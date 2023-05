Horóscopo chino de hoy 1 de mayo: las predicciones para cada signo

Le damos la bienvenida al mes de mayo (aunque recuerda que al dragón aún le quedan unos días), y este lunes tendrá una energía de equilibrio, ya que la cabra de tierra, nos ayudará a que la balanza se nivele. Así que, si tienes algún trámite o solicitud, en el cual tu estés en desventaja, puedes aprovechar este día para presentarlo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es muy importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, puesto que, para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo que rigió el año anterior, como si hubieras nacido un año antes. Así, si naciste el 1 de febrero de 2001, para la astrología china lo hiciste en el año del dragón, quien fue el regente para el año 2000.

Después de esta aclaración, pasemos entonces a las predicciones de cada signo, las cuales se calculan según la relación entre cada signo del zodiaco, así como la influencia que reciben de las constelaciones, los oficiales, los elementos y las estrellas auxiliares.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Libre de la energía del caballo, lo mejor que puede hacer la rata es recuperar energía. Mejor limítense a cumplir con sus actividades normales del día, y, si pueden descansar un poco más, mucho mejor. Regresen temprano a casa y tengan un buen tiempo a solas. La cabra también les sugiere que estén pendientes de la salud de sus padres y las personas mayores de su familia.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Con la cabra en su contra, los bueyes no tendrán muchas ventajas durante el día. Limítense a su rutina normal programada y no posterguen ninguna tarea pendiente, pues podrían tener problemas si no cumplen a tiempo. También es muy importante que eviten cometer cualquier tipo de injusticia, ya que se les regresará multiplicada.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Algunos temores infundados ocuparán la mente de los regidos por el tigre. Se han dejado llevar por el pesimismo y han permitido que la negatividad y el miedo se apoderen de ellos. Dejen de leer tantas noticias negativas y más bien agradezcan por todo y por todos, verán como se sienten mucho mejor. Eso sí, es muy importante que conduzcan y caminen con precaución, eviten cualquier tipo de distracción mientras lo hacen.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La cabra le sugiere a quienes nacieron en los años del conejo que cuiden su salud e integridad física. Algunos malestares los han venido acompañando desde hace unas semanas y ellos han optando por ignorarlos. Si bien, no son delicados, si continúan aplazando su visita al médico, podrían convertirse en algo grave difícil de tratar. También es muy importante que vigilen de cerca su dieta e incorporen hábitos saludables.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones deberían hacerle caso a su intuición. Quienes son regidos por este animal suelen ser racionales, casi a nivel científico. Sin embargo, hoy es muy importante que le permitan a su corazón hablar. Háganle caso a esa “vocecita” interna que les está enviando mensajes. Si escuchan a su intuición muy seguramente tendrán un día lleno de sorpresas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente estará distraída y podría cometer errores en todas sus actividades. El cansancio y la cantidad de tareas pendientes tienen a los regidos por este animal entre la espada y la pared. Llegó el momento de delegar, tanto en su trabajo como en su hogar, pedir apoyo y, sobre todo, ser conscientes de la importancia de administrar muy bien su tiempo. Organicen su agenda y dejen para después sus visitas a redes sociales e internet.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Una verdad saldrá a la luz este día. Puede ser algo que el caballo quiso ocultar o una situación familiar que otras personas negaron hasta último momento. En ambos casos, no podrán continuar intentando “tapar el sol con un dedo”, y todos conocerán lo que sucedió. Pese a que en un principio puede parecer algo difícil de solucionar, pronto podrán dejar todo atrás e, incluso, con ganancias positivas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra, como regente del día, tendrá un excelente día para asuntos relacionados con su trabajo. Aprovechen las buenas estrellas y pónganse al día con sus tareas pendientes, y, sobre todo, busquen nuevos horizontes laborales. Las ovejas que quieren cambiar de profesión o de país, podrán empezar a trabajar en este nuevo proyecto y los resultados no se harán esperar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Después de unos días algo complicados, los monos han recuperado su vitalidad y buena energía. Aprovechen para compartir con sus seres queridos y empezar a hacer planes para el futuro cercano. Los monos solteros tendrán excelentes estrellas a su favor y gracias a esto, las oportunidades de conocer nuevas personas no se harán esperar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los regidos por el gallo deberían tener cerca papel y lápiz. Durante todo el día se sentirán inspirados y las ideas llegarán como caídas del cielo. No todas van a ser las ideas “del millón”, pero si están atentos y las estudian con calma, se darán cuenta que varias de ellas les ayudarán a solucionar asuntos pendientes y otras, serán la llave para nuevos proyectos muy fructíferos. Eso sí, la cabra les sugiere que aún no las compartan con nadie.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro preferirá pasar tiempo a solas. Una cantidad de pensamientos y emociones rondan por su cabeza y su corazón, y le están provocando sentimientos encontrados. Aprovechen el día para hacer un balance de lo que va corrido del año y qué deben mejorar o cambiar para poder alcanzar sus objetivos. Explíquenle a su pareja y a las personas cercanas que quieren estar solos, para evitar malos entendidos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Regresa la buena energía amorosa a la vida de los chanchos. Quienes están en pareja tendrán un día favorable para limar asperezas y solucionar diferencias que estaban pendientes de ser dialogadas. Por otra parte, los regidos por el cerdo que están en busca de pareja, se darán cuenta que el amor está más cerca de lo que pensaban, solo necesitan estar pendientes de las señales.