Horóscopo chino de hoy 29 de marzo: las predicciones para cada signo

Este miércoles 29 de marzo, el perro será el encargado de regir el día, su energía no será la más estable y las actividades que iniciemos hoy pueden no tener el desenlace que esperábamos. También es importante ser cuidadosos al momento de practicar actividades físicas, pues el riesgo de sufrir algún contratiempo será muy alto.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuál es tu animal regente, según tu año de nacimiento, ten también en cuenta tu día de nacimiento, pues de acuerdo a lo principios de la astrología china, el año solo da comienzo hasta el 4 de febrero, por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es 6 de enero de 1993, tu animal regente es el mono.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La energía de la rata empieza a recuperar nuevamente su rumbo. Aunque hoy no es recomendable que inicien actividades de importancia, especialmente en temas laborales y financieros, el amor sí se verá favorecido y podrán retomar una antigua relación que habían finalizado por malos entendidos. Su antigua pareja llegará en el mejor momento y podrán construir una relación sólida.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes nacieron en los años del buey deberían aprovechar el día para planear y organizar los pasos que darán a continuación. Aún no es momento de ejecutar, pero sí de saber cuáles serán los siguientes “movimientos” que deberá adelantar para materializar sus proyectos. El tiempo está pasando muy rápido y si no se apresuran, las próximas oportunidades no las podrán aprovechar.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un día adecuado para iniciar estudios. Adquirir nuevos conocimientos les permitirá a los tigres “escalar” posiciones en su actual trabajo e, incluso, aplicar a una oferta laboral mucho más favorable para ellos. En las primeras horas de la tarde podrían recibir una importante noticia, pero es mejor que aún no la hagan pública.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La recomendación del día para los regidos por el conejo es que mantengan su boca cerrada. Cualquier comentario innecesario o fuera de lugar les traerá muchos problemas, incluso legales. Es mejor que piensen muy bien antes de decir algo, especialmente en su lugar de trabajo, donde sus palabras podrán ser malinterpretadas con mayor facilidad.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Lo más recomendable para quienes son regidos por el dragón es que se limiten a cumplir su rutina normal. El perro, como su antagonista, no le hará fácil el día y le traerá algunos contratiempos y retrasos. Cumplir sus compromisos de manera puntual será la clave para que la energía no los afecte, así que procuren salir más temprano y tener claros sus pendientes para que no olviden ninguno.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este es un buen día para que los regidos por la serpiente dediquen un buen tiempo a trabajar su energía y su espíritu. Concentrados en el día a día y el “ruido” externo, han dejado de lado su bienestar emocional y, debido a esto, diferentes aspectos de su vida se están empezando a desequilibrar. Es importante que busquen alguna actividad o terapia que les permita recuperar su centro pues entre más tiempo transcurra, más difícil será encontrar el equilibrio.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este es un buen día para que los caballos recuperen relaciones rotas. Discusiones y malos entendidos provocaron en días anteriores que algunas personas se alejaran del lado de los caballos. Para lograr recuperar la armonía, el perro les sugiere que analicen con objetividad su conducta de los últimos días y ofrezcan las disculpas que sean necesarias. Es momento de dejar el orgullo a un lado.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La envidia no llevará a las cabras a nada bueno. Esa es una posición que lo único que logra es incrementar su mala energía. Sean conscientes de que ustedes también pueden obtener lo que quieren y, también, que su vida es su responsabilidad. Procuren cambiar su forma de pensar y de sentir, y podrán ver que su realidad empieza a mejorar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los sociables monos podrían querer brillar más de la cuenta este día. Si van a salir o tienen una reunión importante no traten de llamar la atención más allá de lo necesario. Conserven su lugar y sean muy cuidadosos con el consumo de alcohol, pues un exceso podría generarles problemas. Su pareja necesita apoyo, no duden en dárselo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con la inestable energía de este día, los gallos podrían sufrir algunos inconvenientes. Accidentes menores o alguna pequeña lesión les podrían complicar sus planes. Lo mejor que pueden hacer es conducir con precaución y, si van a practicar algún deporte o actividad física, háganlo poniendo sus cinco sentidos en ello.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los perros más arriesgados podrán aprovechar la inestabilidad del día para iniciar proyectos. Si no tienen temor a perder y salir de su zona de confort, hoy podrán arriesgarse y perseguir sus sueños. Por otra parte, alguien a quien ustedes aprecian se acercará a ustedes pidiendo consejo, traten de ser objetivos y ayudarles pensando en esa persona, no en ustedes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo podrán tener un buen día, siempre y cuando cumpla con las normas. Lean muy bien todo lo que vayan a firmar, no se comprometan con nada si no están seguros de cumplir y sean cuidadosos con lo que publican en sus redes sociales. Si tienen alguna duda es mejor que se abstengan de actuar.