Horóscopo chino de hoy 3 de abril: las predicciones para cada signo

Este lunes 3 de abril tendremos el último día del año en que el calendario será regido por tres conejos y hoy, su energía de madera, será favorable para presentar propuestas, especialmente de índole romántico. Recuerda que los pronósticos del horóscopo chino se elaboran a partir del análisis de las relaciones entre los doce animales que lo componen y las energías adicionales.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, cuando busques tu signo zodiacal, tengas en cuenta el día en que naciste, ya que, si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu animal regente será el del año inmediatamente anterior, pues para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta esa fecha. Así, si, por ejemplo, naciste el 31 de enero de 1992, la cabra será la encargada de regirte.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La semana puede iniciar muy bien para los regidos por la rata, que este año ven cómo se van recuperando poco a poco. La única recomendación que les da el conejo es que eviten actuar de manera impulsiva. Si se toman el tiempo necesario podrán decidir con claridad. Hacia el medio día podrían tener un encuentro que los hará cambiar algún plan, pero será para mejorar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este día el buey también debe andar con “pies de plomo”. Las malas compañías y los consejos erróneos los llevarán a actuar de manera inapropiada, especialmente los búfalos nacidos en 1997. Por más que crean que no es nada grave o que no los “descubrirán”, todo se complicará, incluso llegando a unos límites inimaginables. Prefieran apoyarse en su familia, especialmente si son mujeres, ellas les ayudarán a enderezar el camino.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El día es apropiado para que quienes nacieron en los años del tigre hagan propuestas románticas. Ya es momento de que su relación pase a otro nivel, y hoy, la energía les ayudará para que puedan materializar este deseo. Los tigres solteros también se verán favorecidos, pues hoy tendrán la “fuerza” suficiente para invitar a salir a esa persona que tanto les gusta.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El triple regente se verá favorecido durante todo el día. Aprovechen su propia energía para planear inversiones. Si están pensando en comprar un bien raíz o un equipamiento costoso, hoy podrán iniciar los trámites de la manera más favorable. En la noche, prefieran reunirse con sus amigos y desconectarse de la rutina, les vendrá bien un poco de actividad social.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones que están en pareja se enfrentarán a un cambio en su relación. Su pareja les va a decir que necesita tiempo y es mejor que se lo conceden. Muy seguramente esto le dará un nuevo aire a relación, y pronto estarán juntos nuevamente. Algún amigo cercano necesitará alguna ayuda, procuren brindársela desde el corazón.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las buenas estrellas estarán del lado de las serpientes. Esta maravillosa energía se materializará a través de ideas. Así que el conejo les sugiere que tengan a mano papel y lápiz y apunten todo lo que le llegue a su cabeza. No todas serán ideas materializables, pero varias les serán de mucha utilidad. Eso sí, eviten comentarlas con otras personas hasta tanto no sean una realidad.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La familia debe ser lo más importante para los caballos. Algunos inconvenientes se podrán presentar y algunos miembros de su núcleo familiar necesitarán apoyo, e incluso, intervención. Traten de asumir un papel mediador e, incluso, lideren la situación para poder llegar a un acuerdo. En su trabajo, también tendrán un día bastante agitado. Ya pronto podrán descansar como se lo merecen.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

la semana inicia con bastantes tareas y responsabilidades para los regidos por la cabra. Sus superiores confían en sus habilidades y les encomendarán una labor bastante importante. Así esto implique más trabajo, el conejo les sugiere que asuman el reto con agradecimiento y se pongan manos a la obra de inmediato, la recompensa llegará pronto.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Aún la energía no se estabiliza del todo para quienes nacieron en los años del mono. Necesitan descansar un poco más y salir de su rutina. Procuren cambiar sus actividades este día e intentar algo nuevo. Salgan de su zona de confort y, por qué no, inicien un hobby que les permita “oxigenar” su cerebro y espíritu. Un viaje también les vendrá muy bien.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

De nuevo el gallo deberá enfrentar tres conejos en su contra. Así que, inicien su semana con calma. Cumplan sus obligaciones al pie de la letra y no se comprometan con nada que no puedan o no quieran cumplir. Quédense dentro de su rutina y, sobre todo, manténganse alejados de las discusiones, pues podrían convertirse en conflictos difíciles de solucionar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Incorporar o retomar hábitos saludables es la sugerencia que le hace el conejo a los perros. En lo que va transcurrido del año los canes han dejado a un lado el ejercicio y la alimentación adecuada, lo que, lógicamente está repercutiendo en su salud. Además, están durmiendo poco debido a las preocupaciones, y su estabilidad emocional tampoco está pasando por un buen momento. Piensen en practicar yoga o acudir a terapias energéticas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el chancho deberían escuchar más su intuición durante este día. Su sexto sentido les ayudará a tomar las decisiones indicadas, siempre y cuando, se permitan dejar a un lado tanta racionalidad. Hoy podrían encontrarse con un viejo amor, no es aconsejable que se dejen llevar por viejos sentimientos, céntrense solo en el presente.