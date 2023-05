Horóscopo chino de hoy 6 de mayo: las predicciones para cada signo

Hoy le damos la bienvenida al mes de la serpiente de fuego, y lo haremos de la mano de la rata de madera. Este también será un sábado en que la prudencia debe acompañar todas nuestras actividades, pues ningún resultado está garantizado. Recuerda que para calcular las predicciones del horóscopo chino se tienen en cuenta diferentes factores tales como, las relaciones entre los doce signos, los cinco elementos, las constelaciones y estrellas auxiliares, entre otros.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero no solo el año en que naciste determina tu animal regente, ya que, si naciste antes del 4 de febrero, el horóscopo considera que lo hiciste en el año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta ese día. Así, si naciste el 8 de enero de 1983, tu signo zodiacal no será el cerdo sino el perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día podría aprovechar la jornada para activar su vida social. Compartir tiempo con sus amigos más cercanos les permitirá a las ratas recargar su energía y, además, salir de casa, les dará la oportunidad de abrir puertas inesperadas. Dejen que los acontecimientos se vayan desarrollando con calma y sin apurarlos, los resultados no podrán ser mejores.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Algún asunto familiar del pasado saldrá a la luz y ocasionará que los bueyes se sientan “perdidos”. Los pilares que creía tan sólidos se derrumbarán frente a sus ojos, pero por más complicado que pueda parecer, en el fondo es algo que los favorecerá. No permitan que el calor del momento nuble su pensamiento, pues podrían terminar cometiendo una grave equivocación.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La rata le sugiere a quienes nacieron en los años del tigre que procuren tener al día todos sus pendientes. Sean ordenados y disciplinados y eviten distracciones, especialmente aquellas relacionadas con redes sociales y búsquedas inoficiosas en internet. El inicio de alguna capacitación también se verá favorecido durante este día, así que, si están pensando aprender algo o retomar un estudio, no dejen pasar la oportunidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este será un día para el romance y las buenas relaciones interpersonales. Las liebres brillarán hoy con luz propia y gracias a esto las personas querrán acercarse a ellas con diferentes propósitos. Así que, no se queden en casa, programen salidas y reuniones, pues todas serán beneficiosas para ustedes. Los conejos con pareja estable podrían aprovechar el día para planear el siguiente nivel de su relación.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Ya más equilibrados, los dragones tendrán un excelente día. Las sorpresas, especialmente en temas amorosos, los estarán esperando a la vuelta de la esquina. Así que, ábranse a todas las posibilidades y no se hagan a un concepto sobre alguien mirando solamente su exterior. Si se toman el tiempo necesario para conocer mejor a las otras personas, podrán forjar sólidas y especiales relaciones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La nueva regente del mes estará libre de los embates del cerdo y podrá aprovechar el día para ponerse manos a la obra en sus nuevos proyectos. Así sea un hobby o una actividad lúdica, todo lo que inicien hoy terminará por convertirse en un soporte económico y emocional importante para las serpientes. Organizar sus espacios también es muy recomendable, pues les ayudará a mover mejor su energía.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la regente del día en su contra, es importante que quienes nacieron en los años del caballo estén pendientes de las personas que los rodean. Hay alguien que se ha dejado llevar por la envidia y está iniciando una campaña de desprestigio en su contra. Escuchen a su intuición, pues les dará las señales que necesitan para poder apartarse de quien no les desea nada bueno. Lleven con ustedes una turmalina negra que les ayudará a protegerse.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La rata le sugiere a la cabra que mida sus palabras. No necesitan guardarse sus pensamientos y sentimientos, pero sí es importante que cuando hablen lo hagan de una manera bondadosa y compasiva. La verdad no tiene por qué significar grosería, y eso es algo que la cabra aún no aprende. Eviten herir los sentimientos de las personas que los rodean, pues será una energía que se volverá en su contra con facilidad y, además, lo hará muy rápido.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Será un día de mucho trabajo y obligaciones para quienes nacieron en los años del mono. Desde temprano tendrán tareas por montón, pero cada una llenará de satisfacción a los monos, pues están haciendo justo lo que siempre han querido. Así que, agradezcan por esta oportunidad. En la noche, dedíquense a sus seres queridos y pasen un buen rato con ellos, ya que los han tenido un poco descuidados.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Las infidelidades rondarán a los gallos. Puede ser provocada por ellos o provenir de su pareja, pero en ambos casos, será una situación difícil de manejar pues se herirán profundamente los sentimientos de las personas implicadas, e incluso, los riesgos de un escándalo público serán muy altos. Si son ustedes quienes deciden iniciar otra relación, procuren finalizar cualquier vínculo anterior que tengan vigente, es la mejor forma de evitar bajas vibraciones.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los perros podrían recibir una importante sorpresa este día. Son noticias que provocarán el cambio de todos sus planes, pero valdrá la pena hacerlo, pues los resultados serán magníficos, no solo para ellos sino también para las personas de su círculo más cercano. Eso sí, la rata les sugiere que eviten hacer pública la situación hasta tanto no esté concretada del todo, pues hay alguien que querrá ponerles “palos en la rueda”.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del chancho inician hoy el mes de su antagonista. Es mejor que tomen las cosas con calma y prefieran quedarse dentro de la rutina normal del sábado. Eviten el inicio de actividades importantes, pues podrían tener un resultado indeseado. También se les sugiere que, al momento de practicar alguna actividad física o conducir, lo hagan con precaución, pues un descuido podría ocasionarles un gran susto.