Horóscopo chino de hoy 7 de abril: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se calculan a partir de las relaciones que existen entre los doce signos del zodiaco y elementos adicionales, tales como el oficial, las constelaciones y las estrellas. Gracias a estos cálculos es que podemos conocer cuáles serán las actividades que se verán favorecidas cada día según la energía que rige y también es posible saber cuáles son mejor evitar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además, a tu año de nacimiento, debes sumarle el día en que lo hiciste, pues de acuerdo a los mandatos de la astrología china, el año solo da comienzo hasta el 4 de febrero, por esta razón, todas las personas que nacieron antes de ese día tendrán como signo zodiacal el mismo del año anterior.

Antes de pasar a cada una de las predicciones te contamos que este 7 de abril, la cabra de madera será la regente del día y su energía ayudará a equilibrar la balanza, especialmente en relaciones donde una de las partes esté en una posición de superioridad.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Mejora la energía para quienes nacieron en los años de la rata. Se liberan de los ataques del caballo y hoy podrán hablar con sus superiores y solicitarles el reconocimiento de lo que se han ganado con su trabajo: ascensos y aumentos en su salario. Háganlo temprano en la mañana y eviten hablar con alguien más sobre esto, para evitar que la energía se disperse. Seguramente su solicitud tendrá una respuesta positiva.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes tendrán a la regente del día en su contra. Debido a esto, es mejor que se mantengan dentro de su rutina normal y, especialmente, se mantengan alejados de cualquier tipo de confrontación, ya que la energía del día podría convertir una pequeña discusión en una pelea de la cual saldrán muy mal librados. También es muy importante que eviten cometer cualquier injusticia, pues se convertirá en un grave karma para ustedes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La recomendación que le da la cabra a los tigres es que se mantengan alejados de los excesos. Comer o beber de más les puede generar problemas de salud que incluso los lleve a visitar el servicio de urgencias. Los tigres de 1986 son quienes más cuidado deberán tener, pues los riesgos de sufrir una intoxicación serán muy altos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es un buen día para que los conejos hagan propuestas románticas. Su pareja lleva varios días esperando que den el paso siguiente en la relación, y si no toman la decisión probablemente se canse de esperar. Por otra parte, las liebres solteras pueden aprovechar para invitar a salir a la persona que tanto les gusta, especialmente si trabaja o estudia con ustedes, pues la energía será más fuerte hoy.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Algunos inconvenientes financieros complicarán el día de los dragones. Tendrán gastos no planeados o algún dinero que estaban esperando no llegará y esto desestabilizará su economía. Sin embargo, es muy importante que eviten pedir prestado dinero, pues no podrán cumplir con el compromiso adquirido. Por otra parte, eviten culpar a otras personas de lo que les sucede, asuman la responsabilidad de sus actos y decisiones, pues de lo contrario no podrán solucionarlas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La cabra les sugiere a los regidos por la serpiente que eviten dejarse llevar por las tentaciones. Pese a que su relación sentimental no ha pasado por los mejores momentos durante las últimas semanas, la situación no se soluciona incluyendo a una tercera persona en la relación. Si lo que desean es involucrarse con alguien más, finalicen su relación actual primero, para que luego no tengan que enfrentar dolorosas consecuencias por sus actos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo pueden aprovechar el día para presentar solicitudes ante entidades o personas en posición de superioridad. Peticiones ante sus jefes, bancos, entidades gubernamentales, universidades, etc. Cualquier requerimiento logrará respuestas positivas y además, su trámite se desarrollará con facilidad para los caballos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día gozará de excelentes estrellas a su favor. Gracias a esto, podrá iniciar todos los proyectos que tenga pendientes, especialmente si se relacionan con viajes y cambios en su trabajo. Las cabras de 1979 tendrán la posibilidad de conocer a alguien con quien terminarán creando una fructífera sociedad.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La cabra les recomienda a los monos que aprendan a controlar sus pensamientos. Es muy importante que aprendan a vibrar de manera positiva y dejen los “peros” a un lado. Si controlan sus pensamientos empezarán a notar cambios magníficos en su vida, y, de la misma manera, si se dejan llevar por el pesimismo y la negatividad, el universo les enviará más de lo mismo ¿Qué escogen?

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

De nuevo los riesgos de que aparezcan asuntos del pasado persiguen a los gallos. Temas que dejaron sin resolver e incluso, que han intentado negar por mucho tiempo, hoy los perseguirán hasta alcanzarlos. No tendrán otra opción que enfrentar la situación con honestidad y rectitud. Las consecuencias pueden ser difíciles al principio, pero si optan por negar lo que sucedió todo empeorará a límites que no se alcanzas a imaginar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algún miembro de la familia del perro o un amigo cercano necesitarán apoyo. La cabra les sugiere a los canes que acudan en su ayuda, pues, aunque aún ni siquiera lo sospechen, los inconvenientes por los cuales están pasando los demás también los pueden afectar en los próximos días. La salud del perro también podría afectarse por alguna infección respiratoria, así que es mejor que tomen las medidas de precaución necesarias.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Este es un buen día para que quienes nacieron en los años del chancho se dediquen tiempo. Han trabajado duro, incluso hasta el cansancio y necesitan tener un momento de dispersión. Vayan a la peluquería, al cine, a un buen restaurante o salgan con sus amigos. Tal vez gasten un poco más de dinero, pero será un excelente gasto que redundará en su beneficio.