Horóscopo chino de hoy 28 de abril: las predicciones para cada signo

De la mano del dragón de fuego, este viernes 28 de abril tendremos un día propicio para presentar propuestas, especialmente si son de tipo romántico. Eso sí, dado que la constelación que acompaña el día no es la más favorable, es recomendable que evites visitar sitios de baja vibración, tales como hospitales, cementerios y funerarias.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, a la hora de calcular tu signo zodiacal, tengas en cuenta tu día de nacimiento, puesto que, el año astrológico chino no inicia el 1 de enero a la par de calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero, debido a esto, todas las personas que hayan nacido antes de ese día, se considera que lo hicieron en el año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 9 de enero de 1988, tu animal regente no es el dragón, sino el conejo, pues aún no finalizaba su año.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata deberían por fin declarársele a la persona que tanto les gusta. Se han llenado de temores y dudas, y cada día encuentran una excusa diferente para no hacerlo. El problema es que, si no se arriesgan, la otra persona se va a cansar de esperar. Además, hay un tercero que también se está interesando en ella y no va a desaprovechar ni un solo momento, por el contrario, está beneficiándose con la demora de las ratas para actuar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes estarán bastante propensos a cometer errores durante el día. Sea porque están distraídos o porque, debido a la pereza, no hacen las cosas a consciencia. Lo que sí está claro, es que su actitud podría generarle inconvenientes de todo tipo. Así que, pongan sus cinco sentidos en todo lo que hacen, si lo consideran, pidan ayuda y, sobre todo, no se dejen arrastrar por sus emociones negativas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un excelente día para que los tigres inicien sociedades y actúen en equipo. Se llegó la hora de concretar sus proyectos, especialmente para los tigres de 1986, pero para ello necesitan apoyarse en otras personas que complementan sus habilidades. Así que únanse a ellas, eso sí, entre más cercanas sean, más importante será que dejen todas las condiciones establecidas desde el principio.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los regidos por el conejo podrían verse envueltos en chismes y comentarios malintencionados. Una estrella bastante negativa los acompaña hoy y afecta su buen nombre, especialmente en su trabajo. Sin embargo, y aunque parece algo delicado, el dragón les sugiere que ignoren todo lo que pase a su alrededor y se mantengan alejados y al margen de cualquier conflicto, incluso si los afecta a ustedes. Pronto todo se aclarará y ustedes recuperarán la tranquilidad.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día se sentirá lleno de energía y luz. Aprovechen ese brillo que tienen hoy y salgan a divertirse. Vayan con sus amigos a su lugar favorito y dejen a un lado todas las preocupaciones, pues mañana con la cabeza y el corazón más tranquilos encontrarán las soluciones que necesitan. Estén pendientes de los encuentros casuales que tengan durante el día, pues serán signos de buena fortuna.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Un excelente día para que aquellos regidos por la serpiente se dediquen al romance. Las buenas estrellas acompañarán tanto a las serpientes solteras como a quienes ya tienen una pareja estable. Así que aprovechen, especialmente las horas de la noche, para hacer propuestas románticas, planear el siguiente paso en su relación o salir a conocer nuevas personas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La negatividad y el pesimismo le pueden salir caros a los caballos. Dejarse llevar por sentimientos de baja vibración les evitará ver las excelentes oportunidades que tienen delante de ustedes. Así que, si hoy les hace alguna propuesta, no la rechacen de inmediato, tómense el tiempo suficiente para analizarla. El dragón también les sugiere que busquen alguna ayuda externa o terapia para empezar a controlar y manejar mejor sus emociones y pensamientos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Una importante estrella acompañará a quienes nacieron en los años de la cabra. Gracias a esa buena energía hoy podrán perdonar y, sobre todo, pedir perdón por sus actos. Aprovechen para dialogar con ese compañero de trabajo con quien discutieron hace poco y solucionar sus diferencias. Actúa con humildad si alguien se acerca a ofrecerte disculpas. Ponte en sus zapatos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Gracias al apoyo del dragón, los monos empezarán a solucionar todos sus inconvenientes financieros. Fueron muchos meses, incluso años, en los cuales los regidos por el mono apenas si se sostuvieron a flote. Pero hoy encontrarán la forma de equilibrar su presupuesto, e incluso, ganar un dinero extra. Agradezcan por esta nueva etapa y sean muy ordenados con sus gastos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos cometieron hace algunos días un error que afectó a alguien cercano y además quieren hacerlo pagar por algo que no es su culpa. Esa actitud injusta se les regresará muy pronto y, además, “multiplicada”. Así que, sean conscientes de su falta y actúen con honestidad. Asuman la consecuencia de sus actos. Los gallos de 1993 son quienes más riesgo corren de generar un mal karma.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con el dragón en su contra, es muy importante que los regidos por el perro se mantengan dentro de su rutina normal. Tengan un día tranquilo y eviten iniciar actividades importantes. También es recomendable que se mantengan alejados de sitios tales como hospitales, cementerios y funerarias. Eleven una plegaria a sus ancestros fallecidos para equilibrar la energía del día.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El chancho tendrá muchas tareas por cumplir. No será un día fácil y seguramente terminará agotado. Sin embargo, llevarlas a cabo en orden y con actitud positiva, le traerá una excelente recompensa. Alguien de su familia querrá iniciar una discusión por algo que pasó hace tiempo, el dragón les recomienda a los cerdos que se mantengan al margen y eviten contestar sus acusaciones.