante este día recibirán diferentes propuestas, especialmente relacionadas con su trabajo, y todas ellas serán bastante favorables. Lo único importante que deben tener en cuenta es que, antes de aceptar cualquiera de ellas, analicen muy bien los pros y los contras, para que así puedan tomar la mejor decisión para ustedes. Tómense el tiempo necesario para hacerlo y decidan con calma y a conciencia.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos podrían estar “jugando con fuego”. Su corazón está dividido en dos pues, desde hace unos días, están saliendo con dos personas al mismo tiempo. El dragón les dice que es importante que tomen una decisión, pues de continuar así, pronto serán descubiertos y no solo perderán a las dos personas, sino que además pasará mucho tiempo antes de que alguien vuelva a confiar en ustedes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Personas envidiosas querrán dificultar la vida de los regidos por la cabra. Los triunfos que han alcanzado los últimos días vienen provocando sentimientos negativos en algunos. Es importante que cuiden su energía, pues esa envidia podría provocarle muchos daños a largo plazo. Eviten hablar sobre sus proyectos y logros, lleven con ustedes una turmalina negra y encienda incienso, copal o salvia blanca.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Quienes nacieron en los años del mono sienten que tienen mucha competencia a su alrededor. La inseguridad y el miedo a no lograr lo que se han propuesto, los tiene ansiosos y sufriendo malestares tales como insomnio y dolor de cabeza. El dragón les sugiere que, en vez de dejarse llevar por la negatividad, prefieran mejorar sus capacidades: estudien, promocionen sus servicios, busquen nuevas oportunidades. Si asumen este reto con actitud positiva lograrán mucho más de lo que en un principio se habían propuesto.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Después de soportar los embates de tres conejos, los gallos podrían sufrir algún quebranto de salud. Algún dolor de oído o de dientes los obligará a consultar cuanto antes a su doctor. Si bien, no son situaciones delicadas, es importante que no las dejen avanzar. Por otro lado, podrían recibir una noticia que los obligue a cambiar algún plan. No se desesperen pues todo saldrá muy bien.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El dragón es el antagonista del perro. Debido a esto, el choque de energías puede afectar el estado de ánimo del perro, haciéndolo sentir irritable. Es importante que controlen sus reacciones, pues el riesgo de terminar involucrado en acaloradas discusiones estará incrementado y sus relaciones, de cualquier tipo, podrían llegar a finales inesperados. Mejor respiren profundo, cuenten hasta diez y consuman te de manzanilla.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Un viejo amor aparecerá de nuevo en la vida de los chanchos. Su corazón latirá como en los tiempos en que estuvieron juntos, sin embargo, y pese a que ya se conocen, el dragón les sugiere que, si dentro de sus intenciones está retomar la relación, lo hagan despacio, pues hay algunas situaciones recientes que han modificado lo que los cerdos ya sabían de esa persona.