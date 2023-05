Pedro Pascal y el atrevido atuendo con el que coronó como el rey de la Met Gala 2023

El actor Pedro Pascal continúa desatando furor en redes sociales, y en esta ocasión es gracias a su presencia en el evento de moda más famoso en Nueva York: la Met Gala. Y es que el chileno no solo sorprendió con su participación en el evento, también lo hizo con el interesante modelito que portó para la ocasión. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Como cada año, la gala organizada por la editora de Vogue Anna Wintour siguió una temática específica, siendo la de su edición 2023 un homenaje al diseñador alemán Karl Lagerfeld.

Por su parte, la estrella de series como “The Last of Us”, “Narcos”, “Game of Thrones” y “The Mandalorian” hizo su arribo enfundado en un look monocromático en color rojo, cortesía de la casa de moda Valentino.

Pedro Pascal en la alfombra roja de la Met Gala 2023 | Foto: Theo Wargo/Getty Images

Con dicho atuendo, Pedro Pascal dejó muy claro que no tiene miedo de experimentar con la moda y divertirse al combinar prendas “no convencionales” para una gala.

En las fotografías oficiales se aprecia al histrión de 48 años posando en un conjunto de camisa roja, shorts negros y una corbata del mismo color. Un abrigo oversized rojo y unas botas estilo militar de caña alta en cuero brillante con calcetines que sobresalían, complementaron el look.

Pedro Pascal en la alfombra roja de la Met Gala 2023 | Foto: Theo Wargo/Getty Images

Al igual que cada hazaña que el famoso realiza, esta no tardó en viralizarse en redes sociales, convirtiéndolo en uno de los nombres más mencionados de la noche, pues de acuerdo con los internautas, rompió con lo “aburrido” de los trajes utilizados por los hombres que asistieron a la gala.

Además de Pedro Pascal, la Met Gala que rindió homenaje a Karl Lagerfeld también vio desfilar por su alfombra a su compañera de reparto, la actriz británica Bella Ramsey.

