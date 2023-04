Horóscopo chino de hoy 27 de abril: las predicciones para cada signo

El cálculo de las predicciones del horóscopo chino se elabora a partir de la interacción entre los doce signos del zodiaco. Además, dichas relaciones se complementan con factores adicionales tales como los doce “oficiales”, las veintiocho constelaciones, los cinco elementos y las estrellas auxiliares. De ahí que no estemos frente a solo “adivinaciones”, sino a un estudio completo que permite conocer cuáles son las mejores actividades para llevar a cabo cada día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que debes tener en cuenta, de forma adicional, cuando buscas tu signo zodiacal, es tu día de nacimiento, pues de acuerdo a los preceptos de la astrología china el año inicia el 4 de febrero, así que, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Antes de pasar a las predicciones de cada signo, ten en cuenta que este jueves 27 de abril, tendremos dos conejos como regentes y la energía no será la más favorable. Es mejor aprovechar el día para actuar con bajo perfil y dedicarse a actividades en solitario.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La paciencia deberá ser la aliada de la rata durante este día. El conejo le sugiere que actúe con calma, y entendiendo que todo sucede en el momento exacto. El afán solo les dejará malos momentos e, incluso, algunos problemas. En la noche procuren pasar un buen momento con su pareja o algún amigo cercano, encontrarán la calma que perdieron durante el día.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es mejor que quienes nacieron en los años del buey se muestren tal cual son y sean sinceros con todas las personas, incluidos ellos mismos. Nada bueno lograrán si esconden su verdadero ser, pensando que esa “fachada” que muestran es mejor que su esencia. Al final, la máscara se les caerá y perderán importantes vínculos y relaciones.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre se podrían ver envueltos en escándalos relacionados con infidelidades. Cualquier triángulo amoroso, sea propiciado o no por ellos, hoy saldrá a la luz y los conflictos no se harán esperar. Serán días difíciles, pero si actúan con honestidad y no se dejan llevar por las reacciones del momento, pronto podrán solucionar todo y cerrar completamente ese capítulo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El doble regente podría aprovechar su día para planear sus proyectos a corto y mediano plazo. Determinen qué es lo que quieren hacer por el resto del año y, sobre todo, qué necesitan para alcanzar lo propuesto. Este también es un buen día para pedir consejos y buscar futuras alianzas y patrocinadores. Los conejos de 1951 podrían experimentar algún malestar menor, no se angustien, pero tampoco lo ignoren.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este día alguien le hará al dragón una propuesta relacionada con una sociedad. Puede parecer bastante halagadora, sin contar que se relacionará con los proyectos más anhelados por él. Sin embargo, es mejor dejarla pasar, pues realmente la persona que se las hace no tiene buenas intenciones y lo único que pretende es “robar” las ideas del dragón.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes necesitan estar más pendientes de su salud, incluso aquellas más jóvenes. Deben dejar de pensar que son “invencibles” y mejor, entender, que mientras más se cuiden y estén pendientes de su bienestar, más actividades podrán llevar a cabo. Este también será un día para cosechar todo lo bueno que han sembrado, especialmente en su trabajo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo necesitarán solucionar asuntos pendientes. No pueden continuar ocultándose ni ignorando sus asuntos personales. Ya es hora de tomar las riendas de su vida y dejar de esperar que alguien más les resuelva todo. Alguien de su familia le darán un excelente consejo, pónganlo en práctica de inmediato.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El conejo le sugiere a los regidos por la cabra que se pongan al día con todas sus obligaciones pendientes. Han estado acumulando tareas y sus superiores empiezan a sentirse insatisfechos con su desempeño. Dejen a un lado su celular y no se preocupen por sus redes sociales, mejor pongan todo su empeño para dejar de procrastinar. Los resultados serán bastante positivos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los regidos por el mono deberían fijarse muy bien en sus palabras. Hoy, podrían hablar de más o decir cosas inapropiadas que terminen hiriendo los sentimientos de alguien más, o peor aún, que los involucre en algún problema. Así que, piensen antes de hablar y enciendan una vela de color azul. Estén pendientes de la salud de sus padres y personas mayores de su familia.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con dos conejos en su contra, los regidos por el gallo podrían tener inconvenientes en su lugar de trabajo. Su actitud es la que ocasionará que varios subalternos y hasta sus superiores se sientan ofendidos con su forma de actuar y tratar a las demás personas. Si no son conscientes de esto y remedian la situación podrían alejar personas que realmente aprecian, e incluso, podrían recibir serios llamados de atención.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El día es apropiado para que los regidos por el perro limen asperezas. Hace algunos días, debido a discusiones y malos entendidos, se alejaron de personas que son bastante importantes para ellos. Pero hoy, gracias a las estrellas que los acompañan podrán comunicarse apropiadamente, exponer sus pensamientos y sentimientos y solucionar los inconvenientes que se presentaron.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El amor tocará la puerta de quienes nacieron en los años del cerdo. Hoy, podrán darse cuenta que alguien muy cercano se viene fijando desde hace tiempo en ustedes. Sin embargo, el regente del día les sugiere que analicen muy bien si quieren cambiar la relación que actualmente tienen por un romance. Si deciden dar ese paso deben ser conscientes de los cambios que deberán asumir de acá en adelante.