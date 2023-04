Horóscopo chino de hoy 2 de abril: las predicciones para cada signo

Este 2 de abril será un domingo para el descanso y recuperar fuerzas. El tigre de metal no viene acompañado de la mejor energía, así que es mejor evitar el inicio de actividades importantes y, sobre todo, mantenernos alejados de las discusiones y enfrentamientos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional al año de nacimiento, también es muy importante que tengas en cuenta el día en que lo hiciste, pues de acuerdo a los preceptos de la astrología china, el año solo da inicio hasta el 4 de febrero, por esta razón, todas las personas que nacieron antes de ese día, estarán regidas por el animal que “dirigió” el año inmediatamente anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día es apropiado para que, quienes son regidos por la rata, realicen un análisis de lo que va corrido del año. El tiempo sigue corriendo sin pausa, y es necesario que estudien de forma juiciosa sus objetivos y, con honestidad, decidan qué deben hacer para poderlos materializar. La energía de este año los beneficiará, pero para lograrlo, es crucial que se pongan manos a la obra.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La obsesión por conseguir dinero les puede traer serios inconvenientes a los bueyes. Si bien, las comodidades y darse algunos gustos, facilitan la vida, esto no lo es todo, y si los búfalos no aceptan esto, los problemas no se harán esperar. Negocios con personas que no son de su total confianza y el préstamo de dinero con altos intereses, son las actividades que más dolores de cabeza les causarán.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El regente del día debería aprovechar su energía para pasar un tiempo en contacto con la naturaleza. No olviden que la madre Tierra es la que nos sostiene y da provisiones, y la conexión con ella afianza y fortalece todo lo que tiene que ver con la prosperidad y la abundancia material y financiera. Así que, procuren caminar descalzos en la arena o el prado y, si están cerca del mar, un buen baño en su agua les limpiará y equilibrará la energía.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es recomendable que los conejos estén pendientes de su salud y la de los miembros de su familia. Algún malestar relacionado con infecciones respiratorias podría afectarlos. De la misma manera, es mejor que se mantengan alejados de los excesos alimenticios, pues los riesgos de sufrir afectaciones gástricas están incrementados. Prefieran una dieta saludable donde primen las frutas, verduras y el agua. Su cuerpo se los agradecerá.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este es un día en que guardar silencio puede ser la mejor decisión que tome el dragón. Todo lo que digan puede ser malinterpretado o terminarán hablando de más, y en ambos casos, corren el riesgo de terminar involucrados en una discusión. El bajo perfil e, incluso, la soledad, les ayudará a equilibrar su energía y, además, gracias a esto, tendrán tiempo suficiente para pensar en sus proyectos, sentimientos e ideas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Excelente día para iniciar viajes y traslados. Desde el año pasado los regidos por la serpiente pasan poco tiempo en su casa, pero el desplazamiento que hagan hoy les traerá maravillosas sorpresas de todo tipo. Por otro lado, un miembro de su familia querrá endilgarles una responsabilidad que no les corresponde. Sean corteses, pero firmes, al momento de decir “no”.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este es un buen momento para que quienes nacieron en los años del caballo busque consejo y apoyo. La energía de la luna los acompañará y, gracias a esto, las mujeres cercanas estarán listas a darles la mano. Algún asunto del pasado podría salir a la luz, pero si están dispuestos a escuchar consejos, lo resolverán de la mejor forma posible.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La recomendación para los regidos por la cabra es que aprovechen el día para descansar y pasar tiempo con su familia. Su principal soporte es, precisamente, su núcleo familiar y ya es momento de volver a lo básico. Apoyarse en ellos, escucharlos y compartir. Renovar los lazos que por el tiempo y las ocupaciones diarias han ido dejando en el olvido.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este es un día para que el mono se dedique solamente a la rutina del domingo. El tigre, regente del día es su antagonista. Debido a este choque de energías, las actividades importantes que hoy inicie el mono no tendrán un buen desenlace. Prefieran mejor ponerse al día en los asuntos que tengan pendientes y descansen un poco más, pues vienen días de mucho ajetreo y tareas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo se enterará de una traición cometida por un familiar. Alguien, inconforme con el actuar y los éxitos alcanzados por el gallo, y movido por la envidia, iniciará una campaña de desprestigio en su contra. Por más difícil que parezca la situación, lo mejor que pueden hacer es mantener la calma e ignorar los comentarios, pues las otras personas no están haciendo caso de lo que está sucediendo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La recomendación que le da el tigre a los regidos por el perro es que sean cuidadosos con sus actividades físicas. Hoy se sentirán con mucho entusiasmo y energía, y esto puede llevarlos a actuar de manera imprudente, especialmente al practicar deportes y manipular herramientas y elementos cortopunzantes. Usen sus cinco sentidos y sean conservadores, es mejor prevenir que lamentar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo deberán cumplir las normas al pie de la letra. Respeten las normas de tránsito, no firmen ningún documento sin leerlo primero y, si es del caso, asesorándose de alguien experto y, sobre todo, cuiden sus impulsos y reacciones, ya que la estrella de los litigios estará muy fuerte hoy y podría traerles problemas de índole legal.