Horóscopo chino de hoy 25 de marzo: las predicciones para cada signo

Cuando se calculan las predicciones del horóscopo chino no se parte de meras adivinaciones, sino que por el contrario se tienen en cuenta las relaciones existentes entre todos los signos que conforman el zodiaco, así como la influencia que reciben de los cinco elementos, las constelaciones, las estrellas auxiliares y otras energías adicionales.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

De la misma manera, cuando busques cuál es tu animal regente, debes tener en cuenta tu día de nacimiento, y si este es antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, pues para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta esa fecha.

Antes de pasar a las predicciones de hoy, 25 de marzo, te contamos que el animal regente es el caballo de agua, y su energía es propicia para que llevar a cabo actividades en las cuales necesitamos que la balanza se incline a nuestro favor.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con el regente del día en su contra, las ratas deberán ser muy cuidadosas con todo lo que hagan. Es mejor que se mantengan dentro de su rutina normal y eviten iniciar cualquier actividad de importancia. De la misma manera, es importante que se cuiden de cometer cualquier tipo de injusticia, pues esta se regresará en su contra y multiplicada de manera negativa.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Un viejo amor querrá regresar a la vida de los bueyes. Si bien, en un principio pensarán que es una excelente oportunidad, el caballo les sugiere que analicen muy bien las razones por las cuales se terminó esa relación en un pasado, pues muy seguramente las condiciones que dieron origen al rompimiento aún no han cambiado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El caballo le sugiere a quienes nacieron en los años del tigre que cumplan las normas al pie de la letra. Por más sencilla o insignificante que les parezca, violar los mandatos este día les puede traer muchos inconvenientes. Las posibilidades de tener problemas con la autoridad también estarán incrementadas así que eviten cualquier confrontación, pues ustedes llevarán “las de perder”.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del año debería aprovechar el día para limar asperezas. No le conviene ser rencoroso, por el contrario, perdonar y dejar atrás cualquier ofensa, le permitirá empezar a mover la energía a su favor. En su lugar de trabajo es donde más debe demostrar su capacidad de resiliencia. También es recomendable que procuren descansar un poco más este día. Regresen temprano a casa y pasen tiempo con sus seres queridos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Quienes nacieron en los años del dragón deberán cuidarse de algunas personas que quieren engañarlos. Sea porque están intentando quedarse con su dinero o aprovecharse de sus capacidades, es mejor que estén atentos y no se dejen convencer con palabras vacías. Su intuición debe ser su gran aliada durante este día.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El día también puede ser excelente para los regidos por la serpiente. La única condición que les pone el caballo para que la energía los favorezca, es que escuchen consejos. Dejen a un lado la creencia de que ustedes siempre tienen la razón, y más bien ábranse a la posibilidad de aceptar que otros pueden ser incluso, más sabios que ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La energía favorece al regente del día. Después de unos días bastante complicados, hoy los caballos podrán presentar todas las solicitudes y propuestas que tengan pendientes, especialmente si son ante personas y entidades que están en una posición de superioridad. Para darle más fuerza al día, enciendan una vela de color naranja y ayuden a una persona o animal necesitado.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El caballo le sugiere los regidos por la cabra que no desfallezcan. No han sido días fáciles y las ovejas creen que tanto esfuerzo no ha valido la pena, sin embargo, están a punto de ver la luz al final del túnel, así que no abandonen sus sueños, pues no falta mucho para que puedan materializarse. Eso sí, eviten hablar con otras personas sobre su situación actual, para evitar que la energía se disperse o, por el contrario, se “estanque” en su contra.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Una escena de celos innecesaria pondrá a los monos en aprietos. Una sensación de desconfianza, más un mal entendido, crearán un “caldo de cultivo” perfecto para que el mono se salga de casillas, y termine involucrado en una difícil situación de la que no saldrá bien librado. Si bien, controlar las emociones no siempre es fácil, hoy es importante que lo hagan, y si tienen algo que hablar con su pareja, lo hagan de manera calmada y en privado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Al gallo se le presentarán algunos desperfectos y gastos inesperados. Este día deberán asumir reparaciones y compras de equipos y bienes, especialmente en su sitio de trabajo. Tal vez esto desequilibre su presupuesto, pero en los próximos días podrán recuperar con creces el dinero que debieron utilizar. El caballo también les sugiere que lleven a cabo actividades de mantenimiento preventivo, especialmente en su coche, para evitar mayores gastos a futuro.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Cumplir con sus obligaciones laborales deberá ser lo más importante en la agenda del perro. Es necesario que hoy se pongan al día con sus pendientes para evitar llamados de atención por parte de sus superiores. Así que, dejen a un lado el celular y las redes sociales, hagan una lista de prioridades y vayan cumpliendo una a la vez. En la noche traten de pasar un rato ameno con su familia o amigos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Dejando atrás la energía de su antagonista, hoy el cerdo podrá dedicarse al romance. Aprovechen el día para dialogar con su pareja, solucionar asuntos pendientes y, por qué no, hacer planes para el futuro. Por su parte, los chanchos solteros deberían visitar sitios nuevos y darse la oportunidad de conocer más personas, pues con alguna de ellas podrían entablar una maravillosa relación.