Horóscopo chino de hoy 27 de marzo: las predicciones para cada signo

Este lunes 27 de marzo, con la regencia del mono de madera, la semana inicia con una excelente energía. Hoy, se verá favorecido el inicio de nuevas actividades de carácter positivo, y prácticamente el día tendrá muy pocas contraindicaciones.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo muy importante que también debes tener en cuenta cuando buscas tu signo zodiacal, es el día en que naciste, ya que, de conformidad con los preceptos de la astrología china, todas las personas que nacieron antes del 4 de febrero de cada año, tendrán como regente al animal de la anualidad anterior, pues, el calendario chino astrológico solo inicia hasta ese día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Los regidos por la rata tendrán un excelente día si son bondadosos y no quieren imponer su posición. Esperar tener siempre la razón no los puede conducir a nada bueno, por el contrario, terminarán involucrados en discusiones de todo tipo. Así que, escuchen y comprendan a los demás, y verán como su día se va desenvolviendo mucho mejor de lo que se hayan podido imaginar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

A diferencia de ayer, en que la cabra los obligó a tener un bajo perfil, hoy los bueyes podrán mostrar todas sus capacidades. Aprovechen para brillar con luz propia y tocar puertas, pues seguramente se abrirán con facilidad, especialmente las relacionadas con asuntos laborales y académicos. La única observación que les hace el mono es que eviten perder el tiempo en actividades superficiales.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

A diferencia de otros signos, los tigres no se verán favorecidos con la energía del día. El mono es su antagonista y no le permitirá aprovechar las estrellas de hoy. Prefieran iniciar la semana dentro de la rutina normal y no se “salgan” de lo planeado. También se les sugiere que eviten reuniones y eventos muy concurridos, pues su energía podría desbalancearse aún más.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La sugerencia que le da el mono al conejo es que cumpla con todas las normas y preceptos legales. Esta semana puede ser bastante provechosa para ellos, siempre y cuando recuerden que las normas se hicieron para ser cumplidas. Cualquier descuido o violación, por pequeños que sean, les podrán acarrear muchos problemas. Asesórense muy bien antes de firmar cualquier documento o contrato.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Las estrellas del romance acompañarán a los regidos por el dragón. El amor renacerá y con su pareja empezarán a planear, de forma seria, el futuro. No dejen pasar esta oportunidad, pues ya es hora de que sienten cabeza, especialmente los dragones de 1988. Por su parte, los dragones solteros podrían encontrar el amor en un sitio que visitan con frecuencia.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El mono, siempre tan pendiente de la serpiente, le dará un día lleno de sorpresas y excelentes noticias. Asuntos que estaban pendientes de resolverse, hoy por fin serán solucionados y de la mejor manera para la serpiente. De la misma manera, recibirán propuestas laborales y económicas que los favorecerán en muchos aspectos, no solo financieramente, así que, no las dejen pasar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algún malestar podría hacer que el caballo se vea obligado a cambiar sus planes. No se alarmen, pero tampoco posterguen su visita al doctor. Recuperar antiguos hábitos saludables también les vendrá muy bien, especialmente aquellos relacionados con la alimentación. En su trabajo, podría haber alguna disputa entre compañeros, es mejor que no se inmiscuyan.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

No es conveniente que los nacidos en los años de la cabra sigan actuando como “picaflores”. Estar tocando la puerta de varios corazones al mismo tiempo solo les ocasionará problemas y malos ratos. Si no están dispuestos a tener una relación seria, es mejor que así se lo digan a las personas con quienes salen, ya ellas decidirán si aceptan sus condiciones, pero ustedes eviten seguir “jugando este juego”.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día estará acompañado por la buena suerte. Todas las actividades que inicie hoy se verán favorecidas y le darán muchas satisfacciones al mono. Así que, desde temprano, inicien con sus labores y empiecen a trabajar en proyectos pendientes, especialmente si se relacionan con cambios de trabajo o viajes al exterior. Los monos que estén pensando en cambiar de casa también podrían aprovechar la energía para empezar su búsqueda.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El mono quiere darles un consejo muy especial a los gallos: dejen de creer que el trabajo de los demás no tiene valor. Paren ya de pedir favores todo el tiempo, especialmente si se relacionan con asesorías y actividades profesionales. Con este actuar, lleno de avaricia, van a terminar bloqueando su propio flujo de dinero. Pregúntenle siempre a los demás qué valor tienen sus servicios y paguen con gusto la ayuda recibida.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Gracias a la energía de hoy, el perro gozará de una excelente comunicación y podrá expresar todas sus ideas y emociones con facilidad. Se sentirán con la fuerza suficiente para hablar con sus superiores, de manera tranquila, y solicitarles un aumento o un ascenso, que ya se ganaron desde hace tiempo, pero que no se sentían seguros de pedir.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Otro signo, que se verá bastante favorecido con la energía de hoy, es el cerdo. Sus planes se empiezan a materializar de la forma en que esperaba, y ya puede empezar a cosechar los frutos de su buen trabajo. Sin embargo, ese recomendable que eviten hablar de sus triunfos, pues alguien muy cercano no se sentirá feliz por ustedes y querrá torpedear su felicidad.