Horóscopo chino de hoy 9 de mayo: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino nos permiten conocer cuáles son las actividades que se verán favorecidas según la energía de cada día. Hoy, por ejemplo, el conejo de fuego favorecerá todas las reuniones que se lleven a cabo, y quienes tengan un negocio o emprendimiento, podrían aprovechar el día para promocionar sus bienes y servicios.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es muy importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues, de acuerdo a la astrología china, todas las personas que hayan nacido antes del 4 de febrero, pertenecen al signo zodiacal del año inmediatamente anterior, ya que, el año astrológico solo da comienzo hasta el mes de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El conejo le sugiere a la rata que sea paciente en todas sus actividades. El afán por hacer todo más rápido y la intolerancia hacia las personas que la rodean, le traerán inconvenientes de todo tipo. Todo tiene su tiempo y es momento de que entiendan esto. Las ratas de 1972 podrían tener muy buena suerte hoy en los juegos de azar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es un excelente día para que quienes nacieron en los años del buey activen su vida social. Es momento de retomar lazos de amistad olvidados y ampliar su círculo de amigos. Interactuar con otras personas les ayudará a equilibrar su energía y encontrar respuestas a diferentes situaciones que se les han venido presentando. Los bueyes solteros también tendrán opciones para empezar a salir con esa persona que tanto les gusta.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los romances ocasionales acompañarán a los regidos por el tigre. Si están solteros, podrán conocer personas con quienes pasarán ratos agradables, sin concretar una relación estable. Tengan esto presente para evitar enamorarse muy rápido. Por otro lado, quienes más riesgos corren son los tigres que ya están en una relación estable, pues podrían dejarse llevar por la tentación y terminar involucrados en un escándalo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El doble regente gozará de un buen conjunto de estrellas a su favor. Gracias a esta energía, podrán iniciar todas las actividades que tengan pendientes, especialmente si se relacionan con nuevos contactos laborales o comerciales. Los conejos que están en busca de empleo tendrán muchas posibilidades de lograr su cometido y, aquellos que están contemplado la posibilidad de cambiar de domicilio, también deberían empezar a hacer averiguaciones y trámites relacionados con esto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones se sentirán inspirados. Las ideas llegarán con facilidad y muchas de ellas serán de gran utilidad para ellos. Tengan a mano papel y lápiz y no rechacen ninguna de ellas. En la tarde, alguien se acercará a plantearle la posibilidad de llevar a cabo algún proyecto juntos. No den una respuesta de inmediato, prefieran analizar todas las opciones e, incluso, pedirle consejo a alguien cercano.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los regidos por la serpiente podrían sentirse melancólicos este día. Algunos recuerdos, y hasta arrepentimientos, vendrán a su mente y se podrían sentir insatisfechos con su actual vida. Sin embargo, el conejo les recuerda que, si no fuera por esas experiencias, no estarían rodeados de las personas con las que hoy comparten su vida. Eleven una oración a sus ancestros fallecidos para equilibrar la energía que los pueda estar afectando.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunas molestias y quebrantos de salud podrían hacer preocupar a los caballos. Es recomendable que le hagan caso a su intuición y acudan al médico, pues si dejan que el tiempo siga transcurriendo terminarán demorándose más para recuperar su salud. También se les sugiere que conduzcan con precaución y eviten manipular herramientas y elementos cortopunzantes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El trabajo en equipo es la recomendación que le da el conejo a la cabra. Hoy tendrán muchas tareas por cumplir y necesitan apoyo para culminarlas todas. Así que dejen a un lado la autosuficiencia y mejor dejen salir su capacidad de liderar. Las cabras de 2003 podrían estar experimentando altibajos emocionales derivados de todas las cargas que están soportando. Busquen ayuda profesional y apóyense en su círculo más cercano.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos que no sean sinceros con ellos mismos y con las personas que los rodean terminarán involucrados en diferentes problemas. No pueden intentar complacer a todos y tenerlos de su lado. Las mentiras que el mono haya dicho para salir bien librado de todas las situaciones, hoy les pasarán cuenta de cobro y las consecuencias no serán nada agradables.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con dos conejos en su contra, el gallo deberá actuar con sumo cuidado durante este día. Las energías no estarán de su lado y esto le ocasionará discusiones y confrontaciones de todo tipo. Lo más recomendable es que los regidos por el gallo se fijen muy bien en sus palabras, pues podrían ser hirientes e innecesarias. Regresen temprano a casa y enciendan una vela de color púrpura para calmar las energías de hoy.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La recomendación que le da el conejo a los perros es que aprovechen la jornada para ponerse al día con sus deudas. Cumplan sus obligaciones con los acreedores y eviten malgastar el dinero que les quede, mejor prefieran iniciar o incrementar un ahorro o una inversión segura. En las horas de la mañana, podrían recibir una noticia bastante impactante, que los hará pensar respecto a lo afortunados que son, así no lo crean en este momento.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del chancho deberán ser muy cuidadosos. La estrella de los litigios brilla con fuerza hoy y esto les podría ocasionar conflictos y problemas de índole legal. Por esta razón, es muy importante que lean muy bien todo lo que firman, y si algo no les queda claro, asesórense por un profesional. Sus publicaciones en redes sociales y comentarios hechos en su lugar de trabajo, también podrían generarles inconvenientes con otras personas que no se sentirán satisfechas con sus palabras.