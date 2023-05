Horóscopo chino de hoy 8 de mayo: las predicciones para cada signo

Esta semana inicia acompañada de la energía del tigre de fuego, y tanto elemento fuego en la jornada nos invita a ser bondadosos y compartir con los más necesitados. De la misma manera, si tienes una petición pendiente y sabes, con honestidad, que has trabajado para ganarte una respuesta afirmativa, preséntala hoy, ya que las estrellas del día te beneficiarán.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques tu animal regente, también debes tener en cuenta el día en que naciste, pues para la astrología china el año inicia el 4 de febrero, por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día se considera que lo hicieron el año anterior. Así, si naciste el 4 de enero de 1987, perteneces al signo del tigre, como si hubieras nacido en 1986.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata deberán ser muy cuidadosos con su dinero. La semana inicia con varios riesgos económicos, relacionados especialmente con inversiones y sociedades. Así que, si alguien les propone un negocio opten por rechazar el ofrecimiento, o por lo menos, tómense el tiempo suficiente para pensar la propuesta y asesorarse debidamente. Si la otra persona los empieza a presionar, es signo de que deben decir no de inmediato.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Las distracciones pueden salirles bastante caras a los regidos por el buey. La falta de atención los puede llevar a cometer un error que no será fácil de enmendar, así que pongan sus cinco sentidos en las tareas del día. El tigre también les sugiere que escuchen los consejos que les den, especialmente si vienen de personas mayores pues les ayudarán a resolver problemas que vienen cargando de tiempo atrás.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Como regente del día, el tigre podrá aprovechar su energía para presentar solicitudes pendientes. Préstamos bancarios, ascensos, traslados, becas, visas… cualquier petición podrá ser tramitada y tendrá más posibilidades de que su respuesta sea afirmativa. La única condición para que las estrellas lo favorezcan es que piensen de manera positiva y eviten hablar en público de sus proyectos, para evitar que la energía se disperse.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Alguien querrá persuadir al conejo para que no siga adelante con sus planes. Puede ser porque esta persona se encuentra celosa o porque simplemente tiene miedo de que el conejo fracase. Sin importar el motivo, es muy importante que no se dejen presionar y “cierren” sus oídos a las palabras negativas que les digan hoy. Sean firmes en sus decisiones y no permitan que la duda haga “nido” en su cabeza, pues podrían terminar perdiendo importantes oportunidades.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La armonía regresa a la relación de pareja de los dragones. Las discusiones y diferencias que se presentaron en días anteriores se podrán solucionar a partir del diálogo e, incluso, gracias a esto, decidirán dar un paso más en su relación. Por su parte, los dragones solteros se darán cuenta de que alguien muy cercano está interesado en ustedes. Permitan que la vida los sorprenda.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La semana inicia con excelentes oportunidades laborales para las serpientes. La energía continúa desbloqueándose a su favor y por fin pueden empezar a equilibrar sus finanzas. Eso sí, no cometan el mismo error que han cometido en momentos anteriores, esta vez, procuren ahorrar y ponerse al día con sus obligaciones, después de esto, sí pueden darse los gustos que deseen.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo deberán tomar importantes decisiones. Alguna propuesta o un asunto de última hora, exigirán que los regidos por este animal tomen las riendas de la situación. Pero no se angustien, escuchen a su corazón y permitan que su intuición los guíe, si actúan así, seguramente tomarán la mejor decisión para ustedes y las personas más cercanas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las cabras también iniciarán la semana con el pie derecho. Sus problemas se disuelven casi por arte de magia y brillarán con luz propia. Gracias a esto, varias personas querrán acercarse a ustedes con diferentes propósitos. Acepten las invitaciones que les hagan, quedarse en casa hoy no será la mejor decisión. Las cabras de 1967 podrían experimentar algún síntoma de enfermedad, pero si acuden al médico a tiempo no pasará de ser un malestar menor.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Quienes nacieron en los años del mono tendrán al regente del día en su contra. El tigre es su antagonista y no les permitirá beneficiarse de la energía favorable del día. Por esto, es mejor que cumplan al pie de la letra con sus tareas de hoy y eviten iniciar actividades importantes, pues podrían traerles problemas y afectar su tranquilidad. Manténganse alejados de sitios con baja vibración energética, especialmente clínicas y hospitales, pues podrían contraer alguna enfermedad infecciosa.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es momento de hacer propuestas amorosas. No pueden continuar aplazando el momento, pues la otra persona ya se está cansando de esperar. Dejen a un lado el miedo y hagan la pregunta que tanto les resuena en su corazón. Otra recomendación que les da el tigre es que pongan especial atención a sus obligaciones con el fisco, pues no estar al tanto de sus impuestos podría traerles bastantes problemas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Hoy los perros se sienten con mejor vibración. Gracias a esto recuperarán su capacidad de liderazgo y podrán dirigir, tanto en su hogar como en su trabajo, las diferentes actividades que estén pendientes, y al final del día todos obtendrán una recompensa por ello. También es importante que se den cuenta de que perdonar los libera más a ustedes que a la persona que les hizo daño, así que procuren no guardar ningún tipo de rencor.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El amor tocará la puerta de los regidos por el chancho. Se materializará a través de un compañero de trabajo o de estudio, y esto tomará por sorpresa a los cerdos. Como es algo inesperado, es importante que analicen muy bien la situación y, si deciden aceptar la invitación a salir, dejen muy claro desde el principio la importancia de separar los roles. Los cerdos con pareja estable podrían verse expuestos a algún tipo de tentación. Piensen muy bien lo que vayan a hacer.