Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 29 Abril de 2023

03/21 – 04/19

Te recomiendo que te dejes de gastarle tanta energía al sube y baja económico porque pensar tanto en el dinero te está desestabilizando. Dedícate a algún pasatiempo que te haga feliz como puede ser un deporte o un juego recreativo, ya que necesitas cambiar tu frecuencia.

04/20 – 05/20

Debido a las influencias disruptivas de Mercurio y Urano tenderás a decir lo primero que pase por tu cabeza, pero esto podría atentar contra el buen clima familiar. Recuerda que tus afectos son tu principal fuente de alegría. No hieras el orgullo de aquellos que conviven contigo.

05/21 – 06/20

Un halo de rebeldía podría infiltrarse en tus conversaciones y llevarte a decir algunas frases imprudentes. Por eso, si tienes alguna entrevista importante, te convendrá ser consiente de tus palabras. Además, te recomiendo que no cuentes viejas anécdotas ni intentes reconectar a gente del pasado.

6/21 – 7/20

Recuerda que la base de una economía vigorosa se haya en una buena administración y no en las fantasías de grandeza. Son momentos para apaciguar las ambiciones desmidas y centrarse en lo que es posible. No vayas más rápido de lo que te permiten tus pies.

07/21 – 08/21

En el ámbito profesional el panorama se mostrará bastante incierto por motivos que te exceden completamente, así que de nada sirve que te inquietes o te pongas ansioso. Mantente centrado y alineado, y recuerda que siempre que llovió paró.

08/22 – 09/22

La idea de escaparte a una isla lejana rondará por tu mente, pero aquello que estás buscando no se encuentra afuera, sino en tu interior. Mira con los ojos del corazón porque hay verdades que no se pueden ver ni tocar, pero no por eso son menos ciertas.

09/23 – 10/22

Tendrás contacto con toda clase de gente y ciertas personalidades podrían agotarte la paciencia. Pero te recomiendo que seas un poco más tolerante frente a las diferencias. Recuerda que allí afuera hay una fauna muy variada y que cada individuo es un mundo.

10/23 – 11/22

Hoy tendrás un perfil muy alto y tendrás que asumir un rol de liderazgo con buena parte de la tribuna haciéndote la contra. Las personas que te rodean aportarán ideas, pero serás tú el que las llevarás a cabo, así que actúa en base a tu propia experiencia.

11/23 – 12/20

Tus planes de relajación podrían verse interrumpidos por algún incidente doméstico sorpresivo. Pero tú mejor que nadie sabes que de los traspiés y tropiezos uno se levanta. Si mantienes un espíritu positivo te será más fácil solucionar cualquier imprevisto.

12/21 – 01/19

Mal que te pese estás inmerso en compromisos y no puedes actuar como si fueras un adolescente. Antes de hacer una nueva inversión o gasto significativo te convendrá considerar los intereses de tu pareja o tu socio comercial. Si actúas a tu propio aire podrías desatar una crisis.

01/20 – 02/18

Salir de tu circuito íntimo para conectarte con otro tipo de gente te ayudará a centrarte, ya que tu hogar no viene siendo precisamente un monumento a la cordura. No hace falta que develes tu problemática familiar a personas que recién conoces ya que podrías provocarles un shock.

02/19 – 03/20

Te rodeará gente un poco nerviosa e inestable que podría cambiar los planes sobre la marcha. Además, te costará concentrarte en tus actividades debido al exceso de actividad mental o al barullo de alrededor. Cuando te sientas alterado haz un poco de ejercicio para recuperar el eje.