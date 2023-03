Deudas y gastos, las mayores preocupaciones para hogares de menos ingresos en EE.UU., según encuesta

Los elevados precios de los productos y la incertidumbre económica se han convertido en la mayor preocupación en los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La encuesta señala que aproximadamente la mitad de los adultos de EE.UU., en hogares con ingresos anuales inferiores a $60,000 dólares, y aproximadamente 4 de cada 10 en hogares con ingresos entre $60,000 y $100,000 dólares, dicen que están muy estresados por sus finanzas personales.

Alrededor de las tres cuartas partes de los adultos de todos los grupos de ingresos dicen que los gastos de su hogar son más altos ahora que hace un año, pero aquellos en hogares que ganan menos de $100,000 dólares al año son más propensos que aquellos en hogares de ingresos más altos a decir que también tienen una deuda más alta.

Aquellos que enfrentan una combinación de aumento de la deuda y los gastos dicen abrumadoramente que su situación financiera es una fuente importante de estrés.

La encuesta de AP-NORC encontró que solo 1 de cada 10 personas en hogares que ganan menos de $60,000 dólares al año dicen que sus ahorros han aumentado durante el último año, mientras que aproximadamente 6 de cada 10 dicen que sus ahorros han disminuido.

La encuesta también arrojó que las personas en hogares que ganan al menos $100,000 dólares al año tenían más probabilidades que las personas con ingresos más bajos de predecir que sus finanzas mejorarán en el próximo año, 39% a 26%.

Por el contrario, las personas en hogares de ingresos más bajos tenían más probabilidades que los que ganan más, de esperar que su situación financiera empeorara, con una proporción del 28% a 18%, respectivamente.

Solo el 20 % de los adultos de ese grupo dicen que tienen mucha confianza en poder mantenerse al día con sus gastos, en comparación con el 30% de los que ganan entre $60,000 y $100,000 dólares y el 46 % en los hogares que ganan más que eso.

Cuatro de cada 10 adultos en hogares de bajos ingresos dicen que no están seguros de poder mantenerse al día con sus gastos. Alrededor de 6 de cada 10 tienen al menos algo de confianza.

Por esta razón, en los últimos meses, muchos consumidores han recurrido a utilizar tarjetas de crédito y modalidades como “compre ahora y pague después” para comprar comestibles.

De acuerdo con un informe de Adobe Digital Insights, la cantidad de compradores que utilizan estos créditos para productos básicos se incrementó 40%.

