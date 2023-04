Horóscopo chino de hoy 12 de abril: las predicciones para cada signo

Transcurridos ya unos días del mes del dragón, la energía se estabiliza, y hoy, de la mano de la rata de metal, el día será excelente para iniciar todas las actividades que tengas pendientes, especialmente si se relacionan con tu trabajo y tus finanzas. Recuerda, que las predicciones del horóscopo chino se basan en análisis y comparaciones realizadas a partir de las relaciones existentes entre los doce signos del zodiaco, las constelaciones, los cinco elementos e informaciones adicionales.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además, cuando busques cuál es tu signo zodiacal, es muy importante que tengas en cuenta el día en que naciste, ya que, si fue antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 2 de febrero de 1974, tu signo es el buey, ya que, para ese día, aún no iniciaba el año del tigre.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día estará acompañada de excelentes estrellas. Hace mucho tiempo no tenía tanta buena fortuna de su lado, así que no es momento para desperdiciar las oportunidades que se les presenten. Es hora de que se dejen de lamentar y esperar a que todo les “caiga del cielo”. Pónganse manos a la obra y trabajen para hacer realidad sus sueños.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes se verán favorecidos en sus asuntos laborales y profesionales. La mejor suerte será para quienes están en búsqueda de un nuevo empleo, pues hoy muy seguramente encontrarán justo lo que han estado esperando. Y los búfalos que están satisfechos con su actual trabajo, muy seguramente tendrán un día satisfactorio en que las buenas noticias y los triunfos no se harán esperar.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Alguien cercano querrá desanimar al tigre en sus planes. Es una persona que lo aprecia y considera que está cometiendo una “locura”, pues su forma de ser es totalmente diferente a la del tigre. La rata le sugiere que sea amable, pero que no se deje arrastrar por el pesimismo de los otros, pues las posibilidades de que hoy la buena fortuna le sonría y pueda lograr lo que persigue son muy altas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es un día para que los nacidos en los años del conejo trabajen en equipo y, sobre todo, reconozcan los esfuerzos de los demás. La cooperación será esencial para que las liebres puedan cumplir con todas sus obligaciones, no solo en su trabajo, sino también en su hogar. Así que no teman pedir ayuda, pero eso sí, agradezcan y acepten ante los demás que no lo lograron solos, pues si intentan encubrir o negar el apoyo recibido, la energía podría volverse en su contra.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

De nuevo las estrellas del amor visitan a los dragones. Tanto los solteros, como aquellos que ya tienen una pareja estable, se verán favorecidos pues el romance “estará en el aire” y todas sus intenciones amorosas se materializarán con facilidad. Eso sí, la estrella de la fertilidad también brillará con fuerza, así que, si entre sus planes no está el de tener un bebé, es mejor que tomen las precauciones necesarias.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este es un buen día para que los regidos por la serpiente que quieren cambiar de empleo se pongan manos a la obra. Llevan un buen tiempo sintiéndose insatisfechos con lo que hacen, pero les asusta salir de su zona de confort. Hoy, la rata los anima para que empiecen a buscar nuevas opciones y, ante todo, no las dejen pasar. En unos meses se darán cuenta que fue la mejor decisión que pudieron tomar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Hoy tampoco será un día en que los caballos se sientan bien a plenitud. La rata es su antagonista y no le permitirá tener un día tranquilo. Es mejor que mantengan su rutina y, sobre todo, eviten los viajes o desplazamientos largos, y, si no pueden evitarlos, cuiden muy bien sus pertenencias, pues podrían perderlas con facilidad. Regresen temprano a casa y procuren descansar un poco más.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este es un buen día para que las cabras se pongan al día en sus asuntos pendientes. La procrastinación les está ganando la “batalla”, y sus superiores y clientes no se sientes satisfechos con su actitud, lo que podría desencadenar llamados de atención e, incluso, la pérdida de su trabajo o de importantes contratos. Ya habrá tiempo para el esparcimiento y la vida social, hoy, dedíquense a sus tareas y obligaciones y verán como terminan el día satisfechos y tranquilos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono deberá ocupar parte de su día resolviendo asuntos personales. Alguien al interior de su círculo familiar estará más interesado en crear discordia con sus comentarios, que en ayudar a resolver otros problemas existentes. Aprovechen sus capacidades analíticas y de concertación para llegar a un consenso y unirse, de manera positiva, y así evitar que quienes están actuando con malas intenciones, continúen haciéndolo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La rata le sugiere a los gallos que se mantengan alejados de cualquier tipo de discusión. Su energía no estará vibrando alto este día y podrían terminar enganchados en conflictos y peleas de las cuales no saldrán bien librados. Prefieran el silencio, y si alguien actúa de manera pendenciera evítenlo a toda costa. También es recomendable que estén pendientes de su sistema digestivo, pues podrían sufrir algunos malestares, especialmente por su alimentación desordenada.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Un viejo amor tocará la puerta de los perros. Este encuentro los tomará por sorpresa y, además, le originará dudas respecto a su relación sentimental actual. La rata les sugiere que tengan cuidado, pues podrían arriesgar algo muy valioso simplemente por aferrarse a recuerdos y situaciones que ya quedaron atrás. En la mañana también podrían recibir una importante noticia que los obligará a cambiar de planes, pero todo saldrá mejor de lo que esperaban.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Desde el punto de vista financiero y económico este podría ser un día complicado para los regidos por el cerdo. Pagos demorados, gastos inesperados y negocios que no se concretan, causarán traumatismos en las actividades normales del chancho. Sin embargo, al finalizar el día podrán encontrar las soluciones adecuadas, así que no se desesperen y actúen con cabeza fría.