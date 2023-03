Horóscopo chino de hoy 28 de marzo: las predicciones para cada signo

Con las predicciones del horóscopo chino puedes conocer cuáles serán las actividades que se verán favorecidas cada día, según la energía del animal regente y su relación con el resto de elementos que conforman y complementan el zodiaco chino. Así, por ejemplo, este martes 28 de marzo, el gallo y el conejo se encuentran en el calendario y, al ser antagonistas, se causa un choque energético que puede afectar las actividades que se inicien hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal, tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues, debido a que el calendario chino inicia el 4 de febrero, las personas que nacieron antes de esa fecha, se considera que lo hicieron un año antes. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 8 de enero de 1984, tu animal regente es el cerdo, pues aún no iniciaba el año de la rata.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Lo más recomendable que pueden hacer los regidos por la rata es tomar el día con calma y hacer una sola cosa a la vez. Tendrán muchas obligaciones por cumplir, pero si las intentan ejecutar todas al mismo tiempo solo lograrán agotarse y dejar todo a medias. Vayan con calma, verán que si son ordenados al final del día habrán logrado todos sus objetivos y de la mejor manera posible.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los celos del buey le podrían ocasionar discusiones con su pareja. Una actitud posesiva e infantil provocará que la relación llegue a un punto muerto e, incluso, se termine. El gallo les sugiere que analicen muy bien su actitud y la corrijan, pues la persona con quien están ahora es alguien muy especial y perderla los afectará más de lo que puedan imaginar.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres se sentirán bastante cansados este día. Lo que va corrido del mes del conejo ha sido exigente en muchos aspectos y, debido a esto, su energía está mermada. Procuren este día descansar un poco más, realicen las actividades estrictamente necesarias, regresen temprano a casa y se les proponen iniciar una nueva tarea traten de hacerlo otro día de esta semana.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El gallo, regente del día, es el antagonista del conejo. Este choque de energía le puede provocar algunos incidentes menores a los regidos por la liebre. Así que, es mejor que se limiten a llevar a cabo su rutina normal del día, mantengan un bajo perfil y eviten cualquier tipo de confrontación. Para equilibrar la energía hagan algún tipo de “sacrificio” y ofrézcanlo para un propósito importante.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El gallo le sugiere al dragón que sea muy cuidadoso con las promesas que haga hoy. Si se van a comprometer con algo es porque están seguros de que podrán y querrán cumplir, pues cualquier promesa vacía y rota les generará un karma casi inmediato. Los dragones del 2000 sentirán que quieren aislarse, un poco de soledad y silencio les ayudará a poner en orden sus pensamientos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los pronósticos sentimentales para el año se harán más fuertes hoy. La actitud, incluso inconsciente de la serpiente hacia su pareja, provocará que esta última se sienta cansada de que la ignoren y no la tengan en cuenta, tomando la decisión de hacerse a un lado y marcharse. Será una pérdida muy dolorosa para la serpiente, y el gallo les sugiere que aprendan la lección.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo recibirán una importante propuesta laboral o económica. Sin embargo, es recomendable que aún no tomen una decisión, tómense el día para analizarla con cabeza fría y, sobre todo, ser muy honestos con ustedes mismos, pues si no tienen las habilidades necesarias en este momento, es mejor que aún no la acepten.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Se le sugiere a los regidos por la cabra que sean muy cuidadosos con sus actividades físicas. La estrella de los percances los acompaña hoy con fuerza y esto podría ocasionarles algunas lesiones menores, especialmente en sus tobillos y rodillas, así que es mejor que caminen y hagan sus actividades físicas con precaución. En la tarde podrían recibir una noticia que no es del todo buena, pero procuren tomarla con calma.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El gallo le sugiere al mono que sea muy paciente durante este día. Si bien, ha tenido bastantes percances, especialmente a nivel financiero, las otras personas no tienen por qué pagar los platos rotos de su situación actual. Piensen muy bien antes de hablar y de actuar, y así evitarán herir los sentimientos de las personas que los aprecian. Los monos de 1980 que están sufriendo de algún síntoma o malestar, es mejor que consulten con su doctor lo más pronto posible.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Si bien, este día, los gallos serán los regentes, su energía no será la más positiva. Sus planes no saldrán como los esperaban y esto podría hacerlos sentir frustrados. Pese a esto, es importante que analicen si realmente ese proyecto les convenía, o si más bien estaban actuando desde el ego y el capricho, y el universo los está librando de una mala experiencia.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algún quebranto de salud complicará el día de los regidos por el perro. Síntomas y molestias que vienen ignorando desde hace unos días, hoy se sentirán más fuertes y los obligarán a visitar a su doctor o, incluso al servicio de urgencias. No se descuiden, pues podría convertirse en algo crónico y difícil de manejar. En la noche procuren estar cerca de sus seres queridos, hay alguno que necesita apoyo y buenos consejos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El bajo perfil es la recomendación que le da el gallo a los regidos por el chancho. Prefieran actuar en silencio, estén pendientes de lo que pasa a su alrededor, pero no hagan ningún comentario al respecto, especialmente si tiene que ver con asuntos familiares. En el transcurso de la semana podrán usar a su favor la prudencia y discreción con que actuaron hoy.