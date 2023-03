Horóscopo chino de hoy 31 de marzo: las predicciones para cada signo

Aunque al conejo aún le quedan unos días, hoy le decimos adiós al mes de marzo y lo hacemos de la mano de la rata de tierra, quien en principio trae una energía favorable, pero debido a la constelación que la acompaña, lo mejor es cuidarnos de los lugares con bajas vibraciones energéticas. Recuerda que las predicciones del horóscopo chino se calculan teniendo en cuenta, no solo los 12 animales que conforman el zodiaco, sino también los cinco elementos, las 28 constelaciones y las estrellas auxiliares.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además, cuando busques cuál es tu animal regente, ten en cuenta también tu día de nacimiento, ya que, para la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero, por esta razón, todas las personas que nacieron antes de esa fecha tendrán como signo zodiacal al mismo animal que rigió el año inmediatamente anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Como regentes del día, las ratas podrían aprovechar su propia energía para presentar pedidos. Toquen puertas e inicien trámites ante personas y entidades que están en una posición jerárquica superior. Si están pensando en viajar al exterior o cambiar radicalmente de trabajo, hoy es un excelente día para iniciar a concretar ese proyecto.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este es un excelente día para que quienes nacieron en los años del buey inicien o retomen estudios. Ustedes tienen muchas habilidades y capacidades, pero necesitan “aterrizarlas” y certificarlas, pues pronto se les presentarán magníficas oportunidades, pero deberán estar listos para asumirlas. En la noche es mejor que regresen temprano a casa y traten de descansar un poco más de lo habitual.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Algunos inconvenientes menores podrían amargarles la vida a los ya malhumorados tigres. En su trabajo se presentarán retrasos y discusiones que, si el tigre no sabe manejar, podrían convertirse en problemas de talla mayor. Controlen su manera de reaccionar y pónganse en el lugar del otro, si piensan antes de hablar o actuar, seguramente solucionarán todo de forma fácil y rápida, logrando incluso las felicitaciones por parte de sus superiores.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este también puede ser un excelente día para los conejos, sin embargo, es importante que controlen su exceso de energía. Hoy se sentirán vigorosos, capaces de lograr todo lo que se propongan, y esto puede ocasionar que se sientan más confiados de la cuenta y terminen teniendo alguna pequeña lesión por creer que pueden hacerlo todo al tiempo. Mejor vayan despacio y pongan sus cinco sentidos en todo lo que hacen.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La recomendación que le da la rata al dragón es que actúe con sinceridad y honestidad. Este no es un día para andarse con rodeos ni ocultar la verdad, especialmente con su pareja y familia. Además, porque la estrella de la buena comunicación los acompañará, así que aprovechen para sincerarse y exponer sus pensamientos y sentimientos, seguramente recibirán una buena respuesta.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Dejando al chancho atrás, las serpientes pueden aprovechar el día para finalizar todas las tareas que tengan pendientes. En lo que va corrido del mes las obligaciones se han ido acumulando, lo que no solo causa desorden visual, sino que, además, le está generando estrés a los regidos por la serpiente. Así que hoy, prefieran el trabajo juicioso y ordenado. Ya habrá tiempo para actividades sociales.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos tendrán en su contra a la rata. Así que hoy, no es un día para innovar ni iniciar alguna actividad diferente. Mejor, quédense dentro de su rutina normal y manténganse alejados de sitios con baja vibración energética tales como hospitales, funerarias y cementerios. Si les elevan una plegaria a sus ancestros fallecidos, podrán equilibrar un poco la energía del día.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Debido a las estrellas que los acompañan hoy, las personas regidas por la cabra se sentirán inestables emocionalmente. Pensarán que se levantaron con el pie izquierdo y creerán que todo el mundo está en su contra, y en especial, su pareja. La rata les sugiere que no se dejen llevar por las nubes grises que ven en el cielo, al contrario, dialoguen con su pareja y explíquenle como se están sintiendo, pues si solamente guardan silencio o reaccionan de manera desproporcionada, podrían ocasionar una fisura de consideración al interior de la relación.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este es un día para los nacidos en los años del mono lo dediquen al trabajo. La vida social y las banalidades pueden esperar, hoy, lo más importante es empezar o retomar proyectos laborales que tenían “archivados en el cajón”. Los monos que están en relación de dependencia, tendrán muchas posibilidades de lograr un ascenso o, incluso, aplicar a un nuevo trabajo que mejore sus condiciones en todo sentido.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Actuar sin pensar le puede salir muy caro a los gallos. Si bien, los regidos por este animal no suelen ser impulsivos, hoy no controlarán sus palabras y acciones y podrían terminar involucrados, incluso, en un problema de índole legal. Así que, la prudencia debe ser su “mejor amiga” durante todo el día. También, si necesitan algún consejo, no duden en acudir de inmediato a las mujeres cercanas. En ellas encontrarán todo el apoyo que necesitan y hasta un poco más.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Un secreto del perro saldrá a la luz hoy, y podría generarle muchos dolores de cabeza. Algo que, durante mucho tiempo, los regido por este animal intentaron ocultar, y que incluso ustedes habían olvidado, este día se podría conocer y tomará al perro por sorpresa. No tendrán de otra que asumir la responsabilidad con entereza, pues optar por negar la situación, solo empeorará todo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El amor les sonreirá a los chanchos este día. Llegará, casi de golpe, una persona que les hará cambiar su forma de ver la vida. Incluso, quienes están en pareja, también podrían sentir esta “bocanada de aire fresco”. Sin embargo, en este caso, la rata les sugiere que eviten tener dos relaciones al mismo tiempo, pues los únicos que saldrán perdiendo son ustedes.