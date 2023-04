Crecí a diez metros de un pozo petrolífero en Los Ángeles y, durante la mayor parte de mi vida, sufrí problemas de salud causados por la contaminación de las perforaciones petrolíferas.

Recuerdo que, de niña, mi familia y yo no podíamos abrir las ventanas de casa porque había muchas toxinas en el aire. No podía jugar afuera más de unos minutos sin que me doliera la cabeza o me sintiera mal.

A los nueve años empecé a movilizarme para cerrar las instalaciones que nos estaban enfermando a mí, a mi madre, mi hermana y a nuestra comunidad. Cuando tenía once años, me diagnosticaron con asma. Cuando atacan a tu comunidad, te levantas y luchas. Fui cofundadora de la campaña “¡Gente!, ¡No Pozos!”.

Cuando cumplí diecinueve años, habíamos cerrado las instalaciones de taladrado, pero no antes de que me diagnosticaran un cáncer reproductivo en fase dos. Perdí la capacidad de tener hijos.

Después de tres operaciones, tres ciclos de quimioterapia, seis semanas de radiación y ocho intervenciones menores, a los veintidós años ya no tengo cáncer.

Vivir en un barrio contaminado por las prospecciones petrolíferas es un recordatorio constante de que quienes detentan el poder no valoran nuestra salud ni nuestro bienestar. Es un recordatorio de que algunas comunidades son consideradas prescindibles, de que nuestras vidas no importan tanto como los beneficios de la industria de los combustibles fósiles.

El año pasado, la Asamblea Legislativa de California y el gobernador Newsom reconocieron por fin la lucha de los habitantes de comunidades como la mía. Aprobaron una nueva ley, la Ley del Senado 1137 (González), que prohibe la construcción de nuevos pozos petrolíferos a menos de 1.200 metros (3.200 pies) de una casa, escuela o comunidad.

La industria petrolera respondió desafiando a la Legislatura y gastando millones de dólares en un referéndum que suspende la ley hasta que los votantes decidan sobre la cuestión en noviembre de 2024.

Mientras tanto, las perforaciones continúan y más comunidades siguen en peligro.

Es hora de que el poder legislativo vuelva a dar un paso al frente. El proyecto de ley 556 del Senado (González) obligaría a los perforadores petrolíferos a responsabilizarse legalmente de los daños que causan al perforar tan cerca de las comunidades.

Las pruebas científicas citadas en el expediente para promulgar la SB 1137 demuestran que vivir cerca de pozos petrolíferos e instalaciones de producción de gas aumenta el riesgo de padecer asma, problemas respiratorios, partos prematuros, embarazos de alto riesgo y cáncer.

Por ejemplo, un estudio de 2019 publicado por la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés) reveló que vivir a menos de tres kilómetros de un pozo activo de petróleo y gas en California se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro, especialmente entre las mujeres afroamericanas e hispanas. Otro estudio de 2017 publicado en “Environmental Health Perspectives” (parte del gubernamental Instituto Nacional de Salud) descubrió que la exposición al desarrollo de petróleo y gas aumentaba el riesgo de leucemia infantil. El proyecto de ley SB 556 permite a las personas mayores, los niños y otras personas que hayan desarrollado estas enfermedades el derecho a exigir a los perforadores petroleros una presunción de responsabilidad por sus enfermedades si vivían o iban a la escuela a menos de 1.200 metros (3.200 pies) de una perforación petrolífera y la empresa no utilizó las mejores tecnologías disponibles para protegerlos.

En tales casos, los perforadores se enfrentarían a multas de entre 250.000 y un millón de dólares, además de la indemnización por daños y perjuicios, si no pueden demostrar que sus instalaciones estaban limpias o que algo más causó la enfermedad de la persona.

La legislación desplaza la responsabilidad de la comunidad al perforador.

Si los perforadores de petróleo deciden negar los datos científicos que relacionan sus perforaciones con los daños a la comunidad, y luego desafían el dictamen del Poder Legislativo de que sus perforaciones no son seguras, deberán enfrentarse a importantes sanciones legales y económicas por su mala conducta.

La justicia ambiental consiste en luchar por el derecho a respirar aire limpio, a beber agua limpia y a vivir en un medio ambiente sano. Se trata de reconocer que quienes tienen menos recursos y menos poder político son los más afectados por la contaminación y el cambio climático. Es la responsabilidad de los legisladores protegernos con leyes como la SB 556.

Unos 1.7 millones de residentes de la ciudad de Los Ángeles viven a menos de 800 metros de un pozo activo de petróleo o gas, y de ellos, 215.624 a menos de 2.500 pies. Más de 32.000 personas viven a menos de 328 pies de un pozo activo. La promulgación de la SB 556 protegerá a millones de angelinos.

Los perforadores de petróleo afirman que el paro de la producción de petróleo eleva los altos precios de la gasolina en California. Sin embargo, varios expertos económicos han declarado ante la Legislatura que esos precios no tienen nada que ver con la disminución de la perforación en el estado.

No podemos seguir dando prioridad a los beneficios de las empresas sobre la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Tenemos que cambiar y promover un futuro justo y sostenible que dé prioridad a las personas y al planeta por encima de los cobardes intereses de la industria de los combustibles fósiles.

Nalleli Cobo es defensora de la justicia medioambiental y ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente para América del Norte 2022.