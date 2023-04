Horóscopo chino de hoy 8 de abril: las predicciones para cada signo

Este sábado 8 de abril, el mono de fuego será el encargado de regir el día. Cuando se unen este animal y el elemento fuego la energía afecta directamente todas las actividades que tengan que ver con finanzas, inversión y dinero en general. Así que, lo más recomendable, es que evites llevar a cabo cualquiera de estas actividades, pues podrías perder con facilidad tu dinero.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional al año en que naciste, también debes tener en cuenta el día, y si este se ubica antes del 4 de febrero, tu animal regente será el del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo inicia hasta esa fecha. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 20 de enero de 1990, tu signo zodiacal no es el caballo sino la serpiente.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Los regidos por la rata pueden tener un excelente día, siempre y cuando se concentren en sus actividades importantes. No es momento para estar en redes sociales o participar en “tertulias de pasillo”. Perder el tiempo les puede salir bastante caro. Si se encuentran con alguien con quien desde hace tiempo no se veían, considérenlo como un signo de buena suerte.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los éxitos que han conseguido los bueyes en los últimos días despertarán envidias en varias personas. Los comentarios negativos no se harán esperar y tratarán de hacerte alguna jugada para hacerte quedar mal frente a los demás. El mono les sugiere que reaccionen, con calma y rectitud, pero no permitan que mancillen su buen nombre ni pisoteen lo que ya han logrado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres tendrán al mono en su contra. Por esta razón, es mejor que se limiten a cumplir con sus tareas del día y eviten visitar sitios muy concurridos, pues su energía no estará vibrando alto. También es recomendable que cuiden su dinero y sus pertenencias, pues la estrella de las pérdidas brillará muy fuerte hoy. Regresen temprano a casa y descansen un poco más.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

A los regentes del año les harán excelentes propuestas durante el día. Las buenas estrellas los acompañan y hoy las puertas se abrirán, incluso sin tener que tocarlas. Sin embargo, no acepten aún ninguna de ellas, analícenlas una por una y, sobre todo, sean conscientes de sus capacidades. Los retos serán muchos, así que es importante que se sientan preparados para asumirlos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este día las estrellas del romance brillarán con fuerza para los dragones. Sin lugar a dudas los más favorecidos serán quienes están solteros, pues encontrarán el amor en el lugar menos esperado. No dejen pasar esta oportunidad de iniciar una relación con la cual se sentirán plenos. Quienes ya tienen pareja podrían planear el siguiente paso en su relación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El mono favorecerá a la serpiente durante este día. Gracias a ese apoyo, los regidos por la serpiente, hoy podrán reparar relaciones rotas y afianzar nuevas amistades. Todos estos vínculos serán de mucha utilidad para poder materializar sus planes en los próximos meses. Finalizando la mañana recibirán una llamada o mensaje que les alegrará el día.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Es importante que los regidos por el caballo estén pendientes de su salud. Su piel será el órgano que se pueda ver más afectado, así que tengan cuidado con el fuego y elementos cortopunzantes. Los caballos de 2014 podrían experimentar además infecciones de cualquier tipo, así que es mejor que los padres de estos pequeños los lleven a su doctor.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este es un buen momento para que los regidos por la cabra implementen cambios en su vida. Cualquier modificación que quieran hacer se desarrollará de manera excelente así que no dejen pasar la oportunidad. Las ovejas que están buscando empleo desde hace tiempo hoy podrían recibir excelentes noticias, sin embargo, es mejor que las conserven en secreto hasta tanto se materialicen por completo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día tendrá la energía a su favor para reparar su relación amorosa. Ambos han estado tan absortos en sus asuntos que terminaron por abrirle la puerta a la rutina y al aburrimiento. No permitan que la situación continúe así, tengan un buen momento a solas y planeen una escapada romántica. Por otra parte, los monos solteros no contarán con tan buena suerte, pues podrían conocer una persona que no se mostrarán como realmente es y podría romperles el corazón.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La estabilidad emocional de los gallos no estará pasando por su mejor momento. Llevan días sin poder descansar bien y las preocupaciones acerca de su futuro empeoran la situación. Es esencial que incorporen a su vida alguna actividad que les permita estabilizarse, como, por ejemplo, yoga o meditación. Los gallos de 1957 recibirán una noticia que los hará cambiar un plan importante.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

A quienes nacieron en los años del perro se les podrían presentar algunos obstáculos durante el día. Muy seguramente, hoy deberán modificar sus planes, casi al punto de creer que todo está en su contra. Pero si evitan nadar contra la corriente y les piden ayuda a las mujeres más cercanas, terminarán el día con más puntos positivos de los que se puedan imaginar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el cerdo podrían tener gastos inesperados debido a desperfectos y pérdidas. Las estrellas no serán las más favorables para los chanchos y los obligarán a gastar sus ahorros para solucionar estos inconvenientes. Sin embargo, en los próximos días podrán recuperar el dinero gastado e, incluso, con creces, así que procuren mantener una actitud positiva.