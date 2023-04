Horóscopo chino de hoy 5 de abril: las predicciones para cada signo

Le damos la bienvenida al mes del dragón de fuego, y durante estos días debemos estar preparados, pues se nos presentarán varios altibajos producto de los choques de energía que llegarán con este mítico animal; sin embargo, si escuchas las recomendaciones que te da el horóscopo chino para cada día, podrás programar tus actividades según la energía regente y llevar a cabo las tareas que se vean más favorecidas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que también debes tener en cuenta cuando busques tu animal regente es tu día de nacimiento, ya que el año astrológico chino no inicia el 1 de enero, a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, quienes nacieron antes de ese día, estarán regidos por el animal del año anterior.

Por otro lado, hoy, la serpiente de agua regirá el día, que tiene una connotación especial, propicia para elevar oraciones a nuestros ancestros fallecidos y visitar sus tumbas.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Alguna situación del pasado saldrá a la luz hoy y les provocará dolor a las ratas. Una historia que quiso dejar atrás o un viejo amor que les rompió el corazón reaparecerán de nuevo moviendo las fibras más sensibles de aquellos regidos por la rata. Enfrenten el momento con calma y procuren entender el para qué de esto.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este es un excelente día para que los regidos por el buey den rienda suelta a su imaginación. No le pongan límites a su creatividad y déjense llevar por las ideas que les lleguen hoy. Así que, tengan a mano papel y lápiz y apunten todo lo que venga a su cabeza. Alguien cercano necesitará ayuda, no duden en brindársela de manera desinteresada.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La economía del tigre podría pasar por algunas dificultades este día. Desperfectos y gastos inesperados los obligarán a echar mano de sus ahorros e incluso, tener que solicitar algún préstamo. Pero no se preocupen, si bien el panorama puede no parecer muy alentador, todo se solucionará en los próximos días. También es muy importante que lleven a cabo mantenimientos preventivos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La energía de la luna favorecerá a quienes nacieron en los años del conejo. Gracias a esto, las mujeres jugarán un papel muy importante en el día de las liebres. Serán su apoyo, se interesarán en sus servicios, recomendarán su trabajo, etc. así que, rodéense de ellas y agradezcan cualquier ayuda que reciban de ellas. Por otra parte, también es importante que cuiden su salud pues podrían contraer fácilmente una enfermedad respiratoria.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

A diferencia del día de ayer, hoy, los dragones se dejarán dominar por la inseguridad. No podrán decidir nada de inmediato y esta actitud les puede traer muchos inconvenientes, e incluso, terminarán dejando pasar una importante oportunidad. Si necesitan resolver algún asunto de manera urgente, más bien opten por pedirle consejo a una persona mayor.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día empezará a recuperar la calma que había perdido debido a las presiones de los días anteriores. Los problemas empiezan a resolverse, prácticamente solos, y la salud de las serpientes, que también se había visto afectada, irá mejorando paulatinamente. El cielo volverá a ser azul, pero aprendan las lecciones que sean necesarias, para que no las tengan que volver a repetir.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Un día totalmente favorable para temas sentimentales. Al caballo lo acompañarán las estrellas del amor y gracias a esto podrán retomar una relación que hace un tiempo se había roto. Así que, no dejen pasar la oportunidad de volver al amor. De la misma manera, los caballos solteros podrían aprovechar para visitar algún sitio nuevo. Salir de la rutina les permitirá tener más opciones amorosas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Retomar los hábitos saludables le vendrá muy bien a quienes nacieron en los años de la cabra. Empezaron el año con mucho ímpetu y seguros de que iban a lograr cumplir con sus propósitos relacionados con la alimentación y el ejercicio. Sin embargo, olvidaron lo que se prometieron y su salud se está empezando a ver afectada. No dejen pasar más el tiempo y comprométanse con ustedes mismos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

De la mano de su amiga la serpiente, el mono empezará a recuperarse económicamente. El año del tigre no fue fácil, y lo que va corrido del conejo no ha cambiado mucho la situación. Pero hoy, las oportunidades laborales se presentarán y el mono recibirá un impulso importante en su carrera, así que no desaprovechen el día. También se les sugiere que procuran ahorrar un poco de dinero.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los regidos por el gallo podrían verse obligados a cambiar sus planes durante todo el día. Sentirán que hasta el clima está en contra de ustedes. Pero si en vez de renegar, ven las oportunidades que se les presentan, terminarán teniendo un día “fuera de serie”. Sin embargo, es mejor que se mantengan alejados de los lugares con baja vibración energética.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Después de “librarse” del dragón, el perro podrá dar inicio a las actividades que tiene pendientes. Empiecen desde temprano a cumplir con sus tareas y prefieran el trabajo en equipo, ya que su liderazgo nato brillará y todos saldrán favorecidos. Si durante el día, tienen un encuentro casual, pueden considerarlo como un símbolo de buena suerte.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La regente del día estará en contra de los chanchos. Dado que este ataque los puede afectar bastante, lo mejor que pueden hacer es limitarse a cumplir con sus tareas y evitar el inicio de actividades de importancia. También es recomendable que se mantengan alejados de cualquier tipo de confrontación, pues no estarán de buen humor y podrían reaccionar de manera exagerada.