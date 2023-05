Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 9 Mayo de 2023

03/21 – 04/19

La vida te mostrará un variado abanico de opciones y surgirán grandes oportunidades que te convendrá aprovechar. Pero si realmente quieres tomar el camino indicado y allanarte un mejor porvenir primero tendrás que renunciar a las fantasías y los pensamientos mágicos.

04/20 – 05/20

Solo comparte tu intimidad con aquellas personas que te hayan dado reiteradas muestras de lealtad y confianza. Si no quieres que tus secretos estén en boca de todos, no los ventiles. También podrías sentir una atracción prohibida por un amigo, pero no será oportuno correr riesgos.

05/21 – 06/20

Si estás en una relación y no quieres que tu amorcito se ofenda tendrás que hacerle lugar en tu agenda y ponerlo en tu lista de prioridades. Si estás sólo posiblemente se deba a que tus expectativas son demasiado altas. Si abres tu corazón conocerás el amor verdadero.

6/21 – 7/20

Será una ocasión ideal para que te ocupes de tu bienestar físico. Si estás con exceso de peso no esperes más para tomar cartas en el asunto y ponerte en forma. Si disminuyes el consumo de harinas, azucares y grasas muy pronto notarás los progresos.

07/21 – 08/21

Si quieres mantener encendida la llama de la pasión no te muestres absorbente, lacrimoso o pegajoso. Esa persona que tanto te atrae podría desmotivarse si lo fastidias con demandas. Disfruta de lo que te regala el presente y ahuyenta cualquier vestigio de temor.

08/22 – 09/22

La privacidad se convertirá en un valor muy preciado para ti. Por eso, si convives con otras personas, busca la manera de delimitar tus espacios. Hay veces que es necesario evitar el roce permanente para encontrar el rumbo. Cuida tu esfera íntima.

09/23 – 10/22

Estás inmerso en el trajín cotidiano y esa permanente alienación te impide pensar con claridad. Necesitas salir a dar un paseo o hacer algo que te distraiga. También te sugiero que por este día evites las conversaciones vinculadas al trabajo o a la salud.

10/23 – 11/22

Los astros indican que el dinero podría escurrirse muy fácilmente de tus manos, así que mucho ojo con gastar en el bingo, en apuestas o con hacer especulaciones financieras. Evita los ambientes viciados y aléjate de las tentaciones para no incitar al destino.

11/23 – 12/20

Tendrás un plus de energía para superar un evento agridulce que tuvo lugar hace un tiempo y te dejó con un sinsabor, así que no mires más hacia atrás y dale la bienvenida a la buena fortuna. Trata de que tu caudal de energía no se diluya.

12/21 – 01/19

Estarás muy permeable, así que te convendrá ser sumamente selectivo con todo lo que mires y escuches. Es posible que alguien te busque para contarte sus penas, pero recuerda que tú no eres un paño de lágrimas. Escucha música que te ayude a distenderte y a alegrar el alma.

01/20 – 02/18

Te llegarán muchas propuestas por parte de tu entorno para salir y cambiar de aire. Pero te recomiendo que escojas programas que estén acordes a tu nivel adquisitivo. Y recuerda: un verdadero amigo no está pendiente de cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria.

02/19 – 03/20

Has llegado muy lejos. pero ahora te toca cumplir la ardua tarea de mantenerte en la cima. Hay muchas expectativas puestas en ti, así que esfuérzate por estar a la altura de las circunstancias. No permitas que ninguna fantasía pasajera te lleve a descuidar tu posición actual.