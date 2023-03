Horóscopo chino de hoy 24 de marzo: las predicciones para cada signo

Durante el año del conejo, la serpiente traerá energías sorprendentes, y es justo lo que pasará hoy 24 de marzo, pues gracias a este animal, todo lo que hagamos se multiplicará. Obviamente, lo más importante es tratar de llevar a cabo actividades que sean positivas, para que sean las altas vibraciones las que se aumenten en nuestra vida.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es muy importante que tengas en cuenta tu día nacimiento, pues para la astrología china el año no inicia el 1 de enero, sino el 4 de febrero. Por esta razón, todas las personas que nacieron entre esas dos fechas, estarán regidas por el signo zodiacal del año inmediatamente anterior. Entonces, si, por ejemplo, naciste el 31 de enero de 1977, tu animal regente es el dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La estrella de la comunicación acompañará a quienes nacieron en los años de la rata. Hoy podrán expresar sus ideas con claridad y facilidad y lograrán que las otras personas puedan entender su punto de vista, evitando cualquier confrontación innecesaria. Aprovechen esta buena energía para limar asperezas, aclarar malos entendidos que hayan podido tener hace unos días y, por qué no, iniciar nuevos vínculos y relaciones.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Con una mejor energía, los bueyes brillarán con luz propia y llamarán la atención sin mayor esfuerzo. Su sex appeal estará a tope y esto provocará que otras personas quieran acercarse, y no solo con intereses románticos. Así que no dejen pasar la oportunidad de tocar puertas, hacer propuestas de toda índole y darse a conocer. Eso sí, es mejor que los búfalos comprometidos se mantengan alejados de las tentaciones.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La serpiente también le dará la mano a los tigres para que puedan adelantar trámites pendientes. Este día se verán favorecidas las solicitudes que necesiten presentar, especialmente si se relacionan con bancos; entidades gubernamentales o académicas y sus jefes, ya que la balanza se inclinará fácilmente a su favor. Finalizando el día tendrán un encuentro casual que puede traerles muy buena suerte.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La recomendación que le da la serpiente al conejo es que esté pendiente de sus finanzas. Si bien, su flujo monetario ha estado vibrando alto, esto no significa que puedan malgastar el dinero. Por el contrario, aprovechen la buena racha para iniciar o aumentar un ahorro o inversión segura, la cual, en los próximos meses será muy útil para un objetivo mucho más importante. También es un buen día para cobrar antiguas deudas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este es un día para que los huraños dragones activen y aumenten su círculo social. Salgan de casa, vayan a sitios públicos y pasen un buen tiempo con sus amigos. Este movimiento energético provocará que más personas lleguen a su vida y se interesen en ustedes, no solo a nivel romántico, sino también laboral y comercial. Así que hoy, tienen todas las posibilidades de mejorar su vida en todo sentido.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Como regente del día, la serpiente se verá favorecida en todo sentido. La suerte le sonreirá, siempre y cuando sea consciente de sus actos y lleve a cabo solo actividades de carácter positivo. Si están pendientes de esto, e incluso, de sus actitudes y pensamientos, podrán multiplicar con facilidad todo lo bueno que les suceda hoy. Ya es hora de ponerle fin a la mala racha por la que están pasando.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El desorden y la falta de planeación puede salirle bastante caro a los caballos. Este día estarán expuestos a incumplimientos derivados de su irresponsabilidad, lo cual les acarreará llamados de atención e, incluso, la finalización de vínculos laborales y profesionales. Analicen si eso es lo que realmente desean, pues las consecuencias podrían ser delicadas y, además, difíciles de superar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este es un excelente día para que quienes nacieron en los años de la cabra pasen tiempo con su familia. No aplacen esos momentos tan significativos, el reloj corre muy rápido y podrían arrepentirse por no haber actuado antes. Las otras actividades pueden esperar y, tal vez, no les aporten tanto como sí lo hará estar con sus seres queridos, especialmente con sus hijos y las personas mayores.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con la serpiente protegiéndolo, el mono tendrá un excelente día en el que podrá salir a “comerse el mundo”. Aprovechen desde las primeras horas de la mañana para iniciar todas las actividades positivas que tengan pendientes. La energía de hoy los favorecerá y todos sus planes se desarrollarán de la mejor manera posible. Algunas personas sentirán envidia, pero nada de qué preocuparse, pues todo se sabrá más temprano que tarde.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este es un excelente día para que los gallos se dediquen al romance. Las buenas estrellas los acompañan y podrán reavivar la llama del amor en su relación de pareja, abandonando así la monotonía que tanto los estaba afectando. De la misma manera, los gallos solteros tendrán muchas posibilidades de conocer a alguien interesante o de salir al fin con la persona que tanto les gusta. No desaprovechen esta oportunidad que les brinda el amor.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Libre de la mala energía del dragón, el perro se merece un poco de descanso y algún “premio”. Hoy podrían comprarse eso que tanto les gusta, o salir a comer o al cine. Ha sido una semana difícil y se han ganado tener un poco de distracción y calma. Los perros de 1982 podrían recibir una excelente noticia, pero es importante que aún no se la cuenten a nadie.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Este no será un día tan favorable para quienes nacieron en los años del cerdo. La serpiente es su antagonista y querrá hacerlos pasar algunos momentos incómodos. Es mejor que se dediquen a su rutina normal y no inicien ninguna actividad importante. De la misma manera, es recomendable que eviten pedir prestado dinero, ya que no podrán honrar su compromiso.