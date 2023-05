Horóscopo chino de hoy 10 de mayo: las predicciones para cada signo

Acompañados de la energía del dragón de tierra, el día de hoy no será propicio para iniciar ninguna tarea de importancia, por el contrario, procura terminar tus pendientes y dedícate a actividades individuales y de introspección.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta cuando busques tu signo zodiacal es el día en que naciste, pues, de acuerdo al calendario astrológico chino, el año solo da inicio hasta el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año anterior. Por ejemplo, una persona cuya fecha de nacimiento sea el 2 de febrero de 1988, estará regida por el conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Algunos gastos adicionales sorprenderán durante el día a los regidos por la rata. Sin embargo, el dragón les sugiere que no se angustien en exceso ni se adelanten a los acontecimientos, pues será un dinero muy bien gastado que pronto regresará multiplicado. La salud de sus mayores, especialmente del sexo femenino, podría sufrir algún quebranto, así que es mejor que estén pendientes de ellos.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes tendrán un día de mucho movimiento y estrés. Propuestas de todo tipo llegarán a su puerta y es muy importante que sepan escoger a conciencia y con calma. No se dejen enceguecer por aquella que les ofrezca más, sino la que los haga crecer como persona y les de tranquilidad a ustedes y a su familia. Si es necesario, tómense el tiempo necesario y pídanle consejo a una persona de confianza.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El dragón le sugiere a quienes nacieron en los años del tigre que eviten la improvisación. Si planean sus actividades y, además, dejan la procrastinación a un lado, seguramente aumentarán sus ingresos. Los tigres son inteligentes y audaces, pero están dejando sus obligaciones para última hora, y esto les está generando problemas financieros.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Los regidos por la liebre se darán cuenta de que una persona cercana a ellos necesita apoyo. No las ignoren y no demoren en ayudarlas, pues hoy, la estrella de “las personas nobles” brillará con fuerza para ustedes, y gracias a esto tendrán a su disposición todo lo que requieren para auxiliar al otro. Por el contrario, si no brindan su mano de manera desinteresada les generará un mal karma que pronto se les revertirá y con “intereses”.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día podrá aprovechar las energías de hoy para planear sus próximos proyectos. No pierdan el tiempo en banalidades y, mejor, dediquen una parte de la jornada a hacer un balance de lo hecho durante el año y, sobre todo, a tener claridad sobre los pasos a seguir, pues el tiempo corre muy rápido y cada vez están más cerca de su propio año y es importante que estén preparados.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El dragón le sugiere a las serpientes que sean muy cuidadosas en sus actividades físicas. Quienes son regidos por la serpiente gozan, en términos generales de muy buena salud, debido a esto, suelen creerse capaces de realizar cualquier proeza. Pero este día, si actúan sintiéndose capaces de todo, van a correr riesgos innecesarios, que los pondrá en peligro de sufrir alguna lesión.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El exceso de ambición del caballo y, a la vez, el afán por intentar hacer todo rápidamente, podría arruinar el trabajo ya hecho. La sugerencia para los regidos por este animal es que vayan paso a paso, sean conscientes y acepten cuáles son sus limitantes y sus fortalezas, y de acuerdo a esto, pónganse manos a la obra. Es mejor lograr pequeños triunfos que grandes fracasos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las energías del día pueden ayudar a que la cabra logre equilibrar la balanza a su favor. Debido a esto, si tienen pendiente presentar alguna solicitud ante entidades o personas con una posición superior, tales como bancos, entidades gubernamentales e incluso jefes, hoy podrán exponer su solicitud adecuadamente y tendrán más posibilidades de obtener una respuesta justa.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Debido a las estrellas de hoy, quienes nacieron en el año del mono se sentirán más sensibles de lo normal. Sus sentimientos y emociones estarán a flor de piel. Debido a esto, el dragón les sugiere que eviten rodearse de muchas personas, especialmente si son desconocidas. También es recomendable que no visiten sitios muy concurridos y no vayan a reuniones si no son obligatorias. Prefieran pasar el día en soledad, pues esto les ayudarán a equilibrar su energía e incluso, encontrar respuestas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este es un buen día para que los nacidos en los años del gallo inicien estudios y capacitaciones. El conejo les ha traído bastantes desafíos, pero si cada día se preparan más y amplían sus capacidades y conocimientos, podrán solucionar todos los inconvenientes que su antagonista les pueda traer. Si conocen a una persona este día, ténganlo como un signo de buena suerte, pues será alguien que se convertirá en su amigo y apoyo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con el dragón en su contra, el perro deberá ser muy cuidadoso. Sus actividades diarias se podrán ver perjudicadas de múltiples formas, así que sean disciplinados y fíjense en todos los detalles para evitar cometer cualquier error. También es importante que se mantengan alejados de sitios con baja vibración energética, tales como cementerios, funerarias y hospitales.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del chancho se dejarán atormentar por preocupaciones infundadas. Debido a comentarios hechos por otras personas, su imaginación provocará que su cabeza se llene de pensamientos que ni siquiera saben si se van a ocurrir. Obviamente, es necesario que controlen sus pensamientos, sepan diferenciar lo real y lo posible de las meras suposiciones y, sobre todo, se alejen de personas que los quieren invadir de sentimientos negativos.