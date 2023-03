Horóscopo chino de hoy 26 de marzo: las predicciones para cada signo

La semana finaliza con una excelente energía, este domingo 26 de marzo, gracias a la cabra de agua, las actividades que llevemos a cabo hoy se volverán permanentes en nuestra vida. Por esta razón, puedes aprovechar el día para iniciar algún hábito saludable, iniciar una convivencia o darle la bienvenida a un animal de compañía.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Fuera del año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta el día en que lo hiciste, pues si esto ocurrió antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo inicia hasta ese día. Así pues, que, si alguien tiene como fecha de nacimiento el 2 de febrero de 2015, estará regido por el caballo, como si hubiera nacido el 2014.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Mucho cuidado a quién le hablan sobre sus asuntos. Este día la energía podría ocasionarles traiciones, así que mejor guarden silencio, tanto sobre lo positivo como lo negativo que les sucede. Prefieran mejor descansar y pasar tiempo con personas que realmente se interesan por ustedes, necesitan recargar energías para las semanas que se aproximan, pues se les presentarán muchas oportunidades, pero deberán estar preparados para recibirlas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este es un domingo para que los bueyes se limiten a su rutina y traten de descansar un poco. La cabra, regente del día, es la antagonista del buey, por esta razón, es muy importante que se cuiden de energías negativas, especialmente si estas provienen de sitios tales como hospitales, funerarias y cementerios. También es recomendable que eviten iniciar actividades nuevas, pues su resultado no será el esperado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Aunque sea domingo, el tigre debería aprovechar el día para ponerse al día con su trabajo. Terminen tareas pendientes e, incluso, adelanten obligaciones para iniciar la semana con un poco menos de carga. Por otro lado, podría suscitarse una discusión con algún miembro de su familia. Recuerden que es mejor tener paz que tener la razón.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo iniciará el día con el “pie derecho”. Hoy, sentirá que la suerte le sonríe, y es recomendable que no deje pasar esta ayuda que le da la cabra. Para ello, las liebres deberían ponerse manos a la obra, e iniciar todas las actividades positivas que tengan en mente, especialmente si tienen una connotación romántica. Aquellos conejos que están pensando en adquirir una propiedad raíz, podrían aprovechar el día para empezar a materializar su proyecto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La integridad física del dragón podría verse afectada hoy. Se sentirán con la energía a tope y esto ocasionará que actúen con exceso de confianza y poca precaución. Sus articulaciones y su piel son las que más afectadas se pueden ver, ya que podrían sufrir lesiones con facilidad. Conducir también es una actividad que deben llevar a cabo de manera prudente y cuidadosa.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente podrían ser traicionados por una persona muy cercana. Alguien que no se ha mostrado como realmente es, se aprovechará de los regidos por este animal y actuará, negativamente, a sus espaldas. Por más doloroso que sea, es mejor que asuman la situación con calma y no se pongan al nivel de la otra persona. Muy pronto toda la verdad saldrá a la luz.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este también es un excelente día para los caballos, especialmente en temas románticos. Este día, se verán favorecidas todas las actividades tendientes a darle estabilidad a su relación sentimental. Así que, si tienen planes a futuro con su pareja, hoy podrán iniciarlos, y estos se desarrollarán de una forma más fácil y duradera. Los caballos solteros también se beneficiarán de la energía y tendrán muchas opciones de conocer a alguien especial.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las regentes del día tendrán la energía a su favor. Desde temprano en la mañana recibirán noticias y ayuda externa que les permitirá solucionar varios asuntos y problemas pendientes. También pueden aprovechar el día para pedirle consejo a las mujeres de su círculo más cercano, pues la energía de la luna acompañará a las ovejas, así que no desaprovechen este apoyo extra que el universo les envía.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Sintiéndose un poco más tranquilo, el mono puede dedicarse a limpiar sus espacios. Es indispensable que muevan la energía de sus ambientes ya que si esta se estanca empieza a afectar diferentes aspectos de su vida. Dejen a un lado la pereza y no procrastinen esta tarea. En la tarde podrían recibir una llamada que les alegrará, no solo el resto del día, sino también toda la semana.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es especialmente favorable para que los regidos por el gallo inicien o retomen alguna capacitación. Este es un año de retos y mientras más preparados estén, los podrán asumir de una mejor manera. Así que analicen en qué necesitan ampliar sus conocimientos y habilidades y pónganse manos a la obra. Por otra parte, algún miembro de su familia podría sufrir un quebranto de salud, no lo descuiden pues se puede convertir en algo mucho más grave.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algún problema de índole familiar podría obligar al perro a cambiar todos sus planes. Y si bien, puede parecer algo delicado, si actúan con calma y no se adelantan a los acontecimientos, se darán cuenta de que no es tan grave como pensaban y que la solución también es muy sencilla. Su pareja podría estar muy sensible hoy, traten de ser más comprensivos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La impaciencia dominará las emociones de los cerdos. Debido a esto podrían dejarse llevar por la situación y terminar involucrados en discusiones y riñas que no terminarán bien para los regidos por el chancho. Traten de controlar su estado de ánimo, y, si aún así, tienen alguna confrontación, no duden en disculparse de inmediato.