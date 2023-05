Horóscopo chino de hoy 12 de mayo: las predicciones para cada signo

Este viernes, 12 de mayo, estará regido por el caballo de metal. Su energía será favorable para ponerle punto final a relaciones de cualquier tipo. También es un buen día para iniciar dietas y organizar nuestros espacios, y así, hacerle espacio a lo nuevo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuál es tu animal regente, ten en cuenta tu día de nacimiento, pues, para la astrología china el año solo da comienzo hasta el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Así, si naciste el 1 de febrero de 1957, estarás regido por el mono, ya que aún no terminaba su año.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes deberán andar con cuidado durante el día, son los regidos por la rata. El caballo es su antagonista y podría generarles serias discusiones con posteriores rupturas, especialmente en su lugar de estudio o trabajo. Por esto, es muy importante que cuiden sus palabras y dejen a un lado los comentarios negativos e hirientes, que son tan comunes en ustedes. Es momento de cambiar la actitud.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Después de unos días bastante complicados, los bueyes se sentirán agotados. Procuren evitar el inicio de actividades importantes, pues podrían cometer errores que llevarán al fracaso su proyecto. Mejor, prefieran regresar temprano a casa y no visiten sitios muy concurridos. Los bueyes de 2009 podrían estar viviendo su primer amor, es recomendable que sus padres los acompañen en esta nueva etapa.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este será un buen día en temas financieros. Los tigres verán como su capital se incrementa, y todo gracias a la disciplina. Por esta razón, el caballo les sugiere que se den ese gusto que tanto han aplazado. La vida no puede ser solo obligaciones y se merecen verla de diferentes colores. Aquellos regidos por el tigre que están pensando en estudiar algo, es un buen momento para hacerlo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Algunos asuntos del pasado aparecerán para que el conejo los solucione de una vez por todas. No pueden seguir ocultándose a sus propios problemas y este día es el más adecuado para que enfrenten la situación. Apóyense en las mujeres más cercanas, pues ellas los guiarán para que encuentren la respuesta que tanto han buscado. Al mismo tiempo, alguien en su lugar de trabajo, necesitará ayuda. Denle su mano si dudarlo.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este es un día perfecto para los dragones solteros. De nuevo, la estrella del romance los acompaña, y gracias a ella podrán encontrar el amor. Así que no desaprovechen la jornada, no se queden en casa y vayan a sus lugares favoritos. Los que sí no se verán tan favorecidos, serán los dragones comprometidos, ya que hoy, su pareja podría ponerle fin a la relación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Después de una semana tan ajetreada, las serpientes podrían aprovechar el día para activar su vida social. Hagan alguna reunión en casa, lleven a cabo alguna actividad con sus amigos, o simplemente salgan y ábranse a todas las posibilidades de amistad que se les presenten hoy. Los vínculos que creen o refuercen hoy, se convertirán en importantes lazos para los meses y años venideros.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día tendrá la energía a su favor para dejar atrás todo aquello que ya no lo beneficia. Es momento de romper las ataduras y cadenas que no lo dejan avanzar y lograr sus propósitos. Así que hoy, enciendan una vela de color púrpura y finalicen todas las relaciones y vínculos con los cuales no se sienten cómodos. La energía del día les ayudará a que todo termine en los mejores términos para todas las partes involucradas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra podría estar dudando de sus últimas decisiones. Bien porque las tomó apresuradamente o porque alguien cercano les hizo algún comentario que les ocasionó tales dudas. Sin embargo, el caballo les dice que no tienen de qué preocuparse. Ese paso que dieron era el mejor que podían dar y si bien, los resultados tal vez se tarden en llegar, lo harán y de una mejor manera de la que ustedes se imaginaron.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este día, los monos podrían olvidar sus compromisos económicos y terminar gastando más de lo que deben. Recuerden que aún la energía financiera no se estabiliza del todo y el dinero que están recibiendo deben administrarlo de la mejor manera posible. Ya pronto llegará la oportunidad para darse gustos y consentirse, pero hoy, por el momento, es mejor que dejen sus tarjetas en casa. Alguien vendrá a ustedes pidiendo un buen consejo, hagan uso de su reconocida sabiduría y apoyen a esa persona lo más que puedan.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es muy importante que quienes nacieron en los años de gallo se mantengan al margen de los excesos. Sin importar de qué tipo sean: comida, bebida, e incluso ejercicio. Cualquier situación que implique un desequilibrio les puede generar inconvenientes, especialmente en su salud. En la noche, también es mejor que se cuiden de los coqueteos y las infidelidades, ya que pueden terminar involucrados en un escándalo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este es un día para que el perro evite cualquier tipo de distracción. Es muy importante que cumplan a cabalidad con todos sus compromisos y tareas pendientes. Así que, hagan un pequeño “sacrificio”, dejen a un lado su celular y sus redes sociales y concéntrense en su trabajo. Algún retraso le podría afectar su agenda, así que prefieran salir un poco más temprano de casa. Si siguen estas recomendaciones, muy seguramente tendrán un excelente día.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el cerdo deberán ser muy cuidadosos con las personas que los rodean. Un “falso” amigo, movido por la envida, empezará a hacer comentarios y, más grave aún, a exponer situaciones privadas que en algún momento los chanchos les confiaron. Si esto sucede, enfrenten la situación con honestidad y calma. Pronto todo se aclarará y ustedes saldrán bien librados.