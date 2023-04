Horóscopo de hoy para Géminis del 26 Abril de 2023

Tienes oportunidades para conocer a personas nuevas. Tu encanto y autoconfianza son perfectos para crear una buena impresión. Contento y juguetón, tu contagioso humor es disfrutado por todos. No puedes evitar coquetear, pero no seas tan obvio, si aún estas en una relación estable, dale a tu pareja el respeto que se merece.

Dinero

Horóscopo de dinero para Géminis

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.