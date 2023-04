Horóscopo chino de hoy 23 de abril: las predicciones para cada signo

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, cuando se elaboran las predicciones del horóscopo chino, se deben tener en cuenta diferentes factores, que complementan las relaciones de los doce signos del zodiaco. Dentro de dichos elementos se encuentran el oficial del día, que es la energía principal, la constelación regente, el elemento que acompaña al animal y las energías o estrellas adicionales.

Cuando se analizan todos estos elementos se puede determinar qué actividades son recomendables llevar a cabo durante el día, y cuáles es mejor postergar. Por ejemplo, este domingo 23 de abril, el animal regente es el cerdo de metal, el oficial se denomina “peligro” y la constelación es Las Pléyades. Esto significa que el día, en términos generales, no es beneficioso, y es mejor estar pendiente de la salud de los niños y personas adultas de la familia.

Otro aspecto que debes tener en cuenta con relación al horóscopo chino es tu día de nacimiento, pues si este fue antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, debido a que, para la astrología china, el calendario solo comienza hasta ese día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Pese a que el día podría no parecer muy favorable, las ratas tendrán la energía a su favor. Las estrellas que los acompañan hoy les darán el coraje que necesitan para arriesgarse, y hacer todo aquello a lo que le han tenido miedo. Dejen sus temores a un lado y den ese paso que tanto han planeado. Y muy importante, no escuchen a quienes les dicen que no podrán.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El cerdo le sugiere al buey que deje a un lado su egoísmo. Querer todo para ellos, sin pensar en los demás, solo le traerá soledad y tristeza. Compartan, sean bondadosos y pónganse en los zapatos de los demás. Es recomendable que, los padres de los bufalitos de 2021, estén pendientes de su salud, especialmente su sistema respiratorio, pues podrían contraer alguna enfermedad.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Un viejo amor aparecerá en la vida de los tigres y les hará una importante propuesta. Si bien, puede parecer la mejor que hayan recibido en términos sentimentales, es recomendable que primero la analicen y vayan despacio. Si bien ya se conocen de tiempo atrás, todas las personas cambiamos y es importante que estén más seguros antes de dar el siguiente paso.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Quienes nacieron en los años del conejo deberán tomar una importante decisión. No pueden seguir aplazándola y, además, podría cambiar el rumbo de sus vidas. Aprovechen la calma del día para conectar con su corazón y encontrar la respuesta que necesitan. Prefieran hacerlo solos, pues la opinión de alguien más podría generarles más dudas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Si los regidos por el dragón piden ayuda a las mujeres cercanas, podrán encontrar con facilidad la solución a los problemas que los atormentan. La energía de la luna estará con ustedes hoy, y gracias a ella, todo el apoyo llegará de la mano de una mujer. Los dragones de 1998 podrían experimentar algunos leves malestares producto de los excesos en la alimentación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Cerdo y serpiente son antagonistas. Este choque de energía le puede ocasionar a quienes son regidos por la serpiente, más cansancio físico y mental de lo habitual. Aprovechen entonces que es domingo para descansar y pasar un buen rato con su familia y, si es posible, en contacto con la naturaleza. Han estado expuestos a energías de baja vibración y la madre tierra les ayudará a liberarlas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos podrían recibir un dinero inesperado. Algo con lo que no contaban llegará a aumentar sus arcas. Sin embargo, así no lo tuvieran dentro de sus planes, el regente del día les sugiere que no lo malgasten. Por el contrario, analicen diferentes opciones de inversión, pues así, tendrán en movimiento la energía del dinero y empezarán a atraer más a su vida.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es recomendable que las cabras procuren delegar tareas y responsabilidades. Es cierto que los regidos por este animal son bastante trabajadores y disciplinados, sin embargo, ya tienen sobre su espalda una carga difícil de llevar. Así que, hablen con su pareja, su familia, sus compañeros e incluso, sus amigos. Es momento de contar con apoyo suficiente para poder continuar el camino.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El cansancio y el estrés podrían provocarles mal humor a los monos. Se sentirán irascibles y terminarán enfrascándose con facilidad, en discusiones sin sentido. Procuren mantener la calma y expresen con transparencia sus emociones. Un familiar que quería dañar su buen nombre quedará al descubierto y con esto dejará de molestar al mono.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Llegó el momento de que el gallo incorpore cambios importantes en su vida. Lleva muchos meses quejándose de que su situación no cambia ni mejora, pero no hace nada para salir del círculo vicioso en el que se encuentra. Ya es hora de terminar relaciones improductivas, empezar una capacitación, aplicar a nuevas ofertas laborales, etc. Todo lo que los regidos por el gallo hagan hoy será positivo para ellos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La familia deberá ser lo más importante para el perro durante este día. Hay asuntos pendientes que necesitan ser resueltos en consenso por todos sus miembros. Así que, el chancho les recomienda que aprovechen este día para reunirse y hablar con honestidad y calma, pues todas las posición y opciones son viables y respetables.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día tendrá muchas posibilidades de avanzar en su relación sentimental. Aprovechen su propia energía para empezar a hacer planes con su pareja, especialmente si estos se relacionan con finanzas e inversiones conjuntas. También es excelente día para planear sus próximas vacaciones. Los chanchos solteros podrían conocer una persona que les gustará casi que de inmediato, pero vayan despacio y conózcanla primero.