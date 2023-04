Clarissa Molina y Aleyda Ortiz explotaron Coachella en evento de Neutrogena

Clarissa Molina y Aleyda Ortiz fueron parte de las hermosas latinas que dijeron presente en el Coachella Music Festival 2023 en Indio, California. Ahí ambas llevaron trajes para la ocasión y además estuvieron presentes en el evento que hizo la marca Neutrogena en el medio del desierto. Del cual terminaron hablando casi todos los presentes, pues la marca colocó dispensadores de protector solar a los largo del festival.

No es un secreto que para Coachella asisten las mujeres más bellas que hemos visto en tv. Entre ellas estuvieron Clarissa Molina y Aleyda Ortiz. Ambas pasaron por el tent de Neutrogena. Marca que llevó hasta expertos y científicos para explicar cómo el medio ambiente y sobre todo el sol dañan la piel, simulando entrar en la misma en una exposición en medio del festival. La consentida de El Gordo y La Flaca estuvo presente y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Otra que no se quedó atrás fue Aleyda Ortiz. La actriz, influencer y conductora puertorriqueña también llegó con todo su mejor outfit de festival al desierto de Coachella y también se presentó en el stand de Neutrogena. Pero ella, junto a Clarissa fueron sólo el abreboca del resto de invitados que tuvo la marca. View this post on Instagram A post shared by Aleyda Ortiz Casanova (@aleydaortiz)

Yasmany Del Real, Leslie Gomez, Giannina Gibelli, Doralys Britto, Sav Palacio, Carlos Calderón,

Hillary Tejeda, Fefi Oliveira, Simone Marval, también pasaron por ahí. Este fue uno de los puntos más sonados, pues los famosos atendieron a sus fans y se dejaron tomar fotos con ellos. View this post on Instagram A post shared by Neutrogena (@neutrogena)

Este año, Coachella Music Festival se preocupó mucho por tener más cantidad de presencia hispana en cuanto a artistas, mantener a los asistentes hidratados e hicieron énfasis en la protección solar. Recordemos que son 6 días prácticamente desde el mediodía hasta la noche donde todos los asistentes incluyendo artistas están bajo el sol. Por eso Neutrogena, una de las marcas más importantes en cuidado de la piel, fue patrocinador oficial del evento. View this post on Instagram A post shared by Aleyda Ortiz Casanova (@aleydaortiz)

Así que se encargaron de dar información importante a los asistentes, así como la línea de productos que llevaron al desierto especialmente para el evento: Gel Limpiador Hydro Boost, Hydro Boost Gel-Crema Extra Seco, Protector solar Ultra Sheer Dry-Touch SPF 70 (mismo que estuvo repartido a lo largo del festival en los dispensadores) y parches ultrafinos para manchas de acné. View this post on Instagram A post shared by Neutrogena (@neutrogena) View this post on Instagram A post shared by Neutrogena (@neutrogena)

Clarissa Molina venía de Latin AMA’s 2023

La dominicana, al igual que su paisana Natti Natasha, venían directo de los Latin American Music Awards 2023 que se celebró Univision en Las Vegas. Durante las semanas previas, la reportera de El Gordo y La Flaca había viajado para hacer unos programas especiales con Pepe Aguilar y con Carlos Vives respectivamente. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Por supuesto, la noche de la ceremonia dejó a todo el mundo con la quijada en el suelo al presumir un traje rojo de dos piezas. Arriba llevaba un top strapless con detalles de acrílico sólido. Sin duda fue una de las más bellas de la noche. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Ya después salió a disfrutarse una de las cosas que más le gusta hacer a la reina de belleza dominicana: bailar. Así que no fue poco lo que se gozó en Coachella 2023 y, junto a ella la bella Aleyda Ortiz. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

