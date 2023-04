Horóscopo chino de hoy 4 de abril: las predicciones para cada signo

Este martes 4 de abril le decimos adiós al mes del conejo, lo que representará un descanso para el gallo, quien durante varios días se tuvo que enfrentar a varios de sus antagonistas juntos. Adicional a esto, hoy, la energía estará a cargo del dragón de agua, un excelente regente, sin embargo, al combinarlo con el oficial y la constelación se reduce considerablemente su efecto, convirtiendo al día en una jornada propicia para labores de limpieza y terminación de vínculos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, también es muy importante que tengas en cuenta el día en que lo hiciste, y si esto ocurrió antes del 4 de febrero, tu sigo zodiacal será el mismo del año inmediatamente anterior, ya que, de acuerdo a los principios de la astrología china, el año solo da comienzo hasta esa fecha. En ese orden de ideas, si naciste el 9 de enero de 1995, tu signo zodiacal será el perro, como si hubieses nacido en 1994.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con la energía de su lado, las ratas podrán aprovechar la jornada para ponerse al día con sus asuntos. Ocupadas con otros temas urgentes, empezaron a acumular tareas, pero hoy, con la ayuda del dragón, podrán culminarlas a tiempo, lo que dejará muy satisfechos a sus superiores. Alguna discusión leve, con un familiar, podría amargarles parte del día, pero resolverán todo muy pronto y de forma fácil.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Consciente de que los últimos días no han sido los mejores, el buey recapacitará respecto a su actitud y tratará de enmendar las cosas. Hoy, los búfalos se sentirán con deseos de recomponer lazos, dialogar y ofrecer disculpas. No duden en hacerlo, pues no solo les ayudará a equilibrar su estado de ánimo, sino que, además, si dejan que el tiempo siga pasando, luego será más difícil enderezar la situación.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El dragón le recomienda al tigre que se “vuelque” hacia sus amigos. Alguien muy cercano necesita ayuda y aún no se siente capaz de pedirla. Pero el desarrollado sexto sentido de los felinos les mostrará quién es esa persona. Así que tiéndanle su mano de manera incondicional. Por otro lado, también es recomendable que analicen sus actuales hábitos alimenticios, pues parece que se están descuidando y esto, fácilmente, podrá repercutir de manera negativa en su salud.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este será un día para que los conejos organicen sus espacios. El ajetreo y las múltiples ocupaciones vienen ocasionado desorden y acumulación. Incluso, hace algunos días perdieron un documento u objeto y no logran recordar dónde lo dejaron. Así que, separen un momento en su agenda y empiecen a organizar, no solo encontrarán lo que perdieron, sino que sentirán que su energía se “limpia” y estabiliza.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día podrá aprovechar su energía para finalizar relaciones que no le están aportando nada positivo. Cortar lazos no siempre es fácil, sin importar si son amorosos, laborales y hasta familiares, llegar al fin puede generar sentimientos encontrados, y hasta resentimientos. Sin embargo, hoy, los dragones tendrán las estrellas a su favor, y si desean terminar algún vínculo con el cual ya no se sientan satisfechos, este día podrán hacerlo de la mejor manera para ambas partes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El dragón le sugiere a la serpiente que se mantenga alejada de las discusiones. Hoy podrían sentirse irascibles e impacientes, y terminarán desquitándose con la persona menos indicada, lo que lógicamente le acarreará conflictos de toda índole. Sus hijos y su pareja podrían ser las personas que lleven la peor parte, eviten herir sus sentimientos pues las relaciones con ellos, debido a su actitud de los últimos días, ya están bastante resquebrajadas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este día el caballo enfrentará algunos quebrantos de salud. Su sistema respiratorio será el que más afectado se vea, así que es recomendable que tomen las medidas de precaución necesarias. debido a que su energía no estará vibrando alto, es mejor que se mantengan alejados de lugares tales como hospitales, cementerios y funerarias. Procuren descansar un poco más y regresen temprano a casa, vendrán mejores días para salir y disfrutar un momento de esparcimiento.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

A quienes nacieron en los años de la cabra les harán una interesante propuesta laboral. Al principio dudarán sobre si aceptar o no, pero el dragón les sugiere que no dejen pasar esta oportunidad. Será algo que les exigirá altos niveles de compromiso e implicará muchos cambios en su vida, pero todo será positivo para ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El dragón le dará la mano a los monos para que puedan trabajar en su bienestar físico y mental. Es momento de iniciar alguna dieta bajo supervisión médica, mejorar sus hábitos alimenticios y de sueño, practicar algún deporte y por qué no, iniciar alguna actividad o terapia que les permita equilibrar su energía. Han estado bastante desordenados en muchos aspectos, y esto les podrá ocasionar en un futuro cercano múltiples problemas de salud.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Lo más aconsejable es que quienes nacieron en los años del gallo se pongan al día con sus tareas pendientes. Ayer fue un día complicado y no pudieron cumplir con todas sus obligaciones, hoy, antes de empezar cualquier actividad nueva, prefieran concluir con lo iniciado y hagan una sola tarea a la vez. Un poco de descanso adicional no les vendrá mal, así que, aplacen todas las reuniones y encuentros que no sean urgentes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los regidos por el perro deberán cuidarse del dragón. Ambos animales son antagonistas y este choque energético no favorecerá en nada a los canes. Debido a esto, es mejor que prefieran tener un día en calma, quédense dentro de su rutina y, muy especialmente, manténganse alejados de las discusiones, pues podrían tornarse en algo tan fuerte que llevarán a la terminación de vínculos muy importantes para el perro.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El amor tocará la puerta de los chanchos. Las estrellas del romance brillarán con fuerza para ellos y se concretarán en su lugar de trabajo o estudio. Hoy, los regidos por el cerdo, aceptarán que hay una persona que realmente les gusta y decidirán dar el siguiente paso. Si aprovechan la energía del día, seguramente será una relación que les aporte mucho a ambos.