Horóscopo chino de hoy 25 de abril: las predicciones para cada signo

Aunque la constelación de este día no es la más apropiada, el oficial sí nos ayudará a presentar peticiones, solicitudes, así como a dar regalos y hacer reconocimientos. Recuerda que las predicciones del horóscopo chino se calculan teniendo en cuenta múltiples factores que complementan las relaciones que existen entre los doce signos del zodiaco.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, cuando busques cuál es tu animal regente, deberás también tener en cuenta tu día de nacimiento, pues el calendario chino no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, quienes nacieron antes de ese día tendrán como signo zodiacal el mismo que rigió en el año anterior. Así, si tu fecha de nacimiento es el 4 de enero de 1995, estarás regido por el perro, pues para ese día aún no iniciaba el año del cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La sugerencia para quienes nacieron en los años de la rata es que vayan despacio. Están bastante entusiasmados con un proyecto o, incluso, una persona que recién conocieron y ya están haciendo planes a largo plazo. Eviten una desilusión innecesaria, sean conscientes de que todo tiene su momento, especialmente si los resultados también dependen de alguien más.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Como regente del día, el buey tendrá muy buenas energías a su favor. Aprovechen las energías para presentar todas las solicitudes que tengan pendientes, especialmente si se relacionan con su trabajo y profesión. Hablen con sus superiores y jefes y plantéenles sus peticiones. Eso sí, eviten hacerlo en público, pues alguna persona podría sabotear sus planes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre deberían analizar muy bien sus vínculos y relaciones. Hay algunas personas que están entorpeciendo sus proyectos y hasta están influenciándolos negativamente, llevándolos a actuar de manera incorrecta. Si continúan por ese camino su vida podría complicarse seriamente. Sean valientes, piensen en su bienestar y digan “adiós”. Es lo mejor para ustedes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Si bien la semana apenas está empezando, la recomendación que le da el buey a los conejos es que traten de descansar un poco más. Todas sus ocupaciones les han mermado fuerzas y podrían empezar a cometer equivocaciones. Así que hoy, prefieran cumplir con sus obligaciones normales y regresen temprano a casa. También es importante que conduzcan o practiquen deportes con precaución, ya que la estrella de los percances estará muy fuerte este día.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los regidos por el dragón podrían enfrentar disputas y dramas en su relación. Los celos los carcomerán y no sabrán ver la realidad justo como es. Si se dejan llevar por este sentimiento, no solo correrán el riesgo de perder su relación, sino que, además, otras personas, diferentes a su pareja, podrían cambiar el concepto que tienen sobre ustedes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Llegó el momento de que las serpientes “tomen el toro por las astas”. Hay que enfrentar las situaciones que les están robando el sueño, pues actuar como un avestruz, solo puede ocasionar que sus conflictos se acrecienten. No huyan más y prefieran pedirles ayuda a las personas más cercanas, especialmente si son mujeres, ya que en ellas estarán las respuestas que necesitan.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Salen a la luz secretos y deslealtades que pueden afectar al caballo. Alguien en su trabajo querrá desprestigiarlos y usará algunas cosas que conoce sobre los regidos por el caballo para alcanzar su oscuro objetivo. Lo mejor que pueden hacer será hablar con la verdad y ser pacientes, ya que el tiempo mostrará que la otra persona actuó con mala fe.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este es un día para que los nacidos en los años de la cabra se queden dentro de su rutina. El buey, su antagonista, es quien está rigiendo el día y no les permitirá a las ovejas beneficiarse con la energía de hoy. Opten mejor por mantener su rutina normal del día y eviten visitar lugares de baja vibración energética tales como hospitales y cementerios. Pueden equilibrar la energía siendo generosos y ayudándole a alguien necesitado.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las sociedades están proscritas para el mono durante este día. Es mejor que actúen en solitario y con un bajo perfil, pues si optan por trabajar con alguien más se les presentarán desacuerdos y discusiones que arruinarán la relación. Cumplan con sus obligaciones al pie de la letra y respeten todas las normas y reglamentos, ya que cualquier violación les puede ocasionar problemas de talla mayor.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El buey les recomienda a los gallos que dejen sus temores a un lado. Llegó el momento de salir de su zona de confort y perseguir sus sueños. Es cierto que en este momento su situación parece bastante agradable y cómoda, pero en el fondo son conscientes que no es lo que quieren. Alguna persona no se sentirá satisfecha con esta decisión del gallo, pero no le pongan atención, pronto cambiará de parecer.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El éxito laboral tocará la puerta de los nacidos en los años del perro. Hoy podrán empezar a recoger los frutos de sus esfuerzos y disciplina. Sus superiores estarán bastante satisfechos con su trabajo y les reconocerán todo lo que han hecho. Los ascensos y aumentos están próximos a llegar. Eso sí, sean conscientes que vendrán nuevas responsabilidades, pero ustedes ya están en capacidad de asumirlas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El buey le sugiere a quienes son regidos por el chancho, que se mantengan alejados de los conflictos. Prefieran guardar silencio ante las provocaciones y explíquenle a la otra persona que una discusión no les traerá nada bueno. Si se dejan arrastrar por sus emociones y se enfrascan en una discusión, las consecuencias pueden ser bastante negativas.