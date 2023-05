Horóscopo chino de hoy 15 de mayo: las predicciones para cada signo

La semana inicia de la mano del antagonista del año, es decir, del gallo de agua. Esto significa que las energías de hoy estarán en contraposición, especialmente para los regidos por el conejo. Sin embargo, si estás haciendo planes a largo plazo, que se consolidarían después de febrero del próximo año, el día es favorable para que empieces a trabajar en ellos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, también es muy importante que tengas en cuenta el día en que viniste a este mundo, pues, para la astrología china, todas las personas que nacieron antes del 4 de febrero, estarán regidas por el animal del año anterior, ya que, el calendario solo inicia hasta ese día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Las posibilidades románticas brillarán con fuerza para quienes nacieron en los años de la rata. Los solteros deberían aprovechar el día para salir a algún sitio o, incluso, usar alguna app de citas. Por su parte, quienes ya tienen una relación estable, podrían dialogar con su pareja la posibilidad de dar el siguiente paso en su relación, o, incluso, traer un nuevo miembro a la familia.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los regidos por el buey inician la semana con el pie derecho. Sus proyectos se empiezan a materializar y, además, recogerá el fruto de lo sembrado. Superiores y compañeros les reconocerán su esfuerzo y las recompensas no se harán esperar. Sin embargo, no bajen la guardia, sigan trabajando con humildad, pues hay alguien que no está muy contento con sus triunfos y querrá ponerles un palo en la rueda.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía mejora para quienes nacieron en los años del tigre. Libres de los ataques de su antagonista, este día podrán iniciar todas las actividades que tengan pendientes, especialmente si se relacionan con estudios o inversiones en propiedad raíz. Para estabilizar su energía, y si resuenan con la idea, el gallo les sugiere que le hagan espacio en su vida a un “amigo de cuatro patas”. La compañía de un animal doméstico les vendrá muy bien.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Con su antagonista rigiendo el día, el conejo deberá ser muy cuidadoso. Inicien la semana con calma y posterguen las actividades de importancia que tengan pendientes. Si deben asistir a alguna reunión o sitio muy concurrido, traten de llevar con ustedes una turmalina negra o una bolsita de papel con un poco de sal marina, pues estarán muy sensibles a las energías externas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El gallo les recomienda a los dragones que extremen medidas de precaución. La estrella de los litigios brillará muy fuerte para ellos durante este día y podría ocasionarles conflictos legales y judiciales de todo tipo. Por esta razón, lean muy bien lo que firman, no hablen de más, conduzcan con cuidado, y ante cualquier duda asesórense por un profesional o esperen por un mejor día.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente tendrán la energía de la luna a su favor. Gracias a esto contarán con el apoyo de las mujeres más cercanas, quienes les ayudarán a resolver asuntos pendientes y, además, les darán la mano para que puedan presentar propuestas y que estas obtengan respuestas favorables. Las pequeñas serpientes de 2013 podrían sufrir algún problema estomacal.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El gallo le recomienda al caballo que escuche a su intuición. Hoy tendrán el presentimiento de que alguien no les está diciendo toda la verdad, y estarán en lo cierto. Así que, no se dejen envolver con historias, especialmente si están adelantando alguna negociación o compra. También es importante que trabajen disciplinadamente, pues sus superiores estarán muy pendientes de ustedes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los regidos por la cabra podrían tomar una muy mala decisión. Movidos por la subjetividad y los sentimientos del momento no actuarán con cabeza fría y esto les podrá generar muchos inconvenientes. Prefieran “respirar profundo”, estar un momento a solas y ahí sí, decidir. Busquen también el consejo de alguno de sus padres o de un familiar mayor que ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El gallo le sugiere a quienes nacieron en los años del mono que no “canten victoria” antes de tiempo. Si bien es cierto que son muy altas las probabilidades de que el proyecto en el que están trabajando salga avante, no es menos cierto que “el pan se quema en la puerta del horno”. Así que sean prudentes y eviten hacer planes con aquello que aún no se ha concretado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El regente del día podría aprovechar su energía propia para planear su futuro. Este no es un año del todo fácil, pues el conejo le ha puesto bastantes obstáculos en su camino. Sin embargo, el tiempo pasa muy rápido y, en unos meses el dragón asumirá la dirección de las energías, y los gallos deberán estar preparados para empezar a trabajar en sus proyectos, especialmente si son a largo plazo. En la noche, pasen un tiempo con algún amigo que lleva varios días tratando de verse con ustedes, les dará muy buenas noticias.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los regidos por el perro tendrán que asumir desperfectos y gastos inesperados. Esto los llevará a tener que gastar más de la cuenta y afectar su presupuesto del mes. Sin embargo, el gallo les recomienda que no escatimen y paguen el precio justo, pues lo barato sale caro y luego tendrían que volver a pagar la misma reparación, pero a un precio mucho mayor.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Las posibilidades de nuevos romances estarán a la vuelta de la esquina. Los chanchos solteros que estén en busca de encuentros, tendrán muchas opciones de conocer a alguien interesante. Sin embargo, es importante que sean claros desde un principio, porque a lo mejor la otra persona estará interesada en una relación estable y ustedes no, o viceversa.