Horóscopo chino de hoy 22 de abril: las predicciones para cada signo

Este sábado 22 de abril, la energía continúa en choque, pues estamos en el mes del dragón, y su antagonista, el perro, será el regente del día. Debido a esto ninguna actividad productiva se verá favorecida hoy, por el contrario, las posibilidades de tener disgustos y confrontaciones estarán incrementadas. Para equilibrar un poco la energía, es recomendable hacer algún tipo de “sacrificio”, como por ejemplo, levantarse más temprano, evitar gastar dinero de más, no postergar actividades laborales, etc.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además del año de nacimiento, cuando busques cuál es tu signo zodiacal, es importante que tengas en cuenta el día, pues para la astrología china, el calendario no inicia el 1 de enero, sino el 4 de febrero. Por esta razón, todas las personas que nacieron antes de esa fecha, estarán regidas por el signo del año anterior. Así, si tu fecha de nacimiento es el 25 de enero de 1999, estarás regido por el tigre.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Si los regidos por la rata han escuchado con atención y, sobre todo, puesto en práctica, los consejos del horóscopo chino, hoy podrían encontrar la solución a varios problemas. Asuntos que vienen cargando de tiempo atrás y que les “roban” el sueño, este día serán resueltos gracias al apoyo de personas cercanas. Sean agradecidos y continúen mejorando su actitud frente a la vida y a las demás personas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este es un excelente día para que quienes nacieron en los años del buey lo dediquen a actividades de bienestar. Inicien la práctica de algún deporte, o por lo menos una actividad física como caminar. También amplíen sus conocimientos y trabajen en su crecimiento espiritual. Todo esto les permitirá prepararse para algunas situaciones que se les presentarán en los próximos meses y que exigirán todo de ustedes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El perro le sugiere al tigre que procure controlar su mal humor. El resto de personas no tienen por qué actuar como ustedes quieran, y no entender esto les puede generar frustración, e incluso, algunos estados de cólera. Dejen a un lado sus ansias de dirigir todo y, por el contrario, traten de ponerse en los zapatos de los demás.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Aún no se estabiliza totalmente la energía para los conejos. Este día, sus finanzas podrían verse afectadas debido a un dinero que estaban esperando y que, al final de cuentas, no van a recibir. Traten de solucionar este impase con lo que tengan actualmente en su cuenta y billetera, y absténganse de pedir prestada cualquier suma. El perro también les sugiere que aprendan la lección y no hagan planes sin antes estar seguros de que los podrán ejecutar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Con el regente del día en su contra, el dragón debería preferir la tranquilidad y la paciencia. Es cierto que algunas personas parecieran quererlo irritar intencionalmente, pero el control de sus emociones es esencial para terminar la jornada sin mayores inconvenientes. Limítense a cumplir con sus obligaciones y prefieran mantener un bajo perfil. De todas maneras, la recompensa por un trabajo bien hecho llegará más temprano que tarde.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente podrían recibir una noticia inesperada. Algo que los obligará a cambiar la forma de ver la vida y, sobre todo, a agradecer por todo lo que tienen, han logrado y las personas que los rodean. Los momentos difíciles siempre son un aprendizaje y una oportunidad de crecimiento. No es un día para estar solos. Busquen apoyo y compañía en las personas más cercanas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El perro les sugiere a quienes son regidos por el caballo que escuchen a su intuición. Ese sexto sentido les ayudará a resolver algunos asuntos pendientes y, lo más importante, evitará que se metan en nuevos problemas. Así que, no acallen su corazón y, por el contrario, sigan sus indicaciones. En horas de la noche podrían tener un encuentro casual, sean cuidadosos respecto a lo que hablen con esa persona.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La envidia y los comentarios a sus espaldas podrían amargarles el día a las cabras. Sus triunfos han causando bastante resquemor a quienes no soportan la felicidad ajena. Debido a esto, es muy importante que tomen medidas adecuadas para evitar que otras personas estén al tanto de su vida. Hablen solo lo necesario y mantengan sus planes en secreto. Un ónix negro también les puede ser de mucha utilidad.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Regresa la armonía a la relación de pareja del mono. Después de varias semanas en que su hogar se estaba convirtiendo en un “campo de batalla”, ambos han reaccionado y se han dado cuenta que las discusiones no los llevan a ninguna parte y que vale la pena limar asperezas. Los monos solteros también tendrán muchas opciones de conocer a alguien que realmente les guste, pero es importante que vayan despacio y se tomen el tiempo necesario para conocerse.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La salud continúa siendo el principal foco de atención para quienes nacieron en los años del gallo. El exceso de trabajo, la poca actividad física y la alimentación desbalanceada no solo han afectado su apariencia física, sino que, además, están ocasionando dolencias, especialmente en sus articulaciones, sin contar, cómo ha mermado su autoestima. Comprométanse con ustedes y hagan ese “sacrificio”. Si se ponen manos a la obra hoy mismo, los resultados positivos no se harán esperar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El regente del día necesitará actuar con mucha disciplina. Si deja su celular y redes sociales a un lado y pone sus cinco sentidos en todo lo que haga, muy probablemente encontrará la solución a los problemas que le están robando el sueño. Apóyense en las personas que lo rodean, tanto en su trabajo como en su hogar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Es un día para que los regidos por el cerdo muestren todas sus habilidades. Dejen a un lado la timidez y la preocupación por el “qué dirán”. Láncense sin miedo y trabajen para lograr todo aquello que tanto han soñado. Salgan de su zona de confort y, sobre todo, no escuchen a aquellos que intentarán persuadirlos y que consideran que ustedes no tienen lo suficiente para alcanzar sus metas. Su corazón es al único al que deben escuchar.