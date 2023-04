El indicador de inflación favorito de la Fed se enfrió en febrero: qué significa

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) dio un respiro en febrero pasado al ubicarse en un 5% en su comparativo anual, dato que marca una caída que podría enviar una señal positiva a la Reserva Federal (Fed) en su lucha contra la inflación.

El PCE ha sido el indicador favorito de la Fed en su lucha para enfriar la inflación, que se ha mantenido incesantemente alta desde que el junio del año pasado alcanzó un pico del 9.1%, impulsada por los altos precios de la gasolina.

Sin embargo, el PCE resulta más significativo para la Fed en su estrategia para bajar los precios en Estados Unidos, ya que ofrece un escenario más amplio de los costos para los consumidores, si se considera que el índice llegó al 5.3% en enero pasado, una subida que los analistas no esperaban.

El reporte del Departamento de Comercio también mostró que, en términos mensuales, el PCE se ubicó en un 0.3%, lo que mostró una caída notoria desde el 0.6% registrado en enero pasado.

Qué significa la caída del PCE para la Fed y la inflación

Los analistas no esperaban que este indicador mostrara una desaceleración en febrero pasado, en medio de un mercado laboral resistente que mantiene cifras históricas de empleo y de tasas de desocupación no vistas en 50 años.

Sin embargo, aunque el reporte de febrero del PCE puede ser favorable y enviar una señal a los formuladores de política de la Fed, para algunos analistas, su comportamiento es aún muy limitado para que realmente motive al banco central.

Para Alex Pelle, economista estadounidense de Mizuho Américas, los reportes asociados a la inflación que la Fed está leyendo sí muestran que el alza de precios está cediendo, pero, apunta, no lo suficientemente rápido.

“Obtienes mucha volatilidad mes a mes, pero cuando la promedias, lo que ves es que no estamos empeorando, probablemente estamos mejorando un poco, pero no lo suficientemente rápido para los mercados y probablemente no tan rápido como la Fed había anticipado hace un año, cuando comenzaron a aumentar las tasas de interés para combatir la alta inflación”, apuntó en una entrevista con CNN Business.

Sin embargo, el reporte más reciente del PCE muestra que, aunque lento, las grietas en el consumo de los estadounidenses se están acrecentando.

El reporte del Departamento del Comercio mostró que el gasto del consumidor fue del 0.2%, una caída más que significativa desde el 2% revisado de enero pasado.

En tanto, los ingresos personales tuvieron un incremento del 0.3% durante el mes pasado, de acuerdo con el reporte de PCE, para el cual, los expertos consideran que muestra que los consumidores se están agotados ante los altos precios persistentes que, aunque están bajando, lo hacen desde un nivel muy alto.

