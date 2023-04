Horóscopo chino de hoy 13 de abril: las predicciones para cada signo

Este jueves 13 de abril el buey de metal será el encargado de regir el día y su energía favorecerá todas las actividades relacionadas con solicitudes y peticiones, pues el oficial, conocido como “dar y recibir” le ayudará a todos aquellos que necesitan obtener algo. También es un buen día para dar regalos y reconocerles y agradecerles a otras personas la ayuda y apoyo que nos hayan brindado en los últimos días.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Otro aspecto importante que debes tener en cuenta, cuando buscas tu animal regente es tu día de nacimiento, y si este se ubica antes del 4 de febrero, deberás saber que tu signo zodiacal es el mismo que le correspondió al año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta el mes de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Algunos gastos inesperados se les presentarán a los nacidos en los años de la rata. Desperfectos en su hogar o, incluso, una mudanza inesperada, podrían desequilibrar su presupuesto. Sin embargo, aunque no parezca, será un dinero muy bien gastado, pues debido a los inconvenientes que tengan que resolver hoy, las ratas conocerán personas que mejorarán su vida a un nivel insospechado.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Como regentes del día, los bueyes se verán favorecidos en todo sentido. El día no tendrá ninguna contraindicación y podrán aprovecharlo para presentar solicitudes, especialmente ante personas y entidades que estén en una posición de superioridad: bancos, oficinas gubernamentales, jefes y hasta sus padres aceptarán con mayor facilidad sus peticiones. Los únicos que deberán actuar con mayor atención son los bueyes de 2009, ya que podrían tener dificultades académicas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre necesitará compañía durante este día. Sus emociones estarán en un “sube y baja” y requerirán de una mano amiga que les ayude a equilibrar sus sentimientos. No tengan miedo de abrirse, y entiendan de una vez por todas, que no siempre tienen que ser los más fuertes del grupo. Salgan con sus amigos, recorran algún centro comercial o visiten algún familiar. Quedarse solos en casa no es la mejor opción este día.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El buey le sugiere a los conejos que se mantengan alejados de chismes y comentarios de pasillo. Es muy importante que hoy controlen sus ansias de decir todo lo que saben, ya que si no se miden, podrían traicionar la confianza que alguien depositó en ustedes, y, lo más delicado, generarles problemas que de otra manera no se hubieran originado.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Algunos miembros de su familia intentarán ponerles “palos en la rueda” a los planes del dragón. Personas de su núcleo no estarán de acuerdo con lo que los regidos por el dragón intentan hacer, y esto podría generar conflictos. El buey les sugiere que expliquen su posición con calma, pero con firmeza, y sigan adelante con sus proyectos, pues pronto se materializarán justo como esperaban.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los pronósticos generales del año se hacen más fuertes para la serpiente este día. Están a punto de presenciar el fin de su relación amorosa debido a su soberbia y su incapacidad de aceptar que se han equivocado. Su pareja ya está cansada de ceder y cambiar para que ustedes puedan lograr lo que quieren y no recibir nada a cambio. Si no actúan pronto, será difícil que luego puedan sanar su corazón, pues será un rompimiento muy doloroso.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunos quebrantos de salud de algún miembro de su familia provocarán que los caballos tengan que cambiar sus planes. Si bien es cierto que hoy están bastante atareados y con obligaciones pendientes, ayudar a otra persona les generará una excelente energía que será retribuida con creces en los próximos días. No renieguen de su suerte y mejor asuman esta tarea con amor, recuerden cómo los cuidaba esa persona cuando eran pequeños.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Cabra y buey son antagonistas, debido a esto, la buena energía del día no cubrirá a los regidos por la oveja. Es mejor que traten de aplazar sus actividades importantes y, en cambio, traten de ayudar a los demás. Eviten actuar con egoísmo. También es importante que se mantengan alejados de discusiones con mujeres cercanas, pues podrían terminar bastante mal para ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este será un excelente día para que quienes nacieron en los años de mono se diviertan. Ocupados, como han estado, tratando de sacar adelante sus proyectos, olvidaron la importancia de relajarse. Así que hoy, salgan con sus amigos, pasen un buen momento de esparcimiento y recarguen sus energías. Estar en contacto con la naturaleza también les ayudará mucho.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El buey le sugiere a los gallos que se apeguen a sus planes. Desde temprano en la mañana deberán modificar su agenda, así que lo mejor que pueden hacer es fluir con la situación. Si actúan así, al final del día verán que todo salió mucho mejor de lo que esperaban. Los gallos de 1969 podrían tener un encuentro casual, si esto sucede, tómenlo como un signo de buena suerte.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este día, el perro podría estar rodeado de inconvenientes ajenos. Al interior de su familia o en su trabajo, varias personas terminarán enganchadas en discusiones o involucradas en problemas de toda índole, y luego esperarán a que el perro les solucione todo. Si bien es cierto que los canes son leales y serviciales, no es menos cierto que no están obligados a cargar con todo, así que es mejor que se mantengan alejados del conflicto. La otra persona terminará por entender y ustedes se habrán librado de un problema innecesario.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo estarán bastante atareados desde temprano en la mañana. Las obligaciones se han acumulado y sus superiores están esperando lo mejor de ustedes. No es un día para perder el tiempo con el celular y en banalidades. Concéntrense, mantengan un bajo perfil y hagan una sola tarea a la vez. Es muy importante que cumplan a tiempo, pues las consecuencias de su impuntualidad podrían ser muy delicadas.