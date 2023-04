Horóscopo chino de hoy 29 de abril: las predicciones para cada signo

De acuerdo a los mandatos de la astrología china, cada día tiene no solo un animal regente, sino también una energía, conocida como “oficial”, que hace parte del “Tong Shu” o calendario de todos los días. Así, por ejemplo, hoy, 29 de abril, la serpiente de fuego estará acompañada de un oficial denominado remover o limpiar, el cual favorece todas las actividades que impliquen “sacar” de nuestra vida todo aquello que ya no nos aporte nada positivo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que también debes tener en cuenta cuando buscas tu signo zodiacal, es el día en que naciste, pues, para la astrología china, el año inicia solo hasta el 4 de febrero. Debido a esto, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año inmediatamente anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Una maravillosa noticia les alegrará el día a las ratas. Algo, por lo que llevan esperando desde hace mucho tiempo, por fin se materializará. Se sanarán vínculos rotos, el trabajo soñado tocará su puerta o el viaje que tanto han anhelado se volverá una realidad. Agradezcan este regalo que les da el universo y disfrútenlo, pues llevan ya mucho tiempo mascullando su amargura y tristeza.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es momento para que los regidos por el buey se deshagan de todo aquello que no les está aportando nada positivo. Organicen su closet y cajones, boten papeles viejos e inicien una dieta. Es momento de mover su energía y hacerle espacio a todo lo bueno que les trae el universo. Si necesitan ponerle fin a una relación, de cualquier índole, este día también les ayudará a hacerlo sin mayores dificultades.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La serpiente podría colocarle algunos palos en la rueda a los tigres. Si bien, no son antagonistas, la relación entre estos dos animales no siempre es la más tranquila. Debido a esto, es mejor que los regidos por el tigre procuren tener un día tranquilo. Prefieran descansar un poco más y pasen un tiempo en contacto con la naturaleza para poder equilibrar su energía. No hagan compras importantes pues podrían perder su dinero.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La regente del día le sugiere a los regentes del año que prefieran escuchar antes que hablar. Hoy, sus emociones estarán a tope y esto podría provocar que no interpreten las palabras y las señales de las demás personas adecuadamente. Por esto, opten mejor por permitirles a los otros expresarse libremente y luego, con calma analizar la situación. Si reaccionan de inmediato, las cosas podrían salirse de control.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Algunos inconvenientes con su pareja podrían poner de mal humor a los dragones. Es recomendable que analicen si realmente la persona con quien están compartiendo su vida es también su “cómplice” y compañero. Si estos elementos faltan, es porque a lo mejor no hay un compromiso real por parte de alguno, o de ambos, y será necesario “apretar clavijas”, para evitar que la relación se siga deteriorando.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día tendrá excelentes oportunidades para ascender en su trabajo y lograr más prestigio. El universo empieza a compensarle todos sus esfuerzos y sacrificios, así que, dejen a un lado la falsa modestia y acepten los halagos y, sobre todo, las ofertas que les hagan hoy. Eso sí, eviten hablar de estos temas con personas que no tienen ninguna influencia sobre la decisión, pues hay algún envidioso que no quiere verlos progresar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Día perfecto para hacer propuestas románticas. Se llegó la hora de dar el siguiente paso en la relación y volver todo más serio. Así que, no teman pedirle a su pareja el inicio de una convivencia, planear la boda o hacer crecer la familia. Por otro lado, si no están interesados en tener un bebé, tomen las medidas de precaución necesarias, pues la estrella de la fertilidad estará muy fuerte hoy.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La serpiente le sugiere a quienes nacieron en los años de la cabra que cuiden su integridad física. El exceso de ejercicio, un movimiento brusco, cargar más peso del adecuado o simplemente, una imprudencia, pueden ocasionarles lesiones, especialmente en su espalda, que los dejará bastante afectados. Prefieran la prudencia, y si llegan a tener alguna afectación, así crean que es leve, acudan de inmediato al doctor.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este también será un muy buen día para quienes nacieron en los años del mono. La serpiente, su mejor amiga, estará pendiente de ellos y les dará la mano para que puedan resolver viejos problemas que les estaban quitando el sueño. Gracias a esto, podrán finalizar relaciones y vínculos que no los estaban dejando progresar. No teman, ya es hora de seguir adelante sin ataduras.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Aún no se equilibra del todo la energía para los gallos. Este día podrían dejarse llevar por los excesos y, más grave aún, por sus instintos. Si no piensan antes de actuar, los problemas no se harán esperar. Desde padecer indigestiones por comer más de la cuenta, hasta infidelidades y escándalos de índole sexual. No se dejen arrastrar por emociones pasajeras.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Libre de la energía del dragón, los perros podrán dedicar el día a su familia. Las obligaciones de las últimas semanas los han tenido alejados de su círculo más cercano, y ya varios están sufriendo con su ausencia. Visiten a sus padres, dedíquenles tiempo a sus hijos y, sobre todo, escúchenlos a todos, pues hay alguien que necesita una ayuda especial y aún no sabe cómo solicitárselas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Con la regente del día en su contra, lo mejor que puede hacer el chancho es tener un día tranquilo. Limítense a su rutina normal y mejor traten de organizar y limpiar sus espacios. Una recomendación muy especial para este día es que se mantengan alejados de cualquier discusión, especialmente con su pareja, pues podría volverse una pelea acalorada que provoque un inminente rompimiento de su relación.