Horóscopo chino de hoy 2 de mayo: las predicciones para cada signo

Este martes 2 de mayo estará regido por el mono de metal y su energía favorecerá el inicio de todas aquellas actividades que queremos se vuelvan estables y permanentes. En ese orden de ideas, el inicio de un negocio o de una relación amorosa, se verán muy beneficiados este día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides, además, que el año astrológico chino no inicia el 1 de enero, como lo hace el calendario occidental, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, todas las personas que nacieron antes de esa fecha estarán regidas por el animal del año inmediatamente anterior. Así, si naciste el 4 de enero de 1982, tu signo zodiacal es el gallo, ya que, para ese día, aún no iniciaba el año del perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

No tengan miedo de pedir ayuda y consejos. La energía de la luna acompaña este día a los regidos por la rata, y gracias a esto, encontrarán en las mujeres cercanas el apoyo que necesitan. Eso sí, es indispensable que “alcen su mano” y manifiesten sus necesidades, pues de lo contrario, nadie se dará cuenta de la situación por la que están pasando.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La energía mejora considerablemente para los regidos por el buey. Se liberan de la cabra y reciben el apoyo del mono. Por esta razón, hoy podrán invertir en ustedes y en su futuro. Inicien alguna capacitación, compren alguna herramienta de trabajo o simplemente cambien su look. Pronto las oportunidades tocarán a su puerta y es importante que estén preparados para recibirlas y asumir nuevas responsabilidades.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Con el mono en su contra, lo mejor que pueden hacer los tigres es quedarse dentro de su rutina normal. Cumplan con las tareas del día y, sobre todo, manténganse alejados de discusiones y peleas, pues serán acaloradas y difíciles de solucionar. También se les sugiere a los regidos por el tigre, que se mantengan alejados de sitios con baja vibración energética, especialmente clínicas y hospitales, pues podrían enfermarse con facilidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del año también tendrá un buen día, especialmente en temas familiares y de pareja. Las personas cercanas confiarán en ustedes y les darán a conocer sus próximos planes, los cuales también beneficiarán a los conejos. Así que, escúchenlas y apóyenlas. Procuren llegar temprano a casa y pasar un tiempo de calidad con su familia, les vendrá muy bien a todos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El mono le sugiere al dragón que cuide sus palabras y, sobre todo, a quién se las dice. Hoy podrían cometer una indiscreción y hablar sobre un tema que otra persona les confió como un importante secreto. Si no se controlan y actúan de manera indiscreta e imprudente, terminarán ocasionando muchos problemas y confrontaciones. Así que recuerden fijarse en lo que dicen.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El regente del día llega a darle una mano a su mejor amiga. Gracias a esto, quienes nacieron en los años de la serpiente, tendrán un día con bastantes oportunidades laborales. Aprovechen y acepten todas las que se les presenten, especialmente si trabajan de manera independiente. Además, hoy podrán resolver varios asuntos pendientes, con lo cual se quitarán una carga de encima. Enciendan una vela de color naranja para darle más fuerza a la energía del día.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Después de un día un poco complicado, el caballo recupera su brillo habitual. Hoy se sentirá inspirado y cumplirá con todas sus tareas, incluso antes de lo planeado. Gracias a esto, podrá dedicarle tiempo a su vida social, lo cual beneficiará a los caballos solteros, pues gracias a sus amigos, conocerán a una persona que les hará sentir “mariposas en su estómago”, como hace mucho tiempo no las sentía.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es momento de que las cabras tomen decisiones importantes, especialmente las que tienen que ver con su actual relación de pareja. Desde hace varios días se están cuestionando sobre si la forma como están llevando las cosas es la más adecuada, ya que se están sintiendo atrapados entre la rutina y, tal vez, alguna tentación pasajera. Analicen muy bien qué es lo que realmente quieren y hagan lo que tengan que hacer, pero no continúen atrapados en el mismo círculo vicioso.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día gozará de una excelente energía. Esta jornada será propicia para que los monos retomen actividades pendientes, especialmente si se relacionan con nuevos negocios o empleos. Las posibilidades de incrementar sus ingresos estarán muy altas, así que no dejen pasar la oportunidad. Actualicen su currículo y apliquen a las ofertas que más puedan, o, agenden reuniones con potenciales clientes. Será un día agitado pero muy provechoso.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Regresan los gastos y desperfectos inesperados. Los gallos deberán echar mano de sus recursos e, incluso, de algún préstamo de dinero para poder solucionar estos imprevistos. Es importante que efectúen los arreglos lo antes posible, y, además, lleven a cabo mantenimientos preventivos, especialmente a su auto y herramientas de trabajo. Recuerden que el conejo, el regente del año, es su antagonista, y puede estarles poniendo tropiezos de manera inesperada.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con una mejor energía y sintiéndose mejor de ánimo, el perro estará listo para todos los desafíos y retos que se le presenten. Sus superiores confían en él y le encomendarán una importante tarea, la cual llevará a cabo con facilidad. Muestren todas sus habilidades, especialmente la de dirigir y liderar a su equipo de trabajo, la recompensa por el trabajo bien hecho llegará muy pronto.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Pareciera que los nacidos en los años del cerdo tuvieran que enfrentar hoy algún karma. Este será un día lleno de tropiezos y sinsabores. Pero, si el chancho analiza el por qué de la situación, muy seguramente encontrará la respuesta y podrá solucionar aquello en lo que actuó indebidamente. Sean honestos, sobre todo con ustedes mismos y podrán superar este impase. Eso sí, aprendan la lección.