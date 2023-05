Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 Mayo de 2023

Dinero

Horóscopo de dinero para Escorpio

No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.