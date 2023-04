El 46% de los consumidores en EE.UU. usaron este año el “compre ahora y pague después”, según una encuesta

En una reciente encuesta llevada a cabo por LendingTree se comprobó que el 46% de los consumidores usaron este año el método compre ahora y pague después (BNPL por sus siglas en inglés), esto representa un aumento del 43% en comparación con el año pasado.

Mientras la inflación sigue exprimiendo los bolsillos de los estadounidenses, algunos minoristas presentan estos servicios para generar más ingresos; sin embargo, para los compradores esto puede ser una mala señal, ya que se están endeudando aún más.

Para el presidente de O’Leary Ventures, Kevin O’Leary “esto no es nuevo. Esta es una actividad de consumo de ciclo tardío y la deuda comienza a estallar y por supuesto, si la extiende a las tarjetas de crédito, es un interés del 21 al 27 por ciento. No es una buena señal. Es una señal de desaceleración, no hay duda de eso”, dijo a FOX Business.

Este tipo de financiamiento que le permite a los consumidores hacer sus compras y pagarlas en corto plazo, anteriormente se usaba en artículos del hogar, ropa, electrodomésticos, pero ahora los compradores utilizan este método para pagar viajes, conciertos e incluso en compras diarias.

En este sentido, la encuesta detalló que el 46% de los consumidores aplicaron el BNPL para la compra de artículos del hogar, accesorio y ropa, el 34% para electrodomésticos y el 26% para productos de belleza. De estos, solo el 18% uso el financiamiento para comprar entradas a eventos y el 11% para viajes.

Ted Rossman, analista senior de la industria de Bankrate señaló que actualmente “estamos empezando a ver que la morosidad aumenta tanto en las tarjetas de crédito como en comprar ahora y pagar después”, dijo.

Según Rossman, “esta situación es triste cuando las personas financian lo esencial del día a día de esta manera. Compre ahora, pague después también es deuda. Así que creo que debe tener en cuenta el costo total de propiedad para no exagerar”, expresó.

